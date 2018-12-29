大夥兒進攻囉！開採「太空資源」有可能實現嗎？

文：Andrew Zaleski

譯：彭于庭

在小行星上採礦或挖掘水資源並非天馬行空的幻想，天體物理學家奈爾・德葛拉司・泰森（Neil deGrasse Tyson）於3年前的訪問中表示，只要任何人能取得太空中的自然資源，就能成為史上第一位億萬富翁。

許多企業正摩拳擦掌，例如極被看好的的新創公司「行星資源公司」（Planetary Resources）。該公司成立於2012年，投資者包含電影導演詹姆斯・卡麥隆（James Cameron）和Google共同創辦人賴利・佩吉（Larry Page）。

2018年初，行星資源的繳出亮眼成績單。它推出了一種全新的微型衛星，完全由該公司設計，可以用中波紅外成像儀來探測地球大氣層以外的水源。但這只是遠期計畫中的第一步，行星資源的最終目標是成為太空採礦業的第一公司。

行星資源在2016年募集了2100萬美元的資金，隨後因為盧森堡想成為全球太空採礦業中心，行星資源又透過跟該國政府的合作協議再募得2800萬美元。

但這家位於華盛頓州雷德蒙市的商業太空企業很快就陷入了困境：資金短缺而不得不裁員（據報導，員工人數從70人縮減到10人），且盧森堡政府出售了該公司10％的股份。首席執行長克里斯・萊維奇（Chris Lewicki）拒絕參與採訪說明公司營運狀況，在同年8月底甚至打算拍賣掉公司的筆記型電腦和其他設備。

小行星採礦是一項潛在利潤豐厚的生意，據高盛公司（Goldman Sachs）估計，在一顆小行星上發現的白金價值近500億美金。但是不論如何，太空採礦仍需要許多技術性的突破才能成真。外界觀察人士表示，任何想進軍太空採礦的公司最好做好漫長等待的心理準備。

科羅拉多礦業學院（Colorado School of Mines）太空資源教授喬治・索爾斯（George Sowers）表示，「從零開始發展太空挖礦業將會是非常艱鉅的挑戰，因此任何想進入這個產業的新創公司必須務實地建立收入來源。」

深空工業（Deep Space Industries，以下簡稱DSI）位於聖荷西州，身為行星資源的競爭對手的他們表示，除非日後飛往小行星的成本可以大幅下降，否則不會再將目光放在小行星挖礦了。

在過去的18個月裡，DSI一直在開發耗資不到1000萬美元的太空船。執行長比爾・米勒（Bill Miller）表示，「市場急需進入太空的低價運輸方式，我們現在把焦點放在可行的商業策略上。」

接著於10月，小行星採礦槓上另一項科技，兩者都試圖成為本世紀最重要的新科技。ConsenSys是一家總部位於布魯克林的區塊鏈公司，由加密貨幣以太坊聯合創始人約瑟・盧賓（Joe Lubin）創立，該公司收購了行星資源。

沒有人能確定為什麼ConsenSys要收購行星資源公司。ConsenSys沒有透漏有關這次收購事件的細節，而在一則聲明中，盧賓好像故意想讓大家覺得ConsenSys將事業觸角伸入太空是遲早的發展。從為了取得探空資源而做出的種種努力中我們可以得知一件簡單的事情：以目前的狀況的來說，找到資金來源是當務之急。

亞利桑那大學（University of Arizona）教授同時也是美國宇航局Osiris-Rex小行星任務的首席研究員的但丁・勞雷塔（Dante Lauretta）去年表示，在未來10年內，太空採礦有可能成真。而在今年他則表示，這項任務比想像中更加艱鉅。

「前往小行星、處理天然資源、運送天然資源都需要非常多時間。」身為行星資源公司科學顧問委員會（最後一次出現在2017年12月）的勞雷塔說：「太空挖礦要好幾十年才可能成真。」

但這並不代表在小行星上開採資源是遙不可及的夢想。Osiris太空船正前往一顆名為Bennu的小行星，並預計在2020年降落星球表面，將蒐集到的樣本送回地球。

勞雷塔說，「我仍認為小行星採礦的科學和工程挑戰是完全可以克服的，就這兩方面沒有我們解決不了的問題，重點是如何經營太空挖礦業這門生意。」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航