讓你把電子郵件存在自己家：「Helm伺服器」值得入手嗎？

文：JEFF JOHN ROBERTS

譯：李宓

我們能阻止大型科技公司隨意使用我們的數據資料嗎？儘管隱私權擁護者好幾年來不斷高聲疾呼，立法者在約束Facebook和Google這方面卻做得零零落落。這兩家公司今時今日獲取的資料量遠遠高於過往。但還有另一個辦法──與其等待隱私權法趕上時代演進，消費者可以改用那些打從一開始，就保障用戶個資安全的科技產品。

Helm承諾做到這一點。Helm提供電子郵件服務，可用來取代Gmail和微軟Hotmail等企業電子郵件。Gmail和Hotmail雖然免費，但兩家公司也有權讀取你的訊息。Helm不一樣，Helm讓你使用自己的郵件伺服器（沒錯，就跟希拉蕊．柯林頓一樣），並將電子郵件存在家中。

我決定給它一次機會。我把我其中一個Gmail帳戶（我承認我挑了比較少用的那個）暫時用Helm的電子郵件取代。我想看看自己是不是真的準備好要為了保護個人隱私而做出改變，並全然接受這個新的伺服器，正式擺脫企業的電子郵件服務。

Helm個人伺服器試用組小小一盒，設定也還算簡單。機體本身很輕，高約13公分，看起來像是能在Ikea買到的東西。

Helm伺服器可以連接家用或公司無線網路，但我選擇使用內附的乙太網路線，直接插入路由器。接著，我開啟藍牙，綁定手機，並下載Helm的app，按照上頭的步驟說明，將郵件匯入設備。

整個過程其實只有兩個步驟。首先，在Helm app上輸入伺服器名稱及新的電子郵件地址（你的電子郵件字尾會是你所選擇的網域名稱，而不是@gmail或@hotmail。舉例來說，我的新郵件地址可能是jeff@Fortunereporter.com之類的）。這代表了從現在開始，我iPhone內建的電子郵件app，會從新創的這個帳號收取郵件。

這個新的電子郵件只跟你所選擇的網域連結，也只存在於你家的那個伺服器上。因此，如果有人寄信到這個新的電子信箱，這封信就不會經過Google或微軟的伺服器。但問題在於，你原先的那些郵件該怎麼處理？寄到舊Gmail信箱的那些信又該怎麼辦？這是整個過程的第二步驟。

這個步驟需要Helm app把我原先Gmail裡的訊息匯入新的電子郵件帳戶。這花了我大約24小時，但最終，所有6651封郵件都轉移到我客廳裡的那台Helm伺服器上。

如果我當時有十足把握，決心要和Gmail斷乾淨，那我就會刪掉Gmail帳戶裡所有的郵件、設定新郵件自動轉寄功能，並通知與我有信件往來的人：我換了新帳號。但我沒那麼有信心（我只是試用看看而已），所以沒對Gmail帳戶做任何事。最後，我在筆電上（我用的是Apple Mail）新增了我的新Helm郵件地址，這樣一來，我就可以在電腦上收信了。

值得入手嗎？

所以結論是什麼？首先，我喜歡Helm帶來的掌控感。知道我的私人訊息都在客廳的那台伺服器上，而不是某台遠得要命的Google電腦，讓人覺得一切都在我的掌控之中。我們跟科技的互動關係多半很被動，Helm讓我們明白，我們不需要和大型科技公司進行浮士德式的數據交易（註1），只為了使用像電子郵件這種每天都會用到的工具。補充說明一下，Helm也提供筆記和日曆功能，表示你的Google Keep或Google日曆也可以停用了。

Helm另一個很酷的功能是，你可以加入許多不同的電子郵件帳號，這代表你可以輕易幫家人也設立他們自己的私人郵件信箱。不難想像一個良好的循環很快就會展開，畢竟當有越來越多人發現這個使用起來方便、又能保護電子郵件隱私的替代品時，他們也會想要改用重視隱私的瀏覽器和手機。最後，Helm的安全機制也做得非常嚴謹。我不是專家，不清楚伺服器的外殼底下到底發生了什麼事，但那些真正的專家（像是《Ars Technica》的各位）也同意Helm很安全。

只不過，雖然我很喜歡Helm的整體概念，但短期內我不會拋棄我的Gmail帳戶（連次要的那個我也要留著）。費用是其中一個原因。Helm機體要價299美金，若再加上第二年起的訂閱費99美金，雖然得到的服務絕對值這個價，但跟免費比起來，還是有著龐大的差距。

比較大的問題在於方便性。Helm的用戶不能從瀏覽器讀取郵件，這個習慣恐怕很難改變。此外，Gmail除了有了不起的搜尋功能，還極其好上手。沒錯，Google確實違反了很多隱私規範（多到我連管都不想管），包括最近期的消息，也就是第三方網站可以存取你的Gmail信箱，但這些都不會直接影響到我的日常生活。

重要的是，我喜歡Helm，也認為它的理念（「隱私是權利，不是設定」）非常值得敬重。但除非它能提供像Gmail一樣方便的服務，否則Helm可能很難把客群拓展到死忠的隱私權鷹派（註2）人士之外。與此同時，我們剩下的人只能期待立法者能把他們各自的法案整理起來，通過一條真正有用的隱私權法，或許可以強迫這些公司提供付費版本的產品，但他們必須承諾不會偷取此一版本用戶的使用數據。

譯註：

浮士德交易（Faustian bargain），又稱魔鬼交易。浮士德是中世紀歐洲的一名傳奇人物，傳說他為了獲得知識與權力，與惡魔交易，出賣自己的靈魂。 鷹派（hawk），政治名詞，指主張採取強勢手段或積極軍事擴張的人士、團體或勢力。或指以強硬態度的人。與其相反的對應名詞為「鴿派」。

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