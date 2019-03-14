過了「保存期限」的食物就不應該再吃嗎？

文：JAMIE DUCHARME

譯：劉松宏

大多數美國人常不必要地扔掉包裝完好的食物，不是因為食物腐壞了，而是因為他們太在意那個印在包裝上的日期了。這是根據最近發表在《廢棄物管理》期刊上的一項研究得出的結論，這篇研究調查了超過1000位受試者對於食品包裝上的短語，以及保存期限的相關想法。

許多美國人誤認為食品的保存期限──通常前面會加上「最佳」或「銷售」等字眼──由聯邦政府監管，且是顯示食品不再能夠安全食用的時間點（然而這兩項都不是事實：根據美國農業部的說法，食品包裝上的標示通常是由食品公司自願做出的，目的在幫助消費者確定食品的新鮮程度）。因此研究人員發現，有84％的民眾會在接近保存期限時就把食物扔掉。

這項研究的作者寫道，「不僅消費者普遍誤解了保存期限的涵義，而且對標籤的誤解和誤信也造成過多的浪費。」

以下是一些有關「保存期限」的知識，以及告訴你何時應該把食物丟掉。

食物的保存期限有什麼差異？

美國農業部的技術訊息專家珍乃爾．古德溫（Janell Goodwin）（沒有參與這項研究）表示，「最佳保存期限」是指食品達到最佳風味或品質的時間，「銷售保存期限」則是表示商店出於庫存管理因素，所以應銷售或展示產品的時間長度。古德溫也提到「使用保存期限」是指產品能夠以最高品質來食用的最後建議日期。古德溫說道，「這些都是用來標示品質和新鮮度的日期，而不是食用的安全性。」然而在《廢棄物管理》期刊的研究中，有42％的人認為「使用保存期限」就是指食品安全性，而19％的人則認為「銷售保存期限」才是指食品安全性。

為了怕消費者搞混，包括食品雜貨製造商協會（GMA）和食品營銷協會在內的一些行業組織，正在努力將食品日期標籤列表減少成兩個選項：「盡早食用」（這將是涉及食物新鮮度和品質）以及「使用保存期限」（這是指食用高度易腐敗食品的最後安全期限）。雖然有一些食品公司目前自願遵循這個兩個日期的製造標準，但就聯邦政府而言，包裝上印有的日期都與食用安全性無關。

食物超過保存期限就該丟掉嗎？

古德溫認為，不需要因為超過印在包裝上的保存日期而丟棄食物。她說道，「如果食物在家中囤積時超過保存日期，只要處理得當，產品應該仍然是安全健康的，除非已經有明顯變質。」相反地，還可以使用你的感官來判斷：食物因細菌而腐敗時通常會產生明顯的氣味、口感或質地變化。如果這些都沒有問題，那麼就可以保留食物不用丟棄。（你可以透過由美國農業部建議的溫度來烹飪或再加熱食物，來保護自己免於遭受食源性疾病的細菌侵害，如大腸桿菌和沙門氏菌。）古德溫說唯一具有明確保存日期的產品是嬰兒配方奶粉，不然一般來說，你可以相信自己的直覺，而不是包裝上的保存期限。

可以把正在變質的食物冷凍嗎？

冷凍剩餘的食物，例如肉類和麵包，是減少食物浪費的好方法。古德溫建議，如果你預計可能不會使用到所有食材，請盡快將它冰到冰箱。

古德溫說道，「任何被凍結的東西都不會變質，無論你什麼時候冰進冰箱。但是當你解凍食物後，下一次冰進冰箱的時間間隔越長，食物的新鮮度和品質就會越低。」冷凍食品理論上應該會無限期保持安全，但其品質可能會隨著時間而降低。這裡你可以看見美國農業部建議的食品保存期限。

古德溫也提到當需要解凍食物時，最安全的做法是將食物放入冷藏中或冷水中直到融化，而不是直接將其放在櫃檯上。

儲藏櫃中的食物可以保存多久？

古德溫表示，理論上麵食、休閒食品、罐頭食品、烘焙產品和肉乾可以無限期地存放。但這並不代表這些食品永遠不會走味。古德溫說「這代表這些食物將無限期安全食用，然而食品新鮮度和品質則會因各產品而不同。」只要包裝完好無損、未開封的罐頭食品可能多年不受影響。而義大利麵等乾燥食品，如果長時間保存沒有食用，可能會變得不新鮮或走味。

剩菜剩飯可以保存多久？

古德溫說當熟食變質時，你應該能夠看到、聞到或嚐到味道上的不同（如果有任何疑慮，可以諮詢美國農業部的「FoodKeeper」應用程式，這是一份關於特定食物維持時間的綜合指南）。但是古德溫也說應該在約4天後就解決掉剩菜剩飯，否則就該丟棄。

古德溫提醒道，「腐敗細菌確實會在冰箱中生長。」所以即使妥善存放的剩菜剩飯也不能永保安全。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航