「雲端數位錄影機」市場預計將快速成長

文：CHRIS MORRIS

譯：吳舜文

近20年以來，人們會錄製喜愛的電視節目，並存放在家中硬碟。1999年，美國數位錄影機品牌Tivo敞開大眾使用數位錄影的大門，接著衛星電視公司便將此技術運用在機上盒中。

自此，家用DVR（Digital video recorder，數位錄影機）便成為每個家庭中，如沙發及地毯般不可或缺的存在。然而，原先以電視為主的影視娛樂，正隨著消費者逐漸轉向雲端DVR而一點一滴改變中，正如當初電視剛興起時掀起的風潮一樣。

消費者每月僅需花費5到10美元，就能隨時錄下喜愛的節目並稍後觀看。更重要的是，伴隨快進及倒退的功能，消費者能從任一時點開始觀賞。

雲端DVR市場預計將快速成長。根據美國研調機構ABI Research的數據顯示，這類影視服務的年度消費，預計在2023年前上看7億美元，高於2018年時所預測的4億美元。

雲端DVR與家庭式DVR之間存在顯著差異，其中最主要為「近用性」（接近與使用的便利性）。就雲端DVR的本質而言，無論觀看者位於何處，都能藉由電視到平板等多種不同設備來使用；相較之下，傳統家庭式DVR則很大程度上受限於家中電視。

此外，雲端DVR一般不會限制用戶可同步錄製節目的數量，而傳統DVR只能錄製有限的頻道數量，通常一次不能超過8個節目，但準確來說則是以6個節目為上限。

不過，並非所有差異都是正面的。有時雲端DVR根據不同廠商，會限制可存放節目的時效，因此你也許只能將最愛的《宅男行不行》（The Big Bang Theory）存放一個月，而非數年。舉例來說，美國衛星電視公司DirecTV只能將錄製內容存放在雲端30天，但用戶可以支付更多費用來享有更久時效。

雲端DVR的另一項缺點是難以略過廣告。廣告是傳統DVR用戶習以為常的主要特徵，少了廣告就會消弭這種特色，而無法排除廣告的原因則要歸結於法律權利。1984年，在美國最高法院一項具里程碑意義的案例中，當中涉及美國環球影業（Universal Studios）及索尼公司（Sony Corporation），而最終結果為消費者得以合法在家中，以非商業目的錄製電視節目。

然而，雲端錄製的技術是在衛星電視之後才出現，意思是當時裁決並不適用於現今，所以電視廠商必須與內容提供者獨立進行許可協議，而如此結果產生的限制則是有時會禁止用戶跳過廣告。

這對主導北美的衛星電視公司如Comcast、Dish Network’s Sling TV，以及AT&T’s DirecTV Now來說，是個潛在頭疼問題。對於歐洲的衛星電視公司則更為艱難，因為在面對缺乏具體協議而存放節目到雲端的爭議中，歐洲法院經常選擇支持內容提供者，而非衛星電視公司的權益。

英國市場研究公司Analysys Mason一名分析師朱利奧．西尼巴爾迪（Giulio Sinibaldi）表示，「執行雲端DVR服務的法律依據，在於營運商與內容提供者之間所達成的明確協議。在歐洲尤其如此，近期歐洲法院通過一項裁決，禁止歐洲各國透過立法，來允許雲端DVR錄製節目的商業行為……在這種情況下，營運商將失去優勢，但其他已成功應用雲端DVR服務的廠商，則同意將利益均霑，以取得一個更有保障的影視市場基礎。」

儘管如此，目前提供雲端DVR的衛星電視公司，主要是運用雲端儲存較實體裝置便宜的特性，以此節省成本的方式作為支付給內容提供者的額外費用。

市場前瞻技術諮詢公司ABI Research的一名分析師欽桑迪．林恩（Khin Sandi Lynn）表示，「雲端DVR主要優勢之一是能節省硬體成本。若使用實體機上盒，一旦用戶需要更多存儲量時，就只能更換硬體設備，但雲端DVR無須使用實體裝置，如此一來不僅省下硬體成本，也能使用與DVR相同的功能。」

這也是雲端DVR日漸普遍的部份原因。林恩指出，目前全球有3700萬雲端DVR用戶，而原先則是預計在2023年前達到6400萬名用戶。

從這個角度來看，目前美國已有4350萬個家庭擁有DVR機上盒（全球數據不詳），而該數據已持平多年，正因為隨選視訊（video-on-demand，簡稱VOD）的便利功能，使人們更容易依照個人日程來觀賞節目。

Sling TV產品行銷及管理副總裁金謝德．查哈里（Jimshade Chaudhari）表示，實體DVR的「市占率」（指用戶註冊服務百分比的行業術語）在傳統衛星電視行業中其實從未超過50％，而雲端DVR的市占率目前尚未達到該水平，但使用率正逐漸提升中（Sling TV與其他廠商均未提供使用其雲端DVR服務的實際用戶數）。

當涉及雲端DVR時，主要讓消費者困惑的問題之一是，為何得支付額外費用才能使用隨選視訊中提供的各項功能，包含在有限或無廣告的情況下，隨時隨地觀看的功能等。

支持雲端DVR的一方表示，由於雲端DVR能記錄的不僅是隨選視訊中的節目，小至兒女出現在本地新聞的一瞥，到一年內僅特定時間提供的特殊節目等，都能運用雲端DVR來記錄並存放，所以才需要支付額外費用。

查哈里說道，「Sling TV所提供的雲端DVR讓用戶能保存節目，比如延緩觀看體育賽事的時程，如此就能等節目完整留存在隨選視訊時，直接跳過廣告並快進到節目中。雲端DVR可以永久保存影片（例如喜愛的運動隊伍贏得比賽），而傳統DVR的影片內容可能永遠不會被納入隨選視訊中。」此外，查哈里亦表示，傳統DVR的隨選視訊有時會出現影片過期而無法觀看的問題，但雲端DVR則永遠不會有影片過期的問題。

歸根到底，雲端DVR可能更適合「斷線族」（cord cutters），指棄用傳統有線電視，改而使用Sling TV或DirecTV等一流服務的用戶。基本上，這些用戶大多屬於年輕世代，更傾向隨時隨地觀看節目（或是客廳沙發以外的任何地方），但衛星電視公司抱持的期望是，現存使用DVR機上盒的客戶也能以有限的方式，仿效隨時隨地觀影的行為，因為觀影者的習慣仍不斷改變著。

林恩表示，正因為如此，Comcast便免費提供用戶60小時的雲端儲存量，而採用此模式的雲端DVR服務也日益增加中。

她繼續說道，「在預期用戶平均收入水準高的市場中，使用者的期望也會隨之高漲。在這樣的市場裡，雲端DVR對客戶而言比主要功能更具附加價值。」

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核稿編輯：翁世航