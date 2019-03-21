帶著濕頭髮直接上床睡覺，對身體好嗎？

文：MARKHAM HEID

譯：吳舜文

習慣睡前洗澡的人，大概會想知道帶著濕頭髮睡覺是否會是個問題。也許你曾耳聞這樣做容易感冒，或是造成頭髮與肌膚的負擔，那究竟真相又是如何呢？

首先，必須破除的是「容易感冒」的迷思。

范德比大學醫學中心（Vanderbilt University Medical Center）傳染病科醫學教授威廉．沙夫納（William Schaffner）博士表示，「著涼或濕漉容易讓人感冒的想法，看似比較符合傳統民俗的說法。」

雖然這個想法至今仍存在，但沙夫納表示，這種論述早已被證實為不正確。確實，人們在冬天比較容易感冒，但這與呼吸道病毒擴散及傳播的方式有關。沙夫納補充道，「人們不會只因為著涼就感冒。」

另一個濕髮迷思則是關於病菌殘留在枕頭上。沙夫納說道，導致感冒的細菌及病毒不會憑空出現，所以即便濕髮沾染到枕頭上，也不會讓人生病。

儘管如此，仍有例外發生的可能。目前已有研究表明，枕頭內可能含有引發哮喘或過敏的黴菌及真菌，尤其是以合成材料製作的枕頭。美國肺臟協會（American Lung Association）認證的過敏專家及其發言人帕爾．古普塔（Payel Gupta）博士表示，這些微生物與塵蟎在潮濕的環境下能生長得更旺盛。

古普塔說道，目前沒有證據表明，帶著濕髮睡覺的人更容易引發過敏或哮喘症狀，所以任何關於濕髮迷思的擔憂都僅為推論性，但如果起床時發現有鼻塞、眼睛發癢或流淚、呼吸困難，以及其他過敏與氣喘症狀，或者即便沒有上述症狀發生，也應該每週至少一次用熱水清洗枕頭套及床單，以減少接觸任何潛在刺激物的可能。

當涉及到頭髮與肌膚健康時，人們或許還有關於水份保持的合理擔憂。

賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）佩雷爾曼醫學院（Perelman School of Medicine）皮膚病學教授喬治．科薩雷利斯（George Cotsarelis）博士表示，「一般而言，帶著濕髮睡覺不是件好事。」科薩雷利斯解釋道，隨著幾天到幾週，甚至幾個月的時間過去，水份會降低毛囊外層（亦稱角質層）的保護性功能。一旦角質層崩解，水分就會滲透並破壞毛囊內皮層，進而導致頭髮損傷，並且失去光澤及彈性。

但值得注意的是，幾乎任何事都會對頭髮造成損傷，諸如使用梳子、吹風機、染髮，或使頭髮暴露在陽光下等。喬治華盛頓大學（George Washington University）醫學與健康科學學院（School of Medicine and Health Sciences）皮膚病學教授亞當．弗里德曼（Adam Friedman）博士表示，雖然帶著濕髮睡覺可能不是好選項，但仍可使用護髮乳來修護頭髮損傷。

弗里德曼說道，帶著濕髮睡覺也可能導致潛在肌膚問題。如果是側睡或趴睡者，扎人的濕髮可能會在枕頭與臉部肌膚之間造成刺激。此外，隨著頭髮中的水份蒸發，也可能造成臉部或頭皮乾燥。

弗里德曼補充道，即便如此，仍有許多帶著濕髮入睡的人，似乎沒有產生任何問題。在某些實際情況下，濕頭髮也可能有助眠效果。研究表明，入睡後濕髮冷卻頭部的效果，有助於鎮定大腦的新陳代謝活動，促進入睡及幫助睡眠恢復。

帶著濕髮睡覺或許有些輕微風險，但這些讓你擔憂的健康問題，應該不足以讓人夜不成眠。

© 2019 Time Inc. 版權所有。經Time Inc.授權翻譯並出版，嚴禁未經書面授權的任何形式與語言版本轉載。

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航