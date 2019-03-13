網路犯罪再進化：勒索病毒退流行，你該注意的是「挖礦綁架」

文：ROBERT HACKETT

譯：李宓

在這個數位竊盜盛行的世界，某種關鍵的商業模式顯然正在成形。

過去一年，網路犯罪的重心由勒索病毒攻擊，轉向所謂的「挖礦綁架」（Cryptojacking）。這則話題新聞出自IBM本週（按：原文撰於3月2日）發布的最新一期網路安全威脅報告。根據IBM的數據顯示，前者金錢榨取模式的事件數量，在2018年降低了45％，而後者在同一區間則大幅成長了450％。

勒索病毒的運作方式，是駭客會將受害者的電腦資料上鎖，受害者必須支付贖金，一切才會恢復原狀。而「挖礦綁架」則涉及劫持受害者的電腦，用以「挖礦」，或者說啟動某些程式以產生加密貨幣（cryptocurrency）。這些惡意挖礦程式出現在各式各樣的地方，包括美國法院的網路系統、Google Chrome的擴充功能，以及電動車製造商特斯拉（Tesla）的雲端系統等等。

我和負責執行這份研究的資安小組（IBM旗下的X-Force Red）組長查爾斯．漢德森（Charles Henderson）見面，請他談談此一趨勢所代表的意義。（漢德森談到這支還不滿3歲的年輕團隊時，用淡淡的德州腔說道：「我喜歡跟別人說，X-Force Red是一種新的IBM藍。」）

漢德森認為這些地下罪犯之所以轉向「挖礦綁架」，是為了獲取更多利益而做的一次微調。他說，「這跟奧運不一樣，沒有姿勢分……沒有頭上架了雷射光束的鯊魚。與其追求花俏的駭客招數，今日的罪犯只在意如何快速獲取投資報酬（ROI）。」

對消費者和企業來說，貨幣挖礦沒有勒索那麼擾人，因此是較明智的獲利方法。漢德森說：「利用勒索病毒收取贖金，交易完成，你們的客戶關係也結束了，就是這樣，一乾二淨，沒有經常性收入。總之就是場爛生意。」

不過這群壞蛋也變聰明了，他們學會了規律性及可預測性在收支管理方面的好處。漢德森說道，「對任何一位犯罪集團大老來說，最麻煩的是要處理一大筆金流。」他指的是一次性贖金易有變數的特質。相反的，貨幣挖礦則讓人享盡訂閱收益模式（subscription revenues）的一切好處。

網路犯罪手法轉換所帶來的一件麻煩事，是要抓到這些罪犯的犯罪行為變得越來越不容易。漢德森說，「當螢幕在你眼前閃著，告訴你要是不付錢，就別想拿回你的檔案──這是最高等級的緊急狀況。」但若只是有人抱怨網速好像比平常緩慢（挖礦綁架的受害者可能會遇到此情形），通常不太有人覺得這需要緊張。

忽視這越來越大的威脅，最終會是個巨大的錯誤，因為這會造成非常嚴重的破壞。漢德森警告，「這些罪犯正在擴張基地，一點一滴建立他們的犯罪企業。」

今日偷偷摸摸的挖礦手法，確實很容易在未來發展成偷竊大量密碼，並加以破解，幹盡各種不道德之事。而已經飽受摧殘的電腦，也會成為潛在的攻擊跳板。這些挖礦綁架犯甚至可以賣掉蓄積起來的殭屍網路當作威脅，告訴眾演員他們將做出更卑鄙的勾當。

犯罪是門生意，而這群無賴正以飛快的速度學習、精通一切技術。「就好像這群罪犯也去讀了商學院。」漢德森這麼說。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航