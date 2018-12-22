美國人如何避免像羅馬人一樣，讓自己的共和國走向滅亡？

文：Edward J. Watts

譯：劉松宏

羅馬共和制度崛起一事激勵了許多代表團成員，他們在1787年夏天前往費城為新美國設計了一個實質的聯邦政府。這麼做是有充分理由的。羅馬共和國不僅屹立了近500年，而且還發明出建立共識的方法，如權力分立、制衡制度和否決權。羅馬共和國也給予世人一支重要的警示：雖然羅馬共和國取得了非常大的成功，但美國的開創者們也知道羅馬在公元前一世紀淪為專制制度。因為擔心這樣的結果再次發生，班傑明・富蘭克林（Benjamin Franklin）曾告訴關心政治的公民們：「美國將成為一個共和國，但前提是能一直維持共和制度。」

擔心新興的共和國會迅速凋亡是毫無根據的想法。儘管內戰不斷和地區差異懸殊，但我們美國已經維持了兩百多年。然而現在，隨著美國面臨日益加深的政治危機，我們再次尋求歷史來試圖構思我們的未來。在過去兩年中，許多人轉而參考德國的威瑪共和國和1930年代其他施行共和制度失敗的歐洲國家，試圖從這些歷史事件中了解我們當前的政治危機。但羅馬共和國是與美國更為相似的例子。美國不僅有如羅馬的女兒，而且如同第一世紀的羅馬一樣，它現在是一個古老的國家，其公民並不知曉其他形式的政府。

像羅馬這樣的古老共和國不同於像威瑪德國這樣的年輕共和國，因為羅馬的公民已經學會了重視自由、政治規範和憲法監查，以防止突然淪落為專制。古代羅馬人敬愛長老布魯特斯（Lucius Junius Brutus，他在公元前509年推翻羅馬最後一任國王）和塞爾維利烏斯・阿哈拉（Servilius Ahala，暗殺一位有專制野心的羅馬國王的五世紀政治家）的程度，就像美國人尊敬華盛頓（George Washington）和林肯（Abraham Lincoln）一樣。

羅馬人被教導重視年度的選舉活動、尊重選民的選擇並接受當選官員代表所有羅馬人的利益。也許最重要的是，他們認為政治是一個和平的過程，需要民意代表們與每個人妥協，並為困難的政策凝聚廣泛的共識。這種文化使羅馬維持太平，最後更成為世界上最龐大的國家。

像美國這樣的古老共和國可能面臨最重大的危機，不是一位有著專制野心的獨裁者突然崛起，而是文化和制度漸漸腐敗。在羅馬，這種文化墮落在公元前二世紀中葉開始逐漸且幾乎不可察覺地蔓延。就像現在的美國一樣，二世紀中葉的羅馬面臨著最富有公民與其他人之間巨大貧富差距的出現。在這段時間裡，從羅馬新征服的領土掠奪來的大部分財富集中在一個新興富裕家族，而中產階級羅馬人的生活水平卻普遍沒有提升。

在超過一世代的時間裡，羅馬政治家們試圖通過提出投票改革和制定計劃，將公共資源分配給貧窮的羅馬人來解決這種日益加劇的不平等以及貧富差距所造成的不滿。但他們的大多數提案都被封鎖了。

後來在公元前133年，民粹主義政治家提比留斯・格拉古（Tiberius Gracchus）提議對義大利土地進行適度地再分配，以試圖幫助羅馬的窮人。與140年代後期提出的類似法律一樣，提比留斯未能成功凝聚共識使他的提議通過。提比留斯沒有因此卻步，反而動員了許多具有威脅地位的支持者，並成功地從議會中剔除一位治安官，他們威脅著要否決法律——羅馬歷史上第一次發生這樣的事情。

接著，提比留斯用傳統上由元老院中的對手控制的資金支付了改革費用。這打破了另一個長期存在的羅馬政治規範。雖然提比留斯的支持者對這些違背傳統行為表示讚賞，但他的反對者在他贏得連任前發起暴力活動並謀殺了提比留斯。這是三百多年來羅馬第一次的政治暴力行為。

平靜的日子很快就回到了羅馬，但我們不能不從公元前133年的教訓中學習。破壞規則、暴力甚至暗殺都是一種有效的政治策略。雄心勃勃的羅馬人開始更頻繁、更技巧的方式運用這些手段。儘管日益加劇的政治失能導致羅馬在公元前80年代進入內戰，而另一場內戰則持續到公元前49年到46年，羅馬人仍然相信他們的共和國能夠倖免於難。甚至在公元前44年凱撒（Julius Caesar）自稱為永久獨裁者之後，某些羅馬人如布魯特斯，仍在幻想共和制度有朝一日可以恢復。但布魯特斯對凱撒的暗殺在公元前40年代和30年代引發了第三次更為恐怖的內戰。這些戰爭終於向羅馬人揭示了旁觀者所看到的事實：羅馬人讓他們的共和國滅亡了。

古羅馬的事件為現代美國人提供了不寒而慄的教訓。如果沒有經常加強國人的觀念，那麼保護古老共和國的強大防禦就會慢慢腐蝕。這種墮落往往始於財富不平等的差距擴大，如果沒辦法解決這種差距，最終只會使人民感到沮喪。即便如此，在人民轉而支持提比留斯或川普（Donald Trump）這樣的人之前，可能還需要幾十年的時間，這些領導者承諾將不擇手段來解決選民的問題。

一個古老的共和國也許可以捱過一個世代或一個世紀型態的危機。如果政治家專注解決選民關切的問題並達成共識，甚至可以擺脫這種危機。但沒有任何一個共和制度是永恆不衰的。只有人民有心維持，共和制度才會存在。這是我們必須再次聽取總統富蘭克林警告的時刻：我們的國家是共和國——前提是我們要堅持維護共和制度。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航