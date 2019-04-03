20%美國青少年頻繁抽電子菸，卻沒找到妥善的戒癮療法

文：Jamie Ducharme

譯：劉松宏

潔米・席茲了解到她15歲的兒子戴文需要幫助。他的成績不斷下滑，而且被學校抓到他偷抽電子菸多次，以至於戴文處於被退學的邊緣。去年秋天，在高一剛開學時，戴文的學校甚至在他再次捲入麻煩後將他送往醫院進行藥物檢測。在急診室裡，戴文最終坦承：他對電子菸成癮了。席茲回憶道：「戴文對我說：『媽媽，我無法靠自己戒掉電子菸，我需要幫助。』」

抽電子菸對18歲以下（某些州規定21歲）的人來說是違法的，但這並沒有阻止青少年成群結隊地抽電子菸。這種外觀酷炫的抽菸器材——可以將裝有尼古丁和其他化學物質的液體加熱成可吸入的蒸汽——已經使傳統的捲菸黯然失色。根據美國最新的數據，目前只有8％的高中生抽傳統捲菸，但是卻有超過20％的人頻繁抽電子菸。

這些趨勢引起了民眾的擔憂，電子菸將使新一代人接觸到尼古丁，從而威脅到多年來禁止吸煙的公共衛生條例。去年，美國首席外科醫生稱青少年使用電子菸為一種「流行病」，美國食品和藥物管理局（FDA）也對電子菸製造商實施新的限制，以禁止青少年使用電子菸。

但是隨著越來越多的孩子迷上尼古丁，如同席茲一樣的父母漸漸了解到能提供給孩子們的資源越來越稀少。在尋找尼古丁成癮的治療方法時，電子菸的使用遠遠超過了科學的腳步。席茲說道：「真是令人沮喪，這是一種流行而且沒有任何助益，對抗這種流行的唯一方法是幫助和治療這些孩子，因為這是一種成癮症。」

要為抽煙的孩子找到治療方法並不容易，因為尼古丁成癮常被視為成人問題。但羅格斯煙草成癮計畫（Rutgers Tobacco Dependence Program）的臨床協調員唐娜・理查森（Donna Richardson）表示要找到電子菸成癮的治療方法更為困難，因為沒有人知道如何治療各種年齡的電子菸成癮者。她解釋道：「目前還沒有針對這種產品成癮的治療準則，身為提供者的小兒科醫生正在到處集結相關案例，但還未找到最妥善的療法。」

去年，理查森表示羅格斯的戒菸專家已經接到了大約10個來自父母和學校的來電，他們擔心青少年電子菸成癮，而過去只有少數幾個相關案例。目前還沒有針對年輕患者的特定治療標準，臨床醫生通常會採用標準的尼古丁替代療法，如尼古丁貼片和口香糖——雖然這些療法一般是為成年人設計的，而且即使對於成人而言，這些療法成功治療電子菸成癮的案例也大多只是傳聞。理查森表示：「我們別無他法。」

這個問題變得非常普遍，因此美國食品藥物管理局今年開始研究如何幫助那些沉迷於電子菸的孩子們。但諷刺的是，許多人為了戒掉菸癮而改抽電子菸。與可燃捲菸相比，電子菸含有較少的致癌物質和危險副產品，但仍含有尼古丁等成癮物質，因此許多成年人為了戒菸而改抽電子菸。電子菸並不是美國食品藥物管理局核准的戒菸工具——因此不能合法地在市場上銷售——但某些研究表明電子菸對試圖戒菸的成年人有效。

但大多數迷上電子菸的青少年並不是用電子菸來戒菸。事實上，研究表明電子菸反而經常讓年輕人轉而抽傳統捲菸，而不是排斥捲菸。經過前些年的吸菸率下降，青少年吸菸率實際上在2017年至2018年之間略微上升——從高中生的7.6％上升到8.1％——許多公共衛生機構將此歸咎於越來越多抽電子菸的年輕人。

此外，抽電子菸的年輕人並不清楚他們從抽菸器材中吸入了什麼物質。在一項研究中顯示，在15至24歲抽電子菸的年輕人中只有37％知道Juul——目前最受歡迎的電子菸品牌——製造的電子菸內含尼古丁。事實上一個Juul菸彈約可抽200次，內含的尼古丁含量跟一包香菸一樣多。（Juul長久以來一直堅稱其產品不適合青少年用戶，並表示正在努力限制青少年使用。）

一名現年16歲的男孩，其母親表示小孩並沒有意識到他吸入的是什麼。（她要求不公布其姓名或地點以保護家人的隱私。）當她的兒子剛進高中時，他認為電子菸只有產生「水蒸氣」，並且不含尼古丁。兩年後，當他的成績開始退步、對運動和社交活動毫無興致和退縮，她才意識到自己的小孩需要治療尼古丁成癮。

但是她四處求助無門。這位母親表示：「我吃了閉門羹。」一名受過青少年成癮訓練的當地治療師將她轉介到治療中心，但該中心並不接受治療青少年。她兒子的兒科醫生也不知道該怎麼做。該母親表示她唯一能得到幫助的地方是『反電子菸父母聯盟』，該組織主張對電子菸進行更嚴格的規範，並為孩子們已經迷上電子菸的父母提供一個諮詢社群。

