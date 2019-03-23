女權主義者梅根如何在「政治中立」的皇室家族中生存？

文：Raisa Bruner

譯：李宓

3月8日國際婦女節當天，英國索塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex）梅根・馬克爾（Meghan Markle）為這個日子做出表示，出席一場由倫敦國王學院（King's College London）舉辦的與談會，與談對象都是英國有頭有臉的人物，像是安妮・藍妮克絲（Annie Lennox）和阿潔娃・阿波阿（Adwoa Aboah）。

「如果事情是不對的，缺少了公平和正義，那應該要有人指出來才對，那個人為什麼不能是我呢？」梅根在談到那次讓她開始積極為女性發聲、爭取平等的兒時經驗時這麼說道。此外，她也稍微提到了過去在世界各地推廣女性受教權的經驗，以及她在女王大英國協信託基金會（Queen’s Commonwealth Trust）的種種計畫。女王大英國協信託基金會為全球青年領袖提供協助。在婦女節當天，梅根被指派為基金會副主席。

梅根繼續說道：「這關乎全球的女權運動。關乎我們每一個人的職業、教育和社會平等。我從11歲開始就這麼做，但感覺起來好像才剛剛開始。」

這不是梅根第一次在這個日子出席重大場合。2015年，她曾在聯合國婦女大會上針對性別和平等發表演說。她說：「女人需要一席之地，需要人們邀請她坐上那個位子。在某些情況下，在女人沒有位子的時候，這時候……她們會自己生一張桌子出來。」

On #InternationalWomensDay The Duchess of Sussex has become Vice-President of The Queen’s Commonwealth Trust.



The @QueensComTrust, of which The Queen is Patron and The Duke of Sussex is President, exists to champion, fund and connect young leaders around the world #TeamQCT https://t.co/TWW19e6fsv — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 2019年3月8日

梅根關心女性議題已經不是新鮮事，許多關注皇室的民眾及長年追隨梅根的粉絲都很清楚這一點。而且，這跟查爾斯王儲（Prince Charles）、哈利王子（Prince Harry）等皇室成員一直以來所投入的人道工作並沒有太大的差別。

不過，考慮到女王對政黨關係的中立地位，皇室參與政治仍是重大事件。CNN皇室評論員維多利亞・阿比特（Victoria Arbiter）向《TIME》表示：「你必須非常留意你的一舉一動對女王會有何影響。她是政治中立的國家元首。家族成員無論去到什麼地方都得格外小心，以免讓女王落入尷尬場面。」

小心的必要始於1688年英國轉為君主立憲制，皇室的政治勢力因而限縮。不過嚴格說來，執政的君主仍有許多職責需要履行，包括指派首相、組織及解散國會，以及宣戰和講和。

但好幾世紀以來，英國政府的穩定都有賴女王作為政治中立的國家元首。現任女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）尤其如此，現年92歲的她是英國在位時間最長的女王。

儘管如此，這不表示皇室完全不能參與政治，畢竟這也是他們的權利。阿比特說：「一直以來，皇室都盡可能和政治保持最近的距離，但僅限人道援助的部分，他們仍避免涉入政治事件。」這表示皇室會避免在政黨議題（例如脫歐）上採取任何強硬的立場。不過阿比特提到：「女王曾拐著彎談過脫歐事件。」民眾認為女王今年的那次談話委婉地談到了此事。

至於索塞克斯公爵夫人呢？專寫皇室歷史與傳聞的作家萊思麗・卡洛（Leslie Carroll）說道：「倒也不是梅根硬是出席了一場她不宜參與的活動。她是個直言不諱的女性權益倡議者，而且一直以來都是，這一點並不讓人驚訝。」梅根曾公開表示自己是女性主義者，並對印度女性的生理用品運動表示支持。她捲入愛爾蘭墮胎辯論時，也曾以索塞克斯公爵夫人的身分登上頭條新聞。

梅根對女性議題的投入，似乎也經過了女王的蓋章認證：她最近被任命為慈善機構「Smart Works」贊助人，該機構幫助失業婦女尋找工作。卡洛指出：「這顯示了女王對梅根的信任。」

其他皇室成員也有各自的公益目標。威廉王子長期關注環境保護與野生動植物保育。哈利王子則經常出席心理健康意識的相關活動，同時也對氣候議題表示擔憂。黛安娜王妃在離婚後不久便投入愛滋病的去汙名化運動，並關注安哥拉等地的地雷危機，不過此舉遭到從政者批評，指稱她干預政治。

至於查爾斯王儲，阿比特則表示，他是個環境保護人士，「數十年來不斷告誡民眾塑膠的可怕」。不過，他也為此惹上爭議。他撰寫了數則備忘錄，希望他的意見能納入政策，此舉讓他幾乎要觸到政治的邊界。（那些備忘錄數年之後才公諸於世。）

「氣候變遷是人道議題，不是政治議題。我們太晚才意識到這個問題，也太晚開始改變我們對這個世界有害的生活方式。」索塞克斯公爵今日（譯按：2019年3月7日）於倫敦 #WEDay活動上發表了這場演說。「WE movement」（@WEMovement）是一項全球性活動，鼓勵年輕人參與社會改革。 今天在溫布利現場的每一位觀眾都至少參與了一項地區性和一項全球性慈善義舉。 殿下在今日的演說中，談到了當代年輕人所遇到的氣候和心理健康問題，他說：「在我看來，有兩個問題特別重要，需要我們的關注。而我希望能在這過程中，一併解決其他1000個問題。」

卡洛在談到哈利的哥哥和嫂嫂時，如此解釋：「威廉和凱特像是走在一條更細的鋼索上，他們終將成為國王與王妃，所以必須更加中規中矩。」而梅根因為不在皇室的繼位順序當中，因此擁有較多的彈性。

若把焦點放在女性議題上，康瓦爾公爵夫人卡蜜拉（Camilla, Duchess of Cornwall）和威塞克斯伯爵夫人蘇菲（Sophie, Countess of Wessex）都曾支持女性公益活動。卡蜜拉為性虐待受害者提供援助；蘇菲則是女性企業公益團體的主席，同時也支持反性別暴力運動。阿比特說：「梅根是這些行動的延伸。」而且皇室團隊會給她充分的指導，確保她的演說內容符合皇室標準。阿比特和卡洛都同意這一點。

梅根或許在今年的國際婦女節享盡眾人目光，但她關注女性議題對皇室來說並不是新聞，而且也沒那麼政治。阿比特說：「那條界線非常、非常細，但到目前為止她都走得很好。而國際婦女節當天的活動，她也會做好萬全的準備。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航