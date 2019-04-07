全心欣賞這顆葡萄乾：「正念飲食」可能帶來什麼影響？

文：MARKHAM HEID

譯：彭于庭

拿一顆葡萄乾，就只拿一顆葡萄乾，然後把它放在盤子裡。接著，坐下來仔細端詳這顆葡萄乾，聞一聞，再把它放在手指之間滾動，直到你覺得你能夠全心欣賞這顆葡萄乾時，把它丟進嘴裡細嚼慢嚥，仔細品嘗它的質地和味道。

這就是「正念飲食」（Mindful Eating），一種冥想方式。它不只越來越流行，也有越來越多的科學研究，正在探討它對健康的潛在益處。如同其他正念方法，正念飲食強調不具批判性的思想、情感和感官體驗，它讓我們專注在生活中必須做（可能一天好幾次）但是卻很少去注意的事。

一些專家認為，有意識的進食有助於調整人體的許多部位，從大腦到消化系統都能受益。非營利組織「正念飲食中心」（Center for Mindful Eating）的聯合創始人兼營養師，同時有5本關於正念飲食著作的梅格雷特・弗萊徹（Megrette Fletcher）說，電視、手機還有許多外界刺激物常常讓我們分心，因此忽略了身體發出關於飢餓和飽足的信號，但是正念飲食可以幫助我們注意到這些信號，也可以幫助我們吃得更聰明。弗萊徹表示，「正念飲食最重要的益處，在於它是一種可持續的飲食改變方式。」

以下是正念飲食可能增進健康的原因。

正念飲食可以減少飲食量

《美國臨床營養學雜誌》（American Journal of Clinical Nutrition）一篇針對24項研究的評論文章指出，「專心飲食」可以減少人們正餐的進食量，而不專心飲食則讓人們在正餐或點心時都吃得更多。

如果吃東西不專心，很可能身體已經吃飽了你卻不知道。一群電視觀察家發表在《心理學前沿》（Frontiers in Psychology） 期刊上的一篇研究發現，越專心看電視的人，吃得越多。

這種「無意識」的飲食也可能讓你在晚上吃得更多。身為《美國臨床營養學雜誌》（American Journal of Clinical Nutrition）評論的第一作者及英國利物浦大學（University of Liverpool）行為科學家艾瑞克・羅賓森（Eric Robinson）表示，「當你分心的時候，不太會注意你吃了什麼，進食的記憶也不太鮮明或準確。」他還補充說，進食的記憶很重要，因為食慾會深受其影響。

研究表明，若要求人們回憶午餐吃過的東西，他們下午就比較不會吃零食，其他研究也支持這樣的觀點，也就是你飢餓的程度部分取決於你的意識，而不全然是已經吃過多少東西。

因此，通過增強進食的記憶，正念飲食可以控制食慾，進而控制進食量。

它可以減少你對食物的慾望

加利福尼亞大學舊金山分校（University of California, San Francisco）精神病學系助理教授艾許利・梅森（Ashley Mason）說，「正念飲食的訓練，可以切斷對食物的渴望以及成癮之間的連結。如果注意到自己對食物的渴望以及吃了食物之後的感覺，那我們就不需要吃太多也會覺得滿足。梅森的研究支持這一觀點，她與《行為醫學期刊》（Journal of Behavioral Medicine）合著的一項研究中發現，當人們進行有意識的飲食時，即使很想吃東西，也會吃得比較少，這對體重控制的影響雖然不大，但確實有相關性。

關於正念飲食的另一個特點──它強調思想、情緒意識的來源──這有助於人們按照身體狀況養成正確的用餐習慣。梅森說，「我們對食物的渴望可能是有其他涵義的，例如壓力大、疲倦或身體不舒服。當我們意識到這點，我們就不必透過吃來改善這些情況。」例如改成去運動或睡個午覺。

它對你的身體和腸道可能都有助益

注意到你吃了什麼可能會讓你的腸道更健康──不只是因為你吃得比較少。一些從事正念飲食的人表示專心吃東西時，會細嚼慢嚥、仔細品嘗，減緩進食速度。研究發現，緩慢進食（以及細嚼慢嚥）有助於釋放腸道激素，幫助消化。發表在《孔羅氏病結腸炎期刊》（Journal of Crohn‘s and Colitis）上的一項研究發現，正念練習可以減輕腸道發炎相關疾病的症狀──很可能是因為引發疾病的壓力減少了。其他研究發現，正念飲食可以減緩血糖驟升的狀況和改善飲食品質，進而幫助第二型糖尿病患者。

正念飲食對減肥可能不是很有幫助

正念飲食不是減肥的特效藥。弗萊徹說，「正念飲食跟減肥之間是否有直接的關聯，還不是很清楚。」一些研究支持正念飲食有助於減肥，也有研究表明沒有。最近針對正念飲食研究的評論表示，正念飲食和體重管理的連結「目前還沒有決定性證據」。

羅賓森說，「我們目前還無法確定到底需要多少專注力，或是否有可能透過正念飲食就可以減少進食量和減肥。」他也補充說，目前也不確定要分心到怎樣的程度才算不專心，或是哪些事物讓人們分心的程度更高，例如邊吃東西邊回信，或是邊吃東西邊跟朋友聊天。

以上尚需更多的研究，不過有一點是確定的，不專心吃東西會讓你吃得更多，而正念飲食的潛在益處值得我們關注。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航