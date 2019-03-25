「維他命軟糖」跟一般營養補充品一樣有效嗎？

文：MARKHAM HEID

譯：劉松宏

維他命軟糖近期越來越受歡迎，而且不僅僅在兒童界──根據某些數據統計，成年人目前在維他命軟糖市場就佔了80％。

「藥丸倦怠」是促使成年人轉而食用軟糖的一個因素。美國退休者協會（AARP）2017年的一篇報告中發現，如果你每天必須服用多種營養補充品──尤其是當你對於吞嚥膠囊或藥錠有困難時──軟糖可以使服藥變得更容易（並且更美味）。

但是維他命軟糖真的跟一般營養補充品一樣有效嗎？

消費者行為研究室（ConsumerLab.com）的總裁陶德．庫柏曼（Tod Cooperman）博士表示，「製作一個好的軟糖，比製作一個藥錠或膠囊要困難得多。」該公司是一家執行產品安全和質量測試的私營公司。在2017年的附錄分析中，消費者行為研究室發現五分之四的軟糖產品，含有多於或少於其標示出的成分含量。該分析也發現，軟糖是營養補充品中最有可能測試不及格的。

庫柏曼表示，「很多公司似乎都無法準確控制每種軟糖中的成分含量。」為了解決這個問題，某些軟糖製造商會將維他命和營養素噴灑在軟糖成品的表面──就像一層糖衣一樣。同時還有「穩定性問題」，這意味隨著時間的推移，維他命軟糖會漸漸失去營養效果。庫柏曼博士解釋道，「這會導致有些製造商加入多於標示的維他命含量，以確保產品在保存期限內能提供至少100％的營養含量。」也許這感覺是一件好事（聽起來似乎物超所值），但是有一些報告指出過量的營養素，可能會導致其他健康問題，包括增加罹患某些類型癌症的風險。

消費者行為研究室的分析還發現某些軟糖中含有鐵，這種成分具有難以掩蓋的金屬味。對於孕婦來說這項訊息特別值得注意，孕婦們經常被建議服用鐵劑來降低早產或其他併發症的風險。

但該分析並非全是壞消息。某些軟糖產品──包括由摩登原始人（Flintstones Vitamins）製作的兒童維他命軟糖，以及澳翠維（Nature's Way）製作的女性維他命軟糖──是有通過消費者行為研究室的測試。

然而專家對於軟糖營養補充品還是抱持保留意見。密西根大學醫學中心預防和替代醫學主任馬克．莫亞德博士（Dr. Mark Moyad）博士說，「我擔心孩童和成年人會習慣於以糖類形式來獲取營養素。」

兒童和成人食用的許多軟糖產品，每顆都含有1克或更多的糖分。根據美國農業部食品數據庫顯示，糖分含量與某些類型的糖果相似──例如：一份「小人酸軟糖」（Sour Patch Kid）含有1.8克的糖。如果每天服用多種軟糖營養補充品──其中許多項需要你吃2到3顆以獲得足夠劑量的營養素──這些所有糖分都要加起來計算。莫亞德博士說道，「這就好像一年365天都在吃萬聖節糖果。在這個國家有史以來最嚴重的兒童肥胖和成人肥胖流行病爆發的當下，我們應該從未經加工的食品中獲取營養，而不是從糖果中獲取。」

食用未加工食物的重要建議適用於所有的營養補充品，而不僅僅是軟糖而已。雖然許多人認為營養補充品是一種安全輕鬆獲取食物中有益成分的方式，但這樣做通常是不正確的。根據梅約醫學中心（Mayo Clinic）表示，「營養補充品不能完美複製整個食物中含有的所有營養素和優點。」專家也警告說絕大多數營養補充品都沒有經過安全性或有效性的檢測。

雖然缺乏特定營養素的人，的確可以從營養補充品中受益──特別是對那些醫生有囑咐他們服用營養素的患者──每日攝取多種維他命有益身體的證據仍相當缺乏。2012年發表在《美國臨床營養學雜誌》上的一篇評論中發現，攝取多種維他命對死亡率不會造成影響。然而在預防癌症或心臟疾病方面，美國預防服務工作小組（U.S. Preventive Services Task Force）發現服用維他命補充品並不會帶來任何「明顯有效」的好處，事實上他們還建議不需要服用β-胡蘿蔔素和維他命E補充品。

總而言之，服用維他命軟糖還是小心為上。如果醫生有特別叮囑你服用某些營養品，並且當你服用其他類型的營養補充品時遇到困難時，那麼軟糖可能是一種有幫助的替代方案。但是如果你想改善自己的健康狀況，那麼在你的日常生活中添加一些維他命軟糖可能不是一個好主意。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航