當世界愈崩離，我們就愈需要達賴喇嘛的哲學

文：Edward Felsenthal
譯：劉松宏
在96年以前，亨利．盧斯（Henry Luce）除了共同創辦了時代雜誌，更著名的就是闡述了他對「美國世紀」的憧憬。雖然這個憧憬的名字來自美國，但身為一位中國傳教士之子的背景及其成長歲月，盧斯所想像的，是世界的面貌。
今日，時代雜誌繼續透過提供空前未有的管道，採訪最有影響力的人物來為讀者衡量世界。自2017年11月由國際編輯丹．斯圖爾特（Dan Stewart）領導以來，時代雜誌發行了15篇關於領導人和準領導人的採訪，引領他們的國家度過這個非比尋常的全球轉型時期。其中包括與法國、沙烏地阿拉伯、紐西蘭、哥倫比亞、阿根廷、泰國、意大利、巴西領導人的對話（「我不是一個穴居人！」巴西總統波索納洛說，當時他甚至主動與我們合作）、亞美尼亞、巴基斯坦、伊拉克、奧地利（世界上最年輕的政府領導人）、馬來西亞（世界上最老的領導人），當然還有美國。
這一次，駐上海的記者查理．坎貝爾前往印度喜馬拉雅山脈的達蘭薩拉，與世界上最與世隔絕的人之一——西藏人的精神領袖進行了對話。
儘管中國繼續孤立他，並試圖將佛教納為己用，但查理說：「達賴喇嘛並無表現出一點苦楚，不管是對中國政府，對放棄西藏的英國人和美國人，他不責怪任何人。」查理的故事伴隨著路凡．亞范納多在達賴喇嘛私人住宅內和周圍拍攝的近距離照片，你可以在這裡觀看採訪的影片。
實際上，這是達賴喇嘛第三次登上時代雜誌封面。第一次是在1959年，達賴喇嘛當時23歲，偽裝成士兵逃離西藏。在2008年，偉大的旅遊作家和時代雜誌撰稿人皮科．艾爾再次向他介紹了中國在北京奧運會前打擊西藏自由示威活動。
當我們面臨這個分崩離解的全球化時代挑戰，佛教相互依存的信息，對今日來說仍然十分有影響力。本次採訪達賴喇嘛的時代雜誌記者曾採訪過菲律賓、韓國和泰國等領導人，在他的口中達賴喇嘛是一個「善良、真誠、風趣的人。」
「他是獨一無二的。」
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航