戒斷電子菸的唯一選擇似乎是住進治療中心，這些治療中心遍布全國各地。這位母親和其丈夫給予自己的兒子兩個選擇：自行戒菸，或是收拾行李搬進治療中心。扮黑臉非常有效。經過幾天的戒斷反應和頭痛，她說她的兒子成功戒掉抽電子菸的習慣——但她希望自己的小孩能有更多的資源。

這位母親說道：「這就像是海嘯來襲，你看著自己的小孩身陷其中，你卻無計可施，真的不知道該怎麼辦。」

席茲在為她的兒子戴文尋求治療時也吃盡閉門羹。當戴文告訴母親他需要幫助時，她首先尋求急診室醫生的幫助。但急診室醫生不能治療未成年孩童，並建議席茲詢問其兒子的兒科醫生。席茲說，戴文的兒科醫生表示自己沒有能力治療電子菸成癮，而戴文的學校則讓席茲與一名經營當地戒菸課程的女性聯繫。透過這位女性，席茲找到了經營賓夕法尼亞州醫學綜合吸菸治療項目的法蘭克・里昂尼（Frank Leone）博士——但里昂尼的辦公室最初也表示無法給予未成年人治療。

席茲回憶道：「當時我很沮喪，因為已經過了快兩個月，我卻到處碰壁沒有進展。我只能說：『能麻煩你請醫生打個電話給我嗎？也許他可以把我轉介到其他地方。』」

當工作人員轉達她的資訊後，里昂尼終於給了她想要的答案，儘管可能會有未成年人診療等相關的保險問題，但里昂尼表示他會為戴文進行評估。里昂尼解釋說，如果將成年人的健保計畫用在青少年身上，保險公司克能會降低相關的補助，也可能引起訴訟或延遲付款。里昂尼表示：「對我來說，幫助這個孩子解決這個重大的生活問題比從他的保險公司獲得100美元的報酬更為重要。但體制的負擔非常沉重，所以我可以想像很多人都會推諉：『我沒有時間，我沒辦法幫你處理。』」

最後，戴文的治療總算開始了。但除了保險問題之外，一些醫生也很難好好診治那些超出其專業的患者——無論他們是不習慣醫治孩童的成癮專家，還是不會處理藥物濫用的兒科醫生。里昂尼說道：「作為一個醫界人士，我們還未花費大量的時間或足夠的資源來開發針對青少年普遍可行的菸物成癮治療。」電子菸的成癮治療更是稀少。

然而解決青少年電子菸成癮的需求正在增長。里昂尼表示，到目前為止大約有10名青少年及其父母接受了他的治療，預計未來幾個月和幾年內會有更多人接受治療。今年一月，反菸害團體為年輕人發起了一個紙本的電子菸戒菸計劃；該團體聲稱已有31000人註冊。

根據新聞報導，一些家長開始將電子菸成癮的孩子送入住院戒菸中心。但是絕大多數家庭只會尋求健保門診做治療，但是紐約長老教會／威爾康乃爾醫學中心（NewYork-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center）的物質成癮精神病學家強納森・艾佛瑞（Jonathan Avery）博士表示：「這種治療沒有實質作用。」

艾佛瑞說從未治療過尼古丁成癮的孩子，直到電子菸開始在青少年間造成影響。艾佛瑞說：「我們以為已經戰勝尼古丁。突然之間，在過去五年中看過一名青少年使用尼古丁後，所有年輕人都在尋找治療方法，他們想知道該怎麼戒除。」

在更多有效療法問世以前，病患、家屬、醫生只能盡力而為。

今年艾佛瑞開始為電子菸成癮的青少年開立以諮詢為基礎的治療計畫，並鼓勵院內的青少年精神科醫生和兒科醫生可以轉介其他正在為此受苦的患者。艾佛瑞表示，過去兩個多月以來已經接到同事們的50多通電話，治療了約30名青少年患者。大多數患者打來都是諮詢為主，但艾佛瑞還會引薦病人接受減量治療或尼古丁替代療法，如尼古丁貼片和口香糖，以滿足那些需要更多幫助的病人。然而目前的電子菸成癮治療方式都還是實驗性質。艾佛瑞表示：「我們還沒有關於這些策略對於尼古丁成癮的青少年有無效果的完整數據。」

席茲表示，里昂尼推薦戴文使用尼古丁貼片，這有助於抑制其對抽菸的渴望——但戴文也將在3月底停止貼貼片。如果抽菸的慾望消失，戴文的治療將會成功結束。但是如果戴文再次開始抽電子菸，席茲說：「我們將必須找出其他辦法。」

席茲表示希望戴文拿掉貼片後仍能堅強戰勝菸癮，但是她擔心戴文在一個充滿誘惑的環境中無法堅持太久。

席茲說道：「戴文有提到每次去上廁所總會看到至少五、六個孩子在抽電子菸，我有點擔心他能不能在這樣的環境中抗拒誘惑——畢竟現在沒有貼片的幫忙了。」

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航