為我們生孩子，就放妳走：上百名緬北克欽族婦女被人口販子賣到中國

文:Amy Gunia

譯:許睿洋

國際人權組織「人權觀察」(Human Rights Watch,HRW)3月21日在其最新公布的報告中談到,緬甸與中國政府未能阻止上百名克欽族(Kachin)婦女被人口販子從緬甸運往中國。

這份長達112頁、名為《為我們生孩子,就放妳走:中緬克欽族「新娘」販運問題》(Give Us a Baby and We’ll Let You Go: Trafficking of Kachin ‘Brides’ from Myanmar to China)的報告,記錄了37名販運受害者及數名受害者家屬的口述證據。在邊境上,她們信任的親朋好友承諾她們將在中國找到好工作,殊不知這些來自緬甸北部撣邦(Shan State)和克欽邦的婦女卻是以3000元至1萬3000美元不等的價格被販往中國。

許多受害者證實,她們通常被鎖在一個房間裡,被強暴、並被迫生下人口販子的孩子。

這份報告的作者表示,中國的「一胎化政策」(始於1979年,目前已宣布廢除)是造成人口販賣危機的主要原因,因為這項政策使得中國內部性別嚴重不均。在被迫只能有一個小孩的情況下,中國的家長通常會棄養女嬰,或因為偏好男性而進行墮胎,使得當前中國缺少了3000萬至4000萬名適婚女性人口。

人權觀察女權部門共同主任海瑟・巴爾(Heather Barr)告訴《時代雜誌》:「我們現在正在目睹一胎化政策的長期影響,其中之一就是許多想要結婚的中國男性無法找到適婚女性,而這正為婦女的人口販運創造了市場。」

緬北婦女困難的經濟處境更加惡化了這個問題。信奉基督教的克欽少數族群為求獨立長年與緬甸政府發生衝突,使得北方若干個邦內有逾10萬名國內流離失所者(internally displaced people)。據報導,緬甸政府持續阻止營地內的人民取得人道援助,儘管他們仍能獲得一些食物,但「並不足以使他們免於飢餓。」一名營地負責人告訴人權觀察,每個家庭每天可能僅能獲得兩杯的米,而工作機會更是少之又少。

人權觀察稱,儘管真正被販往中國的緬甸婦女數量難以估計,但緬甸政府表示2017年共有226起人口販運案,而緬甸的社會福利部(Department of Social Welfare)稱他們每年都會協助100至200名從中國回到緬甸的婦女。然而,實際數字可能要高得多。

巴爾告訴《時代雜誌》:「所有與我們討論過、現在也正在與販運倖存者合作的專家都同意人口販賣的案例正在增加,當你看過那些在克欽與撣邦北部受到戰火摧殘的人們的絕望處境,你就會明白專家說的千真萬確,而中國的性別不均為人口販賣創造了誘因。」

人權觀察表示,緬甸與中國的執法單位並未努力去找回那些被販賣的受害者。對於那些成功逃脫的婦女情況更是可怕。此份報告稱,中國公安經常將這些婦女視為非法移民。倘若她們真的成功回到家鄉,緬甸政府對她們也缺乏支持與幫助。許多人自此遭排拒於原生聚落之外。

儘管這份報告主要聚焦於與中國鄰近的邊境區域,但巴爾認為緬甸絕對不是唯一的高風險國家。她說道:「我確實認為克欽邦和撣邦北部的婦女與女孩特別脆弱,但那些逃離北韓的女性處境也相同。雖然人口販賣的風險因國家而異,但我們現在看到的這些案例僅是冰山一角。」

在美國國務院「2018年人口販運報告」(2018 Trafficking in Persons Report)中,中國與緬甸均因其無力阻止人口販運或對人口販運缺乏努力而被列在最低的等級。

責任編輯:羅元祺

核稿編輯:翁世航