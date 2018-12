未來的愛滋病治療，可能不再需要服用藥物

文:ALICE PARK

自30年前愛滋病毒(HIV)首度被發現以來,愛滋病的治療已走過一條漫漫長路。

現在,高效的「抗反轉錄病毒藥物」(antiretroviral drugs, ARVs),能將病毒量控制在當前檢驗都無法在血液中測得的水準。而在染上愛滋病後並即刻服用這些藥物的人們,也較不容易把病毒傳染給他人。但這樣的治療方式並不完美,患者需要一輩子每天服用藥物,而且即使他們這麼做了,病毒仍非常容易對藥物產生抗藥性。這也是為什麼接受ARVs治療的患者必須密切監控身上的病毒,並在不同的藥物組合間交替使用。

因此,尋找一種更新穎、更能有效治療愛滋病的方式來防止疾病散播,已成為當務之急。當前研究人員正試圖跳脫日常用藥,而以其他療法為患者提供更持久的保護。

研究人員正在摸索的其中一條途徑,乃是藥效長的注射型抗愛滋藥物,患者每隔8周須施打一次。如同日常用藥,這種藥物能避免愛滋病毒繼續複製與擴散,但它們以不同的配方進行投送,包含經過一段時間才會逐步釋放藥效的奈米微粒。早先的研究發現,聯合使用2種長藥效藥物cabotegravir與rilpivirine,能將病毒抑制在無法測得的水準,效果和每天服用藥物相同。

北卡羅來納大學教堂山分校(University of North Carolina at Chapel Hill)醫學教授、也是上述研究的作者約瑟夫.艾倫博士(Dr. Joseph Eron)說道,「這是一種治療患者的新思維。」如果最終結果是成功的,預估藥廠將在明年向美國食品藥物監督管理局(Food and Drug Administration, FDA)提請核准。相關的擁護者也已經提議應在藥局、零售診所或流動診所就能提供藥物施打,使得人們能更容易獲得長期治療。

近期在癌症醫療上的發展(即將免疫系統訓練成得以鎖定並消滅癌細胞)也激發了愛滋治療的另一條途徑。目前為止,傳統的疫苗並不會對病毒產生作用,但這類的免疫療法卻可能能夠產生和疫苗相同的免疫反應。

這種可能的治療方法,依賴愛滋病患者能在未服用藥物的情況下打擊傳染病的自然能力,這種能力主要是來自於他們的身體為了消滅病毒所產生的抗體。科學家能夠從血液中純化出中和抗體,在實驗室裡使它們增生,並將這種抗體溶劑注入愛滋病患者體內。如果這些抗體能提供足夠強大且持續的免疫反應,最好的狀況是患者最終將能完全擺脫藥物的使用。

目前已有證據顯示這樣的方法可能會成功,尤其在患者遭到感染後立即以抗體搭配著抗愛滋藥物使用。在2018年一項小型的早期實驗中,11位在遭到感染一段時間後開始服用傳統抗愛滋藥物的患者,在被給予中和抗體後停止了藥物使用。研究人員發現,其中9位受試者即使在停止服用抗愛滋藥物的情況下,也能將病毒維持在無法偵測的水準長達21周,更有2位甚至在一年之後血液中都未呈現具有愛滋病毒的反應。這意味著人體的免疫系統能在愛滋病毒出現時對其進行辨認,並使用適當的「免疫武器」去消滅它,這正是疫苗運作的方式。

任教於洛克菲勒大學(Rockefeller University)、同時指導此項研究的米契爾.納森威爾博士(Dr. Michel Nussenzweig)表示,「概念不在於訓練免疫系統做它無法完成的事,而是讓它把本來就會的事做得更好。」

這些療法的目的在於控制愛滋病毒,而非將其完全消滅。而基因編輯技術CRISPR也可能達成同樣的效果。如同一把極為精確的「分子剪刀」,CRISPR能辨識病毒基因,並將其從被感染的細胞當中剪除。目前科學家已經成功在愛滋老鼠與實驗室內培養的受感染人體細胞中,剪去其中的病毒基因。

在這項技術進入人體(愛滋患者)實驗、或將其應用於例行治療之前,都還需要更多研究。但它們都證明了服用日常藥物並非治療愛滋病及防止其散播的唯一途徑。

