回顧老布希：「大兵世代」的政治敏銳度，在美國與全世界大放異彩

文：David Kaiser

譯：劉松宏

即使在12月5日為總統喬治・赫伯特・華克・布希（George Herbert Walker Bush）舉行全國追悼會，許多專家們仍在辯論如何定義第41任總統的建樹。這位受人尊敬的老先生與他的幾位接班人相比，其總統聲譽較為崇高。但是，從另一個特定的視角來看更能理解：老布希是「大兵世代」的最後一位代表或者稱為在白宮執政「最偉大的」一代。

老布希的時代開始於他1924年出生的時候，從1961年到1993年老布希離開總統辦公室，他在這段時間內壟斷了總統職位，是美國任何一代人中任期最長的一次。老布希的生活就是這一世代的證明，他的行事優劣也是由這世代人見證。老布希在外交事務中取得的巨大成就反映了他們團隊合作的能力，並接受了他們所發現的現實，最重要的是，他們懂得洞悉不同陣營的觀點。

「大兵世代」這一代大部分的童年時光都是發生在「進步時代」，當時的人民相信理性和科學可以建立一個更美好的未來。20世紀上半葉是美國教育的一個偉大時代，老布希和他的同儕從中受益學習。從1933年開始，那時老布希只有9歲，「大兵世代」一代也開始受益於一系列的聯邦計劃，這些計劃在他們一生中給予許多福利與照顧。新政讓他們得以工作、使他們上大學更為容易，《士兵福利法案》也允許返回的退伍軍人（包括老布希）進行自我教育，而1940和1950年代的稅法則有利於年輕家庭，當時的住房計劃則鼓勵建設郊區。1972年，當第一世代的「大兵世代」退休時，社會保障福利也大幅增加。為了回報國家這些福利制度，在第二次世界大戰中有一千萬「大兵世代」的人民願意服役，其中約數十萬人喪生。勝利使他們終身信仰自己的國家及其所秉持的原則。

老布希雖然出生優渥，但也不例外地必須學著適應這個時代的模式。1942年，當他從菲利普斯安多弗學院畢業時，同時菲律賓和東南亞大部分地區都落入日本人手裡，全世界屏住了呼吸，想看看蘇聯是否能夠在與德國的戰爭中度過難關，老布希毅然決然選擇加入了美國海軍與飛行官校，而不是去耶魯大學繼續升學。正如約翰・甘迺迪的海軍軍艦被日本驅逐艦擊沉並失去眾多海軍戰力一樣，老布希也經歷了失去飛機上兩名無法逃生同儕的傷痛。

就像其他老兵一樣，老布希靠著《士兵福利法案》回歸大學進修學業，迎娶了他高中時遇到的女孩，甚至沒有等到大學畢業就組建一個大家庭。接著老布希全心全意投入他在德州的石油業務。如同許多「大兵世代」的父親，老布希一直專心致力於他的工作，而他的妻子芭芭拉負責撫養孩子們。面對他們的女兒羅賓遜在很小的時候罹患白血病而失去生命的慘痛損失，他們以典型堅忍的態度面對這件事，甚至沒有告訴哥哥喬治她的病情。就像那個時代與那個階級的許多父親一樣，老布希似乎很少關注他的兒子，但仍以自己的方式撫養他們到青少年。對四個兒子似乎都是如此。老布希在中年寫給家人們的信件——大約在10年前出版——也是典型的老布希風格：信中文字拘謹呆板，並且拙於表達任何情感，除了在其中一兩封談論他死去的女兒時才顯露一絲情感。

「大兵世代」都是天生的樂觀主義者，老布希需要保持很多樂觀心態才能進入白宮。1980年，當他第一次競選總統時，只進行了4次競選活動，競選參議院經歷兩次失敗，並贏得兩次國會選舉。然而，他設法確保了副總統職位——這個職位在20世紀下半葉成為了白宮的常見墊腳石——並且在上任時經歷易被攻訐的8年歲月且完全沒有收到任何投訴，亮眼的執政成績讓他在白宮獲得機會。儘管老布希，這名終身運動員的競選之路競爭激烈，他的競選活動無情地攻擊了麥克・杜卡基斯的弱點，造就了布希團隊的勝利。老布希在世界歷史的關鍵時刻上任，並在世界舞台上堅持他年輕時為之奮鬥的原則。

值得注意的是，老布希執政時選擇完全脫離他的回憶錄《一個被改變的世界》。這讓他興起很多話題，包括柏林圍牆倒塌的迴響、蘇聯解體以及第一次波斯灣戰爭的影響。那本回憶錄，以及他作為美國駐北京大使時所寫下的日記，都被列在任何有抱負的外交官的必讀清單中。在老布希與各國領導者的多次訪談中，如戈巴契夫、謝瓦納茲、柴契爾夫人、海穆爾・科爾和密特朗，老布希都展現了他的好奇心和洞察力，始終表示他與對話者的地位簡單而公平，同時也堅守自己的原則。像約翰・甘迺迪總統一樣，他理解最首要的外交原則是：如果你希望你的對手幫助你解決問題，你必須要理解他的問題。

老布希曾說：「我在9月1日呼籲埃及的胡斯尼・穆巴拉克( 1990年海珊佔領科威特的一個月後）告訴他我要建議國會清算埃及積欠美國的全部債務。我知道要完成這件事很難，但埃及對整個中東和平進程和聯盟至關重要。我們必須找到一種方法來幫助埃及。」他明白戈巴契夫在嚴重的國內壓力下在幫助美國或試圖保護蘇聯的長期盟友伊拉克這兩個想法之間拉鋸猶豫。但老布希的耐心——與12年後執政的威廉・傑弗遜・柯林頓完全不同——使他能夠組建北約聯盟，蘇聯——在其存在的最後一年——和關鍵的阿拉伯國家都加入該聯盟。正如我聽到他在2001年6月的畢業典禮演講中非常出色地解釋他認知到派遣聯軍到巴格達不會有助於中東的和平與穩定時，他總是有這種獨到深遠的見解。

正當老布希從第二次世界大戰中退伍時，聯合國在舊金山成立，而現在，隨著冷戰的結束，它可以像其創始人所預期的用以維持全球和平。但事實證明，老布希是最後一位讓美國總統以這種方式運作的總統。在2002年3月，老布希的同事和共同作者布倫特・史考克羅試圖阻止他的兒子對伊拉克的愚蠢決定，但卻未能如願。他的團隊在執政的其他方面在25或30年後來看似乎不那麼令人欽佩，但在世界舞台上老布希「大兵世代」的政治敏銳度確實在美國與全世界眼中大放異彩。

從上一輩的富蘭克林・羅斯福總統和德懷特・艾森豪總統，已經建立總統執政的國內外政策共識，並交給後續的接班人：甘迺迪、詹森、尼克森、福特、卡特和老布希。由於他們這一代人的努力，他們在總統辦公室中留下了各種重要成就。作為那一代人的一員，老布希將自己的價值觀運用於全世界，我選擇銘記「喬治・赫伯特・華克・布希」這位偉人的名字。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航