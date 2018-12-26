戈巴契夫：那一年，我與老布希一同結束冷戰

文：Mikhail Gorbachev（米哈伊爾・戈巴契夫，諾貝爾和平獎得主，是蘇聯唯一一任總統）

譯：吳舜文

1987年12月，我們第一次展開嚴肅談話，當時我在華盛頓進行正式官訪，而喬治（George H. W. Bush，下文的喬治、副總統、布希皆是指老布希）正準備競選總統且為時任副總統。

此次訪問促成美國與蘇聯《中程導彈條約》（Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty）的簽署，之後我便離開空軍基地。根據該議定書，又或者說是喬治的個人意願，副總統理應與我一同離開，而當時在喬治的建議下，他不尋常地進了我的車，這絕對不是按照議定書所行之舉。

而在後來許多場合中，當我們憶起「車內談話」時，都同意那是一次超乎寒喧的交流。我們一致認為，美蘇關係正到達一個新階段，嶄新的機會正敞開大門，而我們必須盡可能加以利用。副總統向我保證，若他當選將持續執行我們在雷根（Ronald Reagan）總統任內的作為，而更重要的是，我們也談到若涉及第三國關係時，美蘇將不會破壞彼此利益。

然而，在布希當選總統後便有美國媒體稱，新政府從一開始就不打算與蘇聯認真協商，而是打算停下來考慮。為何要考慮呢？我們收到種種信號，很明顯是由於美國國內強硬派逐漸活躍。

兩國關係一度失去前進動力，但我們也深知一些新政府成員會對布希施壓，以繼續維持拖延狀態。因此，1989年9月份時來臨的消息便十分重要：布希總統已準備好在兩國正式交換訪問前，安排一次中途會面。

同年12月份舉行的馬爾他峰會（Malta summit），可以毫不誇張地形容為一次歷史性突破。當時正值中歐與東歐歷經動盪，以及德國拆除柏林圍牆，並加速統一進程的背景下，布希表示：「我會謹慎行事，因為現在情勢險峻，絕不能貿然下決定。」

當兩國代表團會晤時，布希概述了美蘇在各領域的合作方案，包含裁減軍備等具建設性的提議，而我的回應則是：「新上任美國總統必須明白，蘇聯在任何情況下都不會發動戰爭……此外，蘇聯將公開宣示，不再將美國視為敵人。」這不是一個未加思索的發言，而是經由蘇聯領導人一致通過的立場，與美國總統進行的對話也會一秉此精神。

在馬爾他峰會的幫助下，冷戰終於劃下句點。眼見中歐與東歐事件告一段落，以及德國統一進程的加速，情勢也逐漸變得明朗。通過共同努力，我們成功將局勢維持在和平軌道上。

但幾個月後又出現另一次考驗：伊拉克總統海珊（Saddam Hussein）下令入侵科威特，且試圖吞併該國。這場危機足以證明冷戰已成過去式，因為美國與蘇聯採取同樣原則立場。侵略行動最終被逆轉，而也沒有所謂美國佔領伊拉克，或是政權更迭情況發生。

正值國際局勢轉變之時，蘇聯國內也歷經戲劇性改革，我們正處於轉化為民主型態及市場經濟的過渡期。當時，我所採用的循序漸進改革方式受到各方抨擊，除了那些想停止民主進程，又期望時光倒流回從前的人們，還有那些由魯莽之人在背後支持，試圖分裂國家的分離主義者。

在如此情況下，了解美國意圖就變得十分重要。1991年7月，七國集團會議在倫敦舉辦，這也是蘇聯總統首次被邀請參加，當時我直截了當地對美國總統提出我的疑問。

布希則回答：「我相信蘇聯的成功符合美國深遠的利益，見您致力於處理與共和國之間的關係是我們所樂見，而蘇聯解體則不是美國所希望。」儘管在七國集團會議上，其他西方國家夥伴未能採取具體措施來支持蘇聯改革，但我仍十分認真看待喬治的這一番話。

兩週後，在布希來訪蘇聯期間，我們進行了嚴謹而影響深遠的談話，事後不僅簽訂《第一階段削減戰略武器條約》（Strategic Arms Reduction Treaty），更前所未有地舉辦一場關於共同打造未來國際安全體系的會談。

然而，1991年8月，如此前景卻被蘇聯所發生的政變而破壞，雖然由反動勢力策劃的該次政變最後宣告失敗，但也削弱我作為蘇聯總統的地位，讓我們因此無法繼續維護聯盟。

我仍清楚記得12月25日那天，在我即將宣佈辭退蘇聯總統的數小時前，我們在電話中的談話。回顧美蘇兩國的合作，我們最主要成就是協議銷毀數以千計的戰略及戰術核子武器，並一同了結世界各地其他衝突。我們所做一切都為兩國之間的夥伴關係奠下基礎。

而如今，這些歷史成果岌岌可危，世界正處於新衝突及軍備競賽爆發的邊緣。

喬治跟我在離開政府後，經常討論威脅世界和平的危險態勢。有時我們對事件會有不同評估，但我們都同意的是：冷戰的結束並不是某一方的勝利，而是共同努力的結果。時至今日，唯有共同合作才能避免新衝突和毀滅性戰爭的威脅，並恢復新世界秩序更安全、正義，及人道的前景。

© 2018 Time Inc.版權所有。經Time Inc.授權翻譯並出版，嚴禁未經書面授權的任何形式與語言版本轉載。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航