「慢性孤獨」正危害著長輩的記憶與健康

文：JAMIE DUCHARME

譯：劉松宏

孤獨和社交孤立正在危害美國所有年齡層的公共健康，從年輕人到老年人皆會受害。許多研究長期以來，都將孤獨與一系列可能威脅到壽命和幸福的健康問題聯繫起來，其中包括更高的心臟病、中風、憂鬱、焦慮和早逝風險。

現在，與健康老化有關的最新國家調查發現，約有三分之一的年長者是孤獨老人。

該研究報告的作者寫道，「研究表明，慢性孤獨會影響老年人的記憶力、身體健康、心理健康和預期壽命。事實上，甚至有一些研究表明，慢性孤獨可能會比體重過重或缺乏活動更可能縮短預期壽命，而且對健康的危害與吸煙相比可能不相上下。」

在美國退休者協會（AARP）贊助的研究中，密西根大學的研究人員招募約2000位、年齡介於50到80歲之間的美國人進行研究。其中超過三分之一的老年人表示，他們或多或少都曾在某些時候感受到缺乏陪伴，27％的人表示他們有時或經常感到被孤立；而大多數說缺乏陪伴的老年人也會感到被孤立，反之亦然。近30％的受訪者表示，他們每週與朋友、家人或鄰居只進行一次或甚至更少的社交活動。

研究人員也發現，女性比男性更容易覺得缺乏陪伴，而獨居、無業和生活在低收入家庭等條件，都會與感到孤獨有所關聯。

在那些認為自己處於社交孤立狀態的人當中，有28％的人表示身體健康狀況普通或不良；相比之下，不認為自己處於社交孤立的人，只有13％表示身體健康狀況普通或不良。此外，認為自己處於社交孤立的人，有17％將自己的心理健康評分為普通或不良，而不認為自己處於社交孤立的人，則只有2％認為自己的心理健康評分為普通或不良。

幸運的是，孤獨感造成的健康危害似乎是可以被逆轉的，但研究人員目前仍在努力找出最佳方法。加州大學舊金山分校老年醫學臨床項目副主任卡拉．佩瑞西諾托博士（Carla Perissinotto，未參與該項研究）表示，「事實上如何逆轉孤獨感的危害，取決於你為什麼感到孤獨，或為什麼你會被孤立。」

佩瑞西諾托表示，解決老年人孤獨感的問題並不是單純讓他們聚在一起，或是搬去與孩子同居那麼簡單。事實上，新的民意調查發現，與孩子同居的老年人，比沒有孩子的老年人更容易表示缺乏陪伴，而佩瑞西諾托的研究也得出了類似的結論。

她表示，孤獨感是來自於「人際關係中現實與期望之間的落差」──所以獨居者可能不滿足這個定義，而與忙碌的人同居就符合該定義。她說道，「這與人際關係的質量有關。」

佩瑞西諾托說，解決每個人孤獨感的根本原因非常重要，無論是因為配偶的死亡、因醫療因素而造成的社交障礙、離家出走或是無法滿足社會期望。佩瑞西諾托表示，「每個人必須先『理解並誠實面對自己是否有感到孤獨』才能解決問題。」

佩瑞西諾托也提到，雖然找到孤獨的解決方法是非常私人的，但研究表明最好的解決措施是參與有意義的社交活動──無論是做志工、見見老朋友之類的──並且每週至少一次。佩瑞西諾托說道，「這才是參與活動真正的意義，而且如果你正試圖建立關係的話更是如此。」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航