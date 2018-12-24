當今的零售商，都用「雲端」幹了哪些事？

文：Eric Zeman

譯：吳舜文

亞馬遜（Amazon）將感恩節假期稱為「Turkey 5」，亦即從感恩節（Thanksgiving Day）當日持續到網路星期一（Cyber Monday，通常美國商家在星期一推出折扣來吸引消費）的5日假期。這個美國零售商巨頭在2017年首次使用該詞彙，而在近期銷售開紅盤後，又再次提及該名詞。

如同許多線上或實體零售商，亞馬遜運用數據來控管Turkey 5及其他當前購物季——大量數據經過解讀與分析後，有助於預測消費者在何時何地，以及如何購買商品的行為模式。

專門為零售商提供數據分析的英國與愛爾蘭零售卓越中心（Retail Centre of Excellence in the United Kingdom and Ireland），其負責人安德魯福克斯（Andrew Fowkes）表示：「透過分析已售出商品的數據，零售商能有效利用從中獲得的寶貴見解，並有助於採用更具敏感性的方式，來應對消費者不斷變化的需求。在零售業如此快節奏的市場中，數據分析能讓零售商位處科技與消費者導向變革的最前沿。」

大部份數據分析都在雲端執行，以一般人的話來說，即透過第三方公司或其他數據中心來操作。數據分析的最終結果對購買者體驗有極大影響，無論是在電子商店、時尚精品店，或是線上超市等消費場所亦然。

篩選商品

看到架上那件適合送給你阿姨的毛衣了嗎？這是經過雲端軟體篩選多年銷售數據後，經由製造商製作，以及零售商販售所得之結果。

這樣的分析方法已存在多年，但若是缺乏客觀統計數據，管理者就只能依靠直覺來選擇上架的產品，而現今更為進階的數據處理方式，能更迅速挖掘消費趨勢，也讓零售商得以更快做出反應。

舉例而言，手機配件製造商貝爾金（Belkin）需依賴更可靠的方式，來決定生產線上產品製造的優先順序。於是，貝爾金使用亞馬遜網路服務（Amazon Web Services）來分析數據，進而微調其Wemo品牌生產線上的產品，包括智能恆溫器與燈座開關的控制等。同時，貝爾金也運用數據分析來管理其Linksys系列中的家用路由器。如此應用科技轉換成商機的洞察力，使得許多暢銷產品能更快速打入市場。

廣告定位

藉由大數據來分析消費者購買模式，能幫助廠商更了解消費者需求。至少對零售商而言，針對個人消費的目標行銷是其中一項好處。

聰明的零售商會將實體店及線上商店的數據結合起來，以取得更清晰的消費路徑。通常這些數據會在雲端中處理，進而讓零售商將分析後的數據，轉換為銷售商品的最佳途徑。

數據分析公司RackWare共同創辦人兼執行長莎許‧桑卡拉（Sash Sunkara）表示：「零售商店能運用消費者線上購物所產生的數據，創造出一個能使顧客願意放下滑鼠，轉而踏入實體店的獨特消費經驗。若零售商掌握的數據越多，且越快將數據交給公司內部人員分析，則對銷售助益越大。」

而分析後結果又是什麼呢？這些成果都顯示在平日收到的電子郵件、寄件廣告，還有零售商寄出的實體商品型錄中，而出現的商品都是人們曾在網上搜尋或點擊過。此外，零售商還會為顧客量身訂做優惠券，或釋出其他購買誘因，讓消費者心甘情願打開錢包。

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庫存控管

架上商品數量的控管，以及哪些商品應優先上架，這兩者相輔相成。若能妥善利用雲端管理，這過程會更加容易，對消費者來說也更便利。

一切均在於供應與需求。人人皆知雪鏟是冬季暢銷品，但在夏天則不是這麼一回事，而一旦有暴風來臨時鏟子則賣最快。美國零售商家得寶（Home Depot）及勞氏公司（Lowes）等商店便使用雲端來追蹤庫存，以確保店內架上的商品數量足夠。當庫存低於預定門檻時，庫存追蹤系統便會自動訂購更多貨品。

換句話說，雲端管理能確保下一場暴風雪來臨前，每位消費者都能在當地商店購買到鏟子。

支付處理

下次使用星巴克app來支付薄荷風味摩卡咖啡時，記得感謝供應這些交易的「雲端」。

現今，行動支付服務是由眾多在線供應商所提供，無論人們使用的是零售商專用app，或是手機內建支付工具，雲端都能在消費者彈指之間，將支付金額與零售商的虛擬錢包搞定，最棒的是，目前接受Apple Pay等行動支付等行動錢包的零售商，仍在不斷激增中。

舉例來說，ParkBoston是一款能利用手機支付停車費的行動app，只要輕鬆輸入車牌號碼及停車區塊即可，使用者便不需要投實體硬幣到停車收費器中。

雲端也對零售商有所助益。Shopify是一家電子商務平台與支付服務供應商，近60萬家企業使用其服務，且總銷售額超過820億美元。Shopify的宗旨是讓企業能專注於自身業務，而無須擔憂付款的複雜性。

再來是亞馬遜Go（Amazon Go），此為亞馬遜在少數幾個城市推出的無人商店（主張不用排隊結帳，取得想買的商品即可離開商店）。亞馬遜Go使用攝影機來偵測與追蹤消費，運用電腦視覺（computer vision，指用攝影機和電腦代替人眼對目標進行辨識）與深度學習演算法（deep learning algorithms，使用複雜結構對資料進行高層抽象的演算法）來辨識消費者何時購買商品、何種商品，及商品的價格等。辨識結束後再將資訊傳送至虛擬購物籃中，並在顧客離開商店時，直接從他們的亞馬遜帳戶扣款。

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保持監控

2002年，史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）在電影《關鍵報告》（Minority Report）中，對臉部辨識的技術明顯有先見之明。電影中描述企業能運用臉部辨識，向行走的人們傳送個性化廣告，並利用虛擬廣告牌來掩蓋人們視野。

而如今，臉部辨識則是用於其他目的：防止竊盜。

專門提供預防損失建議的媒體公司Loss Prevention Media於2017年一份報告中，詳述了美國首屈一指的零售商，如何運用臉部辨識將扒手排除在商店外。店內攝影機將圖像傳送至生物識別平台提供商FaceFirst，而收到的圖像會在數據庫中經過掃描，進而辨識出重複違規者並啟動安全提醒，過程僅需不到0.01秒。

預防損失公司Store-Mart副總裁湯姆史密斯（Tom Smith）對Loss Prevention Media說道：「現在一個人只要走進店家不到數秒時間，我們就能得知他是否曾在店內偷竊過，我們也知道目前一天中，何時最容易遇到偷竊行為。曾被我們扣留過的人們，有26%機率會在平均13天後，也就是不到一個月時間再次出現在店家內。」

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航