有沒有所謂「一天當中最好的運動時間」？

文：JAMIE DUCHARME

譯：劉松宏

要找到空檔來運動，對某些人來說可能不容易，最難的是還要盡可能地擠出時間來規劃運動。但是如果你想增加運動效率以獲得最大的好處，那你可能會想試試看在早上運動。

以下是用科學來解釋一天中最佳的運動時間──以及如果你選擇這個時間運動後，將會有什麼效果。

早上運動有優勢

早上運動──特別是空腹運動──是燃燒體內脂肪的最佳方式，使其成為減肥的理想選擇。北卡羅來納大學教堂山分校的運動科學系教授安東尼．哈克尼（Anthony Hackney）表示，這很可能是因為早上的體內荷爾蒙就是為了這一目標而分泌的。

哈克尼教授說，「在凌晨時分，你的體內荷爾蒙分泌會讓你更容易代謝脂肪。」人們在早上會有較高含量的皮質醇和生長激素──這兩者都與新陳代謝有關──因此你將會「從你體內儲存的脂肪中吸取更多的能量」，這可能有助於減肥。研究還表明，早上運動的人可能整天都會食慾較低，這也有助於讓他們免於增加更多體重。

就算你討厭早起，把運動當作起床的第一件事也能很快變成習慣。近期發表在《生理學期刊》上的一項研究發現，早上7點運動可能會把你的生理時鐘調得更早，這意味著你將會在早上變得更有活力，並且在晚上時你會更早感到疲倦，可能會讓你有更足夠的睡眠時間讓你隔天早起並運動。一些研究甚至表明，在早晨時分可以更容易養成良好的健康習慣。

早上流流汗也可以為一整天帶來更好的心理健康狀況和效率，因為運動對於減輕壓力很有幫助。

但如果你真的不是一個早起的人，不一定要強迫自己。哈克尼說，「即便你強迫自己早起運動，但你可能會因為早起而讓自己處於較低的運動強度，這樣就沒辦法消耗大量能量。」

下午運動也一樣棒

如果你可以在午餐時間偷空運動，哈克尼教授說這也是個好選擇──特別是如果你將要完成一個又臭又長的工作時。

早上運動是燃燒脂肪和減肥的理想時間，但是下午鍛煉可能會提升你的運動表現，因為你開始運動前已經吃過一、兩餐。哈克尼說，「每當你吃東西後體內血糖數值就會上升。如果我們要從事強度較高的工作，我們就需要大量血糖。」

下午運動也可以成為減輕一整天疲倦的好方法。《生理學期刊》的研究發現，在下午1點到4點之間的時間運動，可以像早起運動一樣將你的生理時鐘往前調整。即便只是來個快走散步，也可以幫助你振作起來並重新集中精神。

2018年的一篇論文發現，與清晨和深夜相比，身體在傍晚時自然燃燒的熱量會增加10％。研究人員實驗時是觀察人體休息不動的時候，所以他們無法得出關於人們運動時會發生什麼變化的確切結論。但如果你在下午搬家，可能會燃燒一些額外的能量。

晚上運動也會帶來好處

對於很多人來說，下班後運動是最方便的。但是大家普遍認為，晚上運動可能會讓你過於活躍，以至於晚一點很難入睡。

雖然《生理學期刊》曾有刊登研究，發現晚上7點到10點之間運動會延遲生理時鐘，繼而影響後來的睡眠時間，哈克尼說他不相信這一論點。哈克尼說，「證據表明只要你不要運動淋浴之後馬上上床睡覺，就不會干擾到睡眠狀況。」他補充說道像瑜伽這樣緩解壓力的運動，甚至有助於改善睡眠品質。

雖然關於早上運動和減肥的研究較有其可信度，但一些證據也表明夜間運動也可以促進減肥。發表在《實驗生理學》雜誌上的一篇新論文發現，夜間運動並不會擾亂睡眠，並且隨著時間的推移，也會降低刺激飢餓反應的類生長激素（ghrelin）分泌，這可能有助於減肥或體重管理。

結論

哈克尼說如果真的要他選擇一個最佳的運動時間，他會選早上運動。早上運動充分利用了生物學和心理學，也會帶來更好的結果和習慣養成。但哈克尼重申，真的沒有什麼不適合運動的時間，最重要的是找到時間運動，只要你覺得適合就好。

哈克尼說，「如果你想早上運動就早上運動，如果想要晚上運動就晚上運動。如果你的生理狀態不能與你的行為吻合，那麼何時運動就是一個沒有必要討論的問題了。」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航