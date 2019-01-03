全球首位接受「死者子宮移植」而誕下的女嬰1歲了

文：JAMIE DUCHARME

譯：許睿洋

本周二（12月4日），一篇發表於國際知名期刊《刺胳針》（Lancet）的案例研究顯示，全球第一位接受死者子宮移植所產下的女嬰，目前非常健康地迎著她第一個生日。

近年來，子宮移植越趨常見，全球共有11起成功產子的案例。但除了此次的案例以外，過去其他成功經驗接受的都是活體器官捐贈──通常是由女性將子宮捐贈給沒有子宮的閨密或是家人。而《刺胳針》中的案例在2016年12月發生於巴西聖保羅大學醫學院附設醫院，它不僅是全球首次接受死亡捐獻者移植且成功生產的案例，更是拉丁美洲地區首見的子宮移植。

此研究的共同作者（本案的醫學團隊由他領導）、也是聖保羅大學醫學院婦產科教授丹尼．艾贊伯格醫師（Dr. Dani Ejzenberg）說道，嬰兒的誕生意味著，這項技術的進步將來能造福越來越多受「子宮不孕」所苦的婦女，這包含了因各種原因（如癌症、子宮內膜異位症等）而接受「子宮切除術」的患者。

艾贊伯格醫師在給《時代雜誌》的Email中提到：「這個成功案例為其他醫學中心帶來希望，使他們相信這類型的移植是會成功的。同時，這更為缺少子宮或意外失去子宮、卻又沒有家人或摯友能夠捐贈的患者帶來希望。」

案件中接受移植手術的是一名32歲的「先天性無子宮無陰道症候群」（Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser, MRKH）患者，這是一種會使患者的陰道與子宮發育不全、甚至完全不發展的罕見基因異常疾病。而本案的患者擁有卵巢與陰道，但缺乏子宮。

2016年9月，一位育有3名子女的45歲婦女在死於中風（引發腦內出血）後，醫生判定她（的器官）與該名「先天性無子宮無陰道症候群」患者相匹配。醫師團隊便隨即開始子宮移植手術，將捐贈子宮與受贈者的靜脈、動脈、韌帶與陰道溝進行連接，該手術耗費逾10小時。而在完成移植後，她必須開始服用免疫抑制藥物，以確保身體不會對捐贈子宮產生排斥。

術後約一個月，受贈者開始來經。而在7個月後，醫生著手進行「體外人工受孕」（in vitro fertilization），將該名婦女術前事先保存的受精卵植入她的新子宮中。就在植入第一個受精卵後，她便成功懷孕了。

艾贊伯格醫師表示，「我們對於植入第一個受精卵就懷孕感到非常驚訝，但我們也對成功受孕相當有信心，因為人類繁殖中心的醫務人員皆是訓練有素，過去15年來有著卓越貢獻。」

懷孕過程中除了腎臟感染而服用抗生素之外，該名婦女的孕期整體而言是相當健康且正常的。在懷孕約35周之後，她透過剖腹產下了一名重6磅、高18英吋的健康女嬰。

艾贊伯格醫師說道，由於在其團隊的研究中，每位母親只包含一胎的生產，因此在剖腹過程中同時摘除了受贈的子宮，此舉也讓該名婦女未來不需要繼續服用免疫抑制藥物。他表示，儘管目前沒有成功案例，但理論上未來應該能利用這種廢棄的器官進行再移植。

艾贊伯格醫師說道，在這名嬰兒誕生的一周年後，目前她的發展一切正常，她的母親更是感到踏實。他表示，死者器官捐贈的成功案例，能使活體捐贈者免於移植手術的風險，提高更多女性接受移植的機率。

他表示，機率的提高伴隨著手術的反覆實踐，意味著未來子宮移植或將成為一種標準技術。

艾贊伯格醫師說道，「從事這項移植手術的醫學中心日增、手術技術的標準化，以及免疫抑制療法的熟稔等，皆能促進這種新型醫療技術的使用。」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航