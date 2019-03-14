「校正紀錄（Correct the Record）」新提案，可能成為終結「假新聞」的關鍵

文：Billy Perrigo

譯：劉松宏

根據全球連署倡議平台Avaaz的新民意調查顯示，絕大多數歐洲人將支持一項激進的新計畫，要求社群媒體公司將所有看到假新聞的用戶，轉到事實查核（Fact-check）的頁面中。該計畫目的在防止「假新聞」在臉書（Facebook）和推特上傳播，因為政府監控社群媒體方面正面臨越來越龐大的壓力。

研究機構和《時代雜誌》獨家透漏，有86.6％的人支持Avaaz稱為「校正紀錄（Correct the Record）」的新提案，一些社運人士和政治人物認為這可能會是阻止「假新聞」在網路上傳播的最有效方法。

在「校正紀錄」這個計畫的執行下，社群媒體公司必須確保所有在網頁上看到假新聞的用戶，未來也會看到事實查核的內容——無論是以通知的形式告知他們看到的東西可能有誤導性新聞，或是在他們的新聞網頁中提供鏈結連到「經過驗證」組織的事實查核。

在假新聞日益影響選舉結果和助長世界暴力事件的現在，該提案是如何在網路上打擊假新聞傳播的頭幾個具體建議。

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全球連署平台Avaaz與民意調查組織《輿觀》（YouGov）合作，對德國、法國、西班牙和義大利的5000多位民眾進行了「校正紀錄」的調查。在每一個國家，至少有81％和多達92％的受訪者表示他們「同意」或「強烈同意」社群媒體公司應「與獨立且值得信賴的內容審查機構合作，為所有接觸過錯誤或誤導內容的用戶提供經過認證的資訊校正服務。

Avaaz的執行董事瑞肯．巴特爾（Ricken Patel）告訴《時代雜誌》：「校正紀錄在許多國家是報社必須履行的法律責任。當報社出版錯誤新聞時，他們必須事後發布更正內文的文章。『校正紀錄』計畫的一部分，只是將新聞業校正的傳統帶入社群媒體。」

歐盟官方也對「校正紀錄」的提案表示歡迎。歐盟的安全專員朱利安．金（Julian King）在去年年底聽過該提案的簡報後表示：「我們需要盡快校正錯誤內容，並且應與原始的假新聞一樣具有同樣的優勢和流通性。」

該提案主要實行目標之一臉書，目前尚未對《時代雜誌》有關此事的評論提供正式回覆。該公司已經與世界各地的內容核查機構建立了合作夥伴關係。該公司在2018年的部落格文章中寫道：「錯誤新聞內容對我們的社群與公司不利，這就是為什麼我們會投入大量時間和資源來對抗這些假新聞。」

但隨著5月歐盟選舉越來越接近，此事變得越來越緊迫，有些倡議人士表示臉書的表現還不夠積極。在Avaaz調查的受訪者中，77.8％的人表示他們認為假新聞和「出於政治動機而發布的錯誤訊息」對這些選舉的合法性構成了威脅，84.8％的人表示認為社群媒體公司應該受到監管。

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巴特爾告訴《時代雜誌》：「我們已經找到了一個樂於接受「校正紀錄」這個計畫的觀眾群，其中遍布學術界到監管機構再到專家界，甚至在社群媒體高層、政黨領袖都有人選願意參與。你自己想吧，我目前還找不到任何一個論點來反對這個解決方案。」

但也有些人擔心臉書與內容審查機構合作時不會輕易信任彼此。英國倡議團體「Fair Vote U.K.」的負責人凱爾．泰勒（Kyle Taylor）說道：「此一措施是個很好的起點，但只有在民主責任感的社會中才能實現。將事實外包給私人公司是不安全的。」

網路上廣受歡迎的闢謠網站Snopes，在2月初中止了與臉書的內容審查協議，理由是不滿這些安排使臉書受益，但犧牲的卻是「整個網路」。

Snopes的副總裁芬妮．格林（Vinny Green）告訴美國非營利新聞智庫波因特學院（Poynter Institute）：「內容檢查員不一定只能為臉書服務——我們可以為內容檢查員構建有益於整個網路的環境，同時這也可以幫助到臉書。」其他人對於有關臉書聘請一家公關公司散播喬治．索羅斯（George Soros）的反猶太形象的報導表示擔憂。前Snopes的編輯布魯克．賓科斯基（Brooke Binkowski）告訴《衛報》（Guardian）：「他們基本上將我們用於公關危機處理。」

Avaaz的活動總監克里斯多夫．史考特（Christoph Schott）表示，臉書目前的內容審查安排是朝著正確方向邁出的一步，但還遠遠不夠。只有一小部分看到「假新聞」的用戶可以看到另一篇用來揭發該篇假新聞的文章。史考特告訴《時代雜誌》：「臉書不會主動告知其他約95％的用戶。」但是「校正紀錄」計畫可以改變這點。

英國國會議員達米安．科林斯（Damian Collins）在一份於2月中旬發布、長達111頁的報告中深入調查臉書，並要求通過監管來限制社群媒體上的「假新聞」，並支持「校正紀錄」這項計畫。（針對該報告，臉書稱其對「有意義的監管」保持開放態度。）

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柯林斯告訴《時代雜誌》：「對『校正紀錄』這項計畫的支持凸顯了對於社群媒體上的假新聞及其對我們民主構成威脅的關注日益增加。大型技術平台應該採取更多行動來對抗已知的錯誤新聞來源，並在用戶可能接觸到這些假新聞時發出警告。我們知道他們有技術來做到這一點。」

目前尚不清楚「校正紀錄」計畫將會如何付諸實踐。Avaaz向臉書、推特和谷歌高層以及政府提出了這一項提議，而政府可以將這一想法作為新法律的基礎。社群媒體公司也可能試圖透過自我推行這些措施來避免政府的監管。

在提交給歐盟、北大西洋公約組織和歐洲各國政府的計劃中，Avaaz提出了「定義、偵測、證實、舉報和糾正」的五步計劃。

他們建議社群媒體公司應該為用戶提供一個標記文章以供審查的方法，並且當獨立的內容檢查員證實內容具有誤導性時，也能將其貼上假新聞的標籤。根據提交給歐盟和北大西洋公約組織領導人的政策文件，一旦他們揭穿了假新聞，「每個曾暴露於這類假新聞的用戶都應該使用最顯眼的通知方式來進行告知。」

Avaaz執行董事巴特爾表示希望臉書很快就會發現重建對該品牌的信任是明智之舉，並說道：「臉書總是表示『我們對立法抱持開放態度，只要這是正確的法案。』此刻，就是臉書正面表態的時刻，歐盟選舉也即將到來，而這會不會又成為2016年美國大選的翻版？」

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航