拉攏義大利加入一帶一路，證實中國有挑戰歐美地緣政治的實力

文：Ian Bremmer

譯：許睿洋

儘管目前已有13個歐盟國家宣布要為中國企業敞開大門，但這第14個即將與中國合作的國家卻讓布魯塞爾與華盛頓當局坐立難安。

中國國家主席習近平3月底到訪羅馬，正式歡迎義大利加入其宏大的「一帶一路」倡議（Belt and Road Initiative，這是一個由中國主導的計畫，希望藉由鐵路、港口、隧道及其他基礎設施的建設結合東方與西方，將中國國內的經濟實力轉化為海外的地緣政治影響力）。

雖然中國早已深入部分東歐國家，但義大利（為歐元區第三大經濟體、也是G7成員國）的簽署，無疑是將各國對中國分裂歐洲的憂慮由邊陲推往核心——無論就字面意義或象徵意義皆為如此。3月12日，歐盟委員會在其發表的一份報告中將中國描述為「體系性對手」，並呼籲對其在歐投資加強監管。甚至連白宮都流露出不安之情，其發言人評論表示，「義大利政府實在無須為了中國虛榮的基礎建設計畫而讓渡了主權。」

然而，在美國或歐盟缺乏相應替代方案的情況下，義大利將成為第一個加入「一帶一路」G7的國家，而這個中國的招牌外交倡議，更是直指當前已然受到破壞的戰後地緣政治秩序。

這並非第一次有特定歐盟國家與外國勢力之間的關係引發眾人的擔憂，俄羅斯也曾對若干歐盟國家做出各種倡議，但由於俄羅斯本身經濟疲弱，因此無論它試圖提供何種經濟誘因，歐盟都能倚仗較優勝的總體經濟實力來進行反制。但對於北京，布魯塞爾可不能一概而論。

歐盟之所以如此擔憂，乃是因為一旦美國總統川普（Donald Trump）和習近平就貿易戰達成共識，美國很快會將注意力轉往歐洲。隨著全球經濟趨勢放緩，歐洲的政治官員們已開始防範華盛頓當局祭出的汽車關稅。另外，對於任何與中國華為達成5G網路建設協議的盟友，美國威脅將縮減雙方的情報合作，意味著美國將毫不遲疑地迫使其歐洲盟友在美中之間選邊站。

即便中國的投資備受泛大西洋國家緊密的邦誼和其共享的歐美價值挑戰，但對歐盟國家來說仍會是個艱難的選擇。事實上，雙方的關係是建立於對國家（安全與經濟）的支持。當中國拿著胡蘿蔔，而美國只拿著棍子的同時，歐洲各國政府（尤其像義大利這樣的民粹主義及反規範〔nonconformist〕國家）的選擇將會簡單許多。G7的其他成員國也會持續緊盯美國會否對義大利做出任何反彈。

與此同時，中國又再次展現了自己擁有「全球議題制定」的能力，並能提供一種它的地緣政治勁敵已不再有興趣提供的穩定與利多。而義大利政府則展現了自己不受到布魯塞爾或華盛頓任何一方的拘束，擦亮自己作為「反建制」（antiestablishment）國家的形象。

而美國與歐洲也再次顯示出，過去一個世紀中它們所熟知的世界已在它們不注意時風雲變色。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航