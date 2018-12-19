川普的中東政策，已從「美國優先」變成「沙烏地優先」

文：Wardah Khalid

譯：劉松宏

人權活動人士、援助工作者和國會議員都樂見這個消息：川普（Donald Trump）政府終於將停止為葉門的沙烏地阿拉伯聯盟補給燃料。似乎經過多年的壓力之後，政府終於注意到了一些要求削弱美國角色的呼籲，希望美國別再助長發動血腥戰爭及造成世界上最嚴重人道主義危機的國家。

然而，在此聲明宣布之後不久，沙烏地阿拉伯政府發表了另一份聲明，表示自己已「要求終止」燃料補給，因為它已經增強了自己製造燃料的能力。美國國防部長馬提斯（James Mattis）表示支持沙國的決定，並稱美國已被徵求意見。

此外，當談到葉門時，美國仍然處於對沙烏地阿拉伯唯命是從的地位，而沒辦法自己獨立做出決定。

四年來，美國通過與聯軍的情報共享、後勤支援以及促成了數十億美元的軍售用品來支持沙特阿拉伯在葉門的戰爭。出售的武器中包括一枚激光制導炸彈，其被用於8月份在校車上殺死了40名葉門兒童。2016年10月，在葉門沙那的一個殯儀館發生致命轟炸，造成155人喪生後，歐巴馬（Barack Obama）停止了這些精準彈藥的銷售。但僅在五個月後，川普政府就恢復這些彈藥的販售。

在川普上任之前，他就一直致力於打破各種外交政策。但在許多方面，他已經採用了最強硬的元素。武器銷售的吸引力似乎是繼續介入葉門戰爭的動力。沙烏地阿拉伯是美國最大的武器買主，自2017年5月川普宣布與沙國達成1100億美元的武器交易以來，其購買額達145億美元（儘管據報導這一數字已被誇大，但其中大部分是在歐巴馬政府的協商下進行的）。

這也是為什麼川普總是在沙烏地阿拉伯王國其他的問題上試圖避免任何衝突，例如讓美國退出伊朗核協議，並謹慎回應記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）的死訊，該記者10月2日在沙烏地阿拉伯駐土耳其伊斯坦堡的領事館被殺害，甚至引用害怕失去工作為其事由。（但是分析師表示：就算沙烏地阿拉伯的資金消失了，也不可能有任何工作消失）。當國會眾人對葉門的平民安危感到擔心時，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也同樣表示擔憂。

川普的『美國優先』政策已經演變成『沙烏地阿拉伯優先』，無辜的葉門兒童、婦女和男人正在為此付出代價。美國涉入衝突造成數千名平民死亡，其中大部分是由沙烏地阿拉伯領導的聯軍進行空襲而造成傷亡。此外，有數百萬人無法獲得乾淨的飲用水，霍亂疫情因而持續升溫，每週發生一萬起新病例，有一半人口面臨飢荒風險。如果戰爭衝突不能盡早結束，那麼眾多的50萬名患有慢性營養不良的兒童中可能將會因此死亡。

終止為聯軍提供燃料不足以結束這場噩夢。但確實為關切這起事件的美國人提供了一個機會，我們都有責任參與這場美國極度缺乏自身方向和決策能力的戰爭衝突。民眾應該推動黨員們支持共同決議案H.Con.Res.138，這是一項兩黨決議，可以強制進行投票以停止美國參與葉門的敵對行動。在參議院方面，參議員桑德斯（Bernie Sanders）表示，他將在3月份提交議案SJ Res 54後，將其帶到國會內進行另一次投票。

為了促進沙烏地阿拉伯的利益，華盛頓介入葉門的可怕戰爭已經持續了很長一段時間。在這條危險的道路上，這種行為將美國汙名化成一個鼓勵侵犯人權的角色，只為賺取微薄的經濟利益，並可能導致我們與沙烏地阿拉伯的競爭對手伊朗展開戰爭。美國必須對自己在這場可怕戰爭衝突中所扮演的角色負責，並終止對一個不關心中東內外影響的地區大國開立各種空頭支票和絕對的支持。

是時候讓美國人收回話語權——並以美國的方式參與外交決策。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航