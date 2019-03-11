當世界愈崩離，我們就愈需要達賴喇嘛的哲學

文：Edward Felsenthal

譯：劉松宏

在96年以前，亨利．盧斯（Henry Luce）除了共同創辦了時代雜誌，更著名的就是闡述了他對「美國世紀」的憧憬。雖然這個憧憬的名字來自美國，但身為一位中國傳教士之子的背景及其成長歲月，盧斯所想像的，是世界的面貌。

今日，時代雜誌繼續透過提供空前未有的管道，採訪最有影響力的人物來為讀者衡量世界。自2017年11月由國際編輯丹．斯圖爾特（Dan Stewart）領導以來，時代雜誌發行了15篇關於領導人和準領導人的採訪，引領他們的國家度過這個非比尋常的全球轉型時期。其中包括與法國、沙烏地阿拉伯、紐西蘭、哥倫比亞、阿根廷、泰國、意大利、巴西領導人的對話（「我不是一個穴居人！」巴西總統波索納洛說，當時他甚至主動與我們合作）、亞美尼亞、巴基斯坦、伊拉克、奧地利（世界上最年輕的政府領導人）、馬來西亞（世界上最老的領導人），當然還有美國。

這一次，駐上海的記者查理．坎貝爾前往印度喜馬拉雅山脈的達蘭薩拉，與世界上最與世隔絕的人之一——西藏人的精神領袖進行了對話。

儘管中國繼續孤立他，並試圖將佛教納為己用，但查理說：「達賴喇嘛並無表現出一點苦楚，不管是對中國政府，對放棄西藏的英國人和美國人，他不責怪任何人。」查理的故事伴隨著路凡．亞范納多在達賴喇嘛私人住宅內和周圍拍攝的近距離照片，你可以在這裡觀看採訪的影片。

實際上，這是達賴喇嘛第三次登上時代雜誌封面。第一次是在1959年，達賴喇嘛當時23歲，偽裝成士兵逃離西藏。在2008年，偉大的旅遊作家和時代雜誌撰稿人皮科．艾爾再次向他介紹了中國在北京奧運會前打擊西藏自由示威活動。

"In 1959, @TIME had a cover of a young His Holiness The @DalaiLama escaping Tibet. 60 years later, he is on the cover as the Survivor.

Now, we look forward to the day when he will be on the cover returning home to Tibet. This is the aspiration of Tibetans."

- @Drlobsangsangay pic.twitter.com/8Bh1XwQuFD — Yeshi Dawa (@yd_tweets) March 7, 2019

當我們面臨這個分崩離解的全球化時代挑戰，佛教相互依存的信息，對今日來說仍然十分有影響力。本次採訪達賴喇嘛的時代雜誌記者曾採訪過菲律賓、韓國和泰國等領導人，在他的口中達賴喇嘛是一個「善良、真誠、風趣的人。」

「他是獨一無二的。」

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航