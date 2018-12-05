之前他是煤炭業說客，今天他是川普計劃提名的環保署長

文：Brittany Shoot、Glenn Fleishman

譯：劉松宏

前煤炭業說客惠勒（Andrew Wheeler）是何方神聖，竟然能讓川普總統在11月16號表示將讓他成為常任環境保護署（EPA）署長？其實，在前任署長普魯特（Scott Pruitt）被指控具有不正當的財務和道德行為而辭職之後，惠勒即任代理署長。一如普魯特，惠勒在能源業放寬管制上也有著相似的深厚背景。

惠勒任職於環境保護署的90年代初期――橫跨老布希和克林頓政府――在1993和1994年獲得了數個政府機構的獎項。隨後轉換跑道到奧克拉荷馬市共和黨參議院議員殷荷菲（James Inhofe）麾下擔任15年的職員。殷荷菲表示氣候變遷是一個騙局，而環境保護署是個邊搞社運邊談生意的公家機關。

惠勒的祖父是一名煤礦工人，而自從惠勒離開參議員幕僚的崗位，他就一直堅定關注和支持煤炭業和煤鎮。據華盛頓郵報報導，他最著名的時期是在莫瑞能源公司――美國最大的煤礦公司之一，莫瑞能源公司於2017年3月向副總統彭斯提出一系列撤銷前朝環境政策的請求，其中包括川普已經啟動的退出巴黎氣候變化協定，並取消歐巴馬時代的潔淨能源計劃，事實上，惠勒所領導的環境保護署就在進行弱化潔淨能源計劃的工作。

自從負責代理環境保護署以來，惠勒一直奉行比普魯特更低調、更少對抗的作風，並暫緩了環保人士和許多州長期強烈反對的變革，包含扭轉普魯特在任最後一天的行動，例如將允許繼續無限制的販售高污染重型卡車（glider kits）、或是改裝過時引擎的卡車，其產生的空氣污染是目前法規所要求引擎排放量的20至55倍。

國會在2018年4月通過惠勒環保署副署長同意權時，以53票對45票的結果通過，其中包含3名民主黨參議員的贊成票。但他這次若想「轉正」，還得要讓參議院再批准一次。

根據美國媒體網站ProPublica編輯的記錄，在4月加入環境保護署之前，惠勒擔任過國際律師事務所Faegre Baker Daniels的諮詢負責人，曾為惠而浦、Sargento以及其他一些化工和大型石油公司的利益進行遊說。這家非營利性新聞機構指出，在參議院環境與公共工程委員會任職期間，「十多年來（惠勒）在國會內外運作了所有與環境和能源相關的重要法案。」

惠勒表示，他將迴避涉及曾代表之公司所做的決定，並於8月時告訴紐約時報，他並沒有提出或接受任何能讓他不必迴避的豁免請求。

當惠勒還是一名遊說客時，他與內政部長辛克（Ryan Zinke）曾一同為了開採鈾礦，局部開放了猶他州熊耳國家保護區（Bears Ears National Monument）。

根據美國非營利環境政策機構——國家資源保護委員會（Environmental Resources Defense Council），可能成為常任環境保護署署長的惠勒，過往也曾經與華盛頓煤炭俱樂部的副總裁關係密切，此俱樂部由300名煤炭生產商、立法者和能源業高階主管所組成。

今年初，在他入主環境保護署之前，惠勒活躍於推特上。而現在，他幾乎完全停止張貼新訊息，但偶爾轉發共和黨或非黨派的貼文，其中包括女演員露絲·布齊（Ruth Buzzi）的兩則貼文。他最近，只有在參議員馬侃去世時留下「RIP #johnmccain RIP」此一訊息而已。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航