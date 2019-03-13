「液態活體檢驗」創新技術：利用血液辨識出非小細胞肺癌

文：ALICE PARK

譯：許睿洋

活體組織切片（biopsy）對於癌症病患來說，是一個必要的負擔。將一小片的組織樣本送去進行分子與遺傳分析，不僅能幫助醫生診斷癌症，更有助他們了解癌症的運作機制，以根據造成疾病的基因突變種類，找出最佳的治療方式。

然而，組織活體檢查是侵入式的，而且取決於腫瘤位置的不同，組織的取得對病患來說可能會非常痛苦。對某些人而言，醫生甚至無法得到足夠的病變組織，來研究所需的答案。

在一場美國癌症研究學會年會（American Association for Cancer Research，今年將舉辦於亞特蘭大）的會前記者會中，研究人員指出，一種稱為「液態活體檢驗」（liquid biopsy，以下簡稱液態活檢）的血液檢驗方式，能在辨識非小細胞肺癌（non-small cell lung cancer）基因突變時，發揮出至少與活體組織切片相同的效果。

這一項由Guardant Health（為一家致力研究血液癌症檢測的新創生技公司）資助的研究，共有28個癌症中心的282名非小細胞肺癌晚期患者參與，受是患者同時接受Guardant Health的「Guardant360」液態活檢創新技術，以及醫生所選擇的組織活體檢驗，以找出腫瘤內的7處基因標記（genetic marker）。癌症專家表示，這些基因標記的突變，對於引導醫生使用適當的療法來打擊癌症具有重要的功能。近年來，美國食品藥物監督管理局（Food and Drug Administration, FDA）也批准了各種用來找出突變基因並將之消滅的「標靶治療」（targeted therapy）藥物。Guardant360同時也有助找尋用來評估肺癌預後（prognosis）的基因標記。

液態活檢找出突變基因的比率，與當今被視為典範的活體組織切片幾近相同，然而透過對血液的檢驗不僅侵入體內的程度較低，前者得出檢查結果的時間亦僅需後者的一半。

該研究的共同作者、也是德州大學安德森癌症中心（MD Anderson Cancer Center）醫學教授瓦希里奇．帕帕迪米特拉科波羅博士（Dr. Vassiliki Papadimitrakopoulou）表示，「這個研究顯示了液態活檢非常精確，且在偵測基因標記上與被視為標準治療的腫瘤組織檢驗有同樣的效果。該研究也讓我們相信，在液態活檢發現的東西，會與在腫瘤中發現的相同。」（帕帕迪米特拉科波羅博士服務於多家藥廠的諮詢委員會，此次更是受Guardant之託，以顧問的身分設計並執行此項實驗。）

Guardant360會對腫瘤排入血液中的DNA碎片進行檢測。近年來，科學家致力於分離這種無細胞DNA，以確保它們代表的是腫瘤的遺傳物質，而不是病人原本的DNA。這項檢驗技術尚未得到FDA核准，但去年（2018年）由於該公司提交了20份相關研究，目前Guardant360已在快速通道程序（Expedited Access Pathway）中。現今已有包含美國在內的30個國家在使用該項技術，但是以「實驗室自行研發檢驗技術」（laboratory-developed test）的名義進行。醫生能夠安排這項檢驗，但若是得到FDA的核准，Guardant360將會是第一個獲得FDA批准的液態活檢技術，對於該檢驗在臨床上的廣泛使用，勢必有舉足輕重的影響。

在研究中，活體組織切片發現有60位受試者至少攜帶一種基因標記，在加入液態活檢後人數增加為89人，偵測率成長了48％。帕帕迪米特拉科波羅博士說道，血液檢測的好處，不僅在於它大約9天就能得到檢驗結果（活體組織切片約15天），有些經活體組織切片顯示為陰性的患者，在液態活檢後發現其實也攜帶了腫瘤基因標記。同時，它也能在組織不足以進行傳統活檢的患者身上，發現基因標記與潛在投藥標的。

液態活檢代表著改善癌症療法的新策略，儘管該研究並沒有向受試者追蹤結果，但癌症專家表示，越早讓患者對症下藥是有效預防或延緩癌症復發、幫助病人延長壽命的重要方法。由於血液檢測的進行較為簡便，當癌症復發時也較可能對患者重新進行檢測。在許多案例中，癌症的復發乃是因為腫瘤開始對治療產生抗性，而重新檢測能夠幫助醫生辨識出引發癌症的新突變，因而能開立出更新、更有效的療程。

帕帕迪米特拉科波羅博士也期待，液態活檢能幫助更多在大型學術癌症中心以外照顧患者的醫生，能更自在地為病人的藥物使用作決定。該研究的受試者包含了在大型學術癌症中心及社區癌症中心的患者，帕帕迪米特拉科波羅博士表示，依據腫瘤的基因標記，約有30％的肺癌能夠採取標靶治療，但（無論使用組織活體或液態活體）卻僅有約8％的非小細胞肺癌患者能這麼做。她說道，這個研究的結果，「應該能使更多病患為他們的腫瘤取得正確的治療方式。」

活體組織切片仍是當前了解腫瘤基因、擬定正確的標靶療法的黃金標準。但如果這項研究的結果確認無誤，液態活檢可能會成為更多病人癌症檢測的首選。舉例而言，帕帕迪米特拉科波羅博士預估，人們可能可以先進行液態活檢，並依其結果開始治療；若液態活檢的結果為陰性，再透過活體組織切片進行確認或取得其他資訊。

與此同時，Guardant也希望能在癌症初期患者的診斷上，得到FDA的批准，並已經開始了其他實驗，以探索液態活檢對於不同種類的固態腫瘤的有效程度。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航