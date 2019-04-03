即使納坦雅胡輸掉大選，也不影響以色列在中東的地位

文：Ian Bremmer

譯：許睿洋

3月25日，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）抵達白宮與美國總統川普（Donald Trump）並肩亮相。作為好友兼盟友，川普也正盡其所能幫助納坦雅胡贏得即將於4月9日舉行的大選。暱稱為「畢比」（Bibi）的納坦雅胡確實需要這樣的激勵，因為他面臨貪腐官司纏身，以及來自前參謀總長率領的反對聯盟的雙重挑戰。

白宮領導權的更替大幅改善了納坦雅胡的命運。大家都知道在歐巴馬（Barack Obama）執政時期美國與以色列的關係降至冰點，這不僅是因為兩位領導人在性格上水火不容，更是由於納坦雅胡認為歐巴馬謹慎支持「阿拉伯之春」（Arab Spring）的中東策略會影響以色列的國家安全。對納坦雅胡而言更可怕的是，歐巴馬居然直接與伊朗接觸，希望與之達成核協議以避免一個受到鄰國孤立的伊朗太過跋扈。

而川普採取的則是不同的策略，這也是為什麼他在以色列受歡迎的程度接近70％。他重振與沙烏地阿拉伯的關係，對伊朗採行對抗策略並退出核協議。在敘利亞問題上更與歐巴馬的躊躇不前不同，川普下令空襲阿薩德（Bashar Assad）政府作為他使用化學武器的回應。

就美國對以色列的政策而言，川普罔顧來自阿拉伯世界的批評，決定實現華盛頓當局數十年以前的承諾，將美國大使館由特拉維夫（Tel Aviv）遷往耶路撒冷（Jerusalem）。3月25日，他更宣布美國將不顧前例地正式承認以色列對戈蘭高地（Golan Heights，這塊戰略地位重要的土地是以色列於1967年以阿戰爭中自敘利亞手中佔領得來）的主權。

然而，相較白宮領導權的更替，以色列在區域內的穩定地位才是更能影響納坦雅胡政治力量的原因。在中東逾十年的動盪裡，以色列一直設法避免介入阿拉伯國家之間的紛爭與沙烏地和伊朗的「代理人戰爭」之中。這使得納坦雅胡得以與美國維持堅定的邦誼（儘管他與歐巴馬時有矛盾），又與俄羅斯建立務實的雙邊關係（主要在於遏止敘利亞內的恐怖行動）。這樣的方針有助他改善阿拉伯國家與以色列的關係，這些國家過去可是嚷嚷著要消滅以色列。他更與中國和印度建立了大有可為的關係。

這也是為什麼他在這場選舉中的主要勁敵、也是他的前參謀總長班尼・甘茨（Benny Gantz）會推出與他幾乎一模一樣的外交政見。他迴避對巴勒斯坦的獨立建國做出任何承諾；他誓言維持耶路撒冷的完整、戈蘭高地受到良好的防衛、西岸地區由以色列完全控制。甘茨也允諾要對伊朗、哈瑪斯（Hamas）和真主黨（Hizballah）採行強硬路線。3月底，由加薩走廊內部發射的飛彈於以色列中部摧毀了一棟房舍並造成7人受傷。此事件給了甘茨一個機會來攻擊身兼國防部長的納坦雅胡，同時也讓他有機會重新提醒選民他的軍隊在加薩走廊消滅了多少「恐怖份子」。

以色列之所以能身處如此有力的地位，不單純僅是因為川普偏愛納坦雅胡，更是由於中東地區這十年以來的變局促成了它的區域地位，同時穩固了它的國家安全。

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