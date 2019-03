研究：過去30年來，美國速食餐廳的餐點「越來越肥」

文:TARA LAW

譯:劉松宏

一項新的研究表明,過去30年以來,最受歡迎的美國速食餐廳的卡路里含量已經大幅增加。

這項研究發表在本週的美國《營養飲食協會期刊》(Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics)中,其中比較了10家速食餐廳的美食:Arby's炸雞、漢堡王(Burger King)、卡樂星(Carl’s Jr)、冰雪皇后(Dairy Queen)、哈帝漢堡(Hardee's)、Jack in the Box、肯德基(KFC)、海客滋(Long John Silver's)、麥當勞(McDonald’s)以及溫蒂漢堡(Wendy’s)。該研究分析了1986年、1991年和2016年的速食。

研究人員發現,平均來說主餐的卡路里含量在10年內上升了30大卡,而甜點的卡路里含量在10年內則上升了62大卡。該研究也表明,菜單上各項目的鈉含量也大幅增加──主菜的鈉含量在每人每日建議攝取量百分比的比重,每10年約增值4.6%。

該研究的首席調查員梅根.麥克蘿伊(Megan McCroy)在一份聲明中表示,「儘管速食餐廳提供了大量的飲食選擇,而其中一些餐點可能也比其他餐館更健康,但其中內含的卡路里、份量和鈉含量,整體來說都隨著時間而惡化(或增加),並保持很高的數值。」

主餐和甜點的份量每10年就會增加。主餐的份量在10年內上升了約13克,而甜點則增加了24克。附餐的份量則維持不變。

該研究的作者也提到,他們選擇速食做為研究主題的部分原因,是因為美國人很喜歡吃速食。此外,20至74歲的美國成年人中約有40%體型肥胖,而在1960至1962年期間,這一年齡組的美國成人肥胖比例只有約13%。2007至2010年間,速食佔美國人每日卡路里攝取量的11%左右。平均每天有37%的美國成年人會吃速食。

麥克蘿伊說道,「有鑑於速食的普及性,我們的研究特別鎖定於我們飲食習慣的轉變,這可能是導致過去幾十年國人肥胖和相關慢性疾病增加的部分原因,而現在這已成為導致美國國人死亡的主要原因之一。」

在該研究執行期間,有越來越多種的菜單品項被發明出來提供給消費者選擇。該研究指出,主餐、附餐和甜點的種類數量增加了226%,也就是說每年菜單上平均都會增加約22.9個新品項。

該研究也表明,一般來說新的菜單品項似乎特別不健康,因為在過去3年中可選擇的主餐內含的鈉、熱量或份量大小並沒有明顯的增加。

麥克蘿伊表示,她與該研究的作者都認為一些政策上的改變,例如要求速食餐廳展示菜單的卡路里含量,是朝著正確方向邁出的第一步。然而他們也表示,速食餐廳應該開始做出更大的調整,以促進更健康的國人飲食,例如減少餐點的份量。

© 2019 Time Inc. 版權所有。經Time Inc.授權翻譯並出版,嚴禁未經書面授權的任何形式與語言版本轉載。

責任編輯:朱家儀

核稿編輯:翁世航