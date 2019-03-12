教廷「兒童保護會議」只是在講好聽話？受害者勇敢指控卻被譴責

文：Ciara Nugent

譯：彭于庭

在方濟各於2013年成為天主教教宗時，他表示將會採取「果斷行動」解決已經困擾天主教三十多年的兒童性侵害問題。世界上有許多教會都傳出可怕的性侵害事件，不過卻有神職人員幫忙掩蓋消息。根據一份2004年教會委託的報告，美國有超過一萬件宗教性侵害案件、超過4000名牧師被控告。雖然自此之後，我們開始掌握到越來越多的證據，不過倡議人士表示教宗總是講講好聽的話，從未提出具體方案來整頓教會。

2月21號到24號舉辦的這場高峰會是個重要的里程碑，但結果卻令人大失所望。近200名主教、樞機主教和其他高級神職人員聚集在梵蒂岡來聽受害者的錄音、參加演講和舉行小組討論，為要了解教會性侵害的情況。似乎為了增加該高峰會的說服力，教會在2月16號除去前任華盛頓特區總主教德奧・埃德加・麥卡里克（Theodore Edgar McCarrick）的職務。他是當今第一位因為性侵未成年而遭到免職的樞機主教。

教宗希望透過這場高峰會呼籲世界共同打擊性侵害問題，宗教領袖也稱讚教會首次硬起來面對組織內最黑暗的一面。天主教兒童保護專家，同時也是負責舉辦高峰會的漢斯・柔納神父（Hans Zollner）對《時代雜誌》（TIME）說：「我相信這是一個迎接全面改變的重要時刻。」

但是許多行動人士和受害者的期望遠不只如此，他們認為教宗沒有提出詳細防犯性侵害的計畫或是處罰加害者的方式。他提出的方針被倡議人士批評根本不痛不癢。身為性侵受害者及愛爾蘭特赦組織領導的柯姆・歐葛曼（Colm O’Gorman）表示：「這麼多年以來，不斷有宗教領袖提出新方針，這些方針雖然有繼續進行討論，但是最後都輕描淡寫地發佈出去，大家也不會去注意，這完全不是新聞。」

因各地教會不一的意見，教宗面臨前所未有的挑戰。在美國、加拿大、澳洲、西班牙、德國和愛爾蘭等國家，民眾已意識到宗教性侵是個嚴重的問題，於是涉案的高級神職人員終於接受法律制裁。其中一個例子就是澳洲法院宣布教宗的前任財務顧問喬治・佩爾（George Pell）樞機在1990年代性騷擾兩名詩班男童罪行成立。

因為上述地區教徒的數量減少了，因此東歐、拉丁美洲、亞洲和非洲多數地區對此事件的態度，將會大大影響教會的未來——大家都這麼以為，不過實際上卻非如此。

性侵害在這些地區是禁忌話題，因此社會較不願意對教會施壓，受害者站出來發聲也必須承擔更大的風險。在剛果共和果的監督組織「主教問責」（Bishops Accountability）就有一名勇敢的被害者站出來，結果反而被他的家人訓斥。

一位奈及利亞出生的修女維若妮卡・奧潘尼柏（Veronica Openibo）對這次高峰會的結果非常不滿，她指責神職人員對性侵害事件的態度「冷眼旁觀、虛偽、自我感覺良好。」之後在一場記者會上她還說某些非洲的主教對她的發言感到「不滿」。維若妮卡表示這些主教「覺得非洲有更急迫的問題」，例如娃娃兵和走私兒童。胡安・卡洛斯・克魯茲（Juan Carlos Cruz）是一名智利的未成年性侵受害者，他對《時代雜誌》表示，多年來智利教會一直不相信他的說詞，其他拉美地區對性侵害的態度也幾乎沒有改變。他說：「神職人員通常不認為性侵害是國家或教會的嚴重問題。」

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有些倡議人士則認為教宗害怕劇烈改變將招致許多問題，因保守派不願意就同性戀和再婚等問題讓步，不過教宗已經努力地在彌合教會自由派和保守派之間的分歧。波蘭被害者組織「無懼」（Have No Fear）的律師安娜・弗朗科斯卡（Anna Frankowska）表示：「教宗的首要任務就是將教會團結在一起。」安娜曾在高峰會前與教宗會面並提交一份報告指控24名波蘭神職人員，當中有些在天主教還很活躍。「教宗顯然明白當務之急是什麼，不過他不想搞壞和其他主教的關係。」

柔納表示教宗知道自己必須讓教會團結一致，共同理解這次教會危機之後再下指令。他說：「天主教會不是一個跨國企業，沒有一個一致的溝通方式。」

克魯茲是本次參與高峰會的被害者之一，他認為這場會議的確是一個重大突破 ，他說：「我知道有些人對結果很失望，不過性侵害不是幾天就能解決的問題。我認為教宗本次的行動值得稱許，我對未來有信心。」

許多被害者認為教宗必須帶動整個天主教界實質的改變，而本次高峰會應該要是起始點。德國受害者團體活動人士馬提亞斯・卡曲（Matthias Katsch）表示：「他錯過了改變的黃金機會，他認為必須先給大家多一點時間了解這個議題嗎？這讓小孩繼續暴露於危機之中，受害者也永遠無法討回公道，這是大家最不樂見的。」 馬提亞斯認為教會必須針對性侵害制定規範，如此過去的受害者才能獲得正義，並防範未來可能發生的性侵害事件。

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責任編輯：羅元祺

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