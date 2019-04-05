研究：每週運動10分鐘，就可能延長你的壽命

文：JAMIE DUCHARME

譯：彭于庭

《英國運動醫學雜誌》（British Journal of Sports Medicine）一項新研究表明，每週運動10分鐘就可能延長人類壽命。

近期有好幾篇研究發現即使是低強度、短時間的運動，也對健康有一定的益處。但是每周只運動10分鐘──比看一個電視節目、洗一次衣服或是煮一鍋麵還短的時間──就能增長壽命卻是很新的想法。不過該說法仍具爭議，因為根據（美國）政府的運動指南，每週至少應該進行75分鐘的劇烈有氧運動，或是150分鐘的中強度有氧運動才能達到足夠運動量。

該研究報告的共同作者、中國山東大學公共衛生學院教授兼流行病學家席波在一封給《時代雜誌》（TIME）的email寫道：「運動無論強度和時間，都對人體有益。」

該項研究調查了1997年到2008間共8萬8000名參與國家健康調查的美國成年人。所有受試者年齡都介於40至85歲之間，且在參加研究時沒有任何慢性疾病。受試者還提供了家庭組成和健康方面的資訊，研究人員花了約9年的時間追蹤這些受試者。

約有8000名受試者在調查期間去世。研究人員發現只要有運動，罹患心血管疾病、癌症等的機率都會減少，而且動的越多，患病的機率也下降越多。在很早以前就已經有研究證明運動可改善心血管健康，預防可能造成癌症的肥胖問題。

有趣的是，竟然只要一點點的運動量就可改善健康狀況。每周利用閒暇時間進行10至59分鐘低強度到中強度運動的人，早死的機率比坐著不動的人少了18％。數據顯示，受試者在研究期間死於心血管問題的風險降低了12％，死於癌症的風險降低了14％。

而且這些好處隨著運動量和強度而增加。每週進行60至149分鐘輕度至中強度運動的人，早死的機率比坐著不動的人少22％，而每周運動150至299分鐘的人早死的機率則少了31％，每週進行300至449分鐘輕度至中強度運動的人，在研究期間的死亡率則減少了33％。

有些研究指出運動超過一定的量之後就對身體沒有好處，但這項研究的發現則相反，運動越多，壽命就能延長越多，似乎沒有一個上限。有一組受試者的運動量比政府建議的還多10倍──每周運動1500分鐘，或是每天超過3小時──他們的死亡率比運動量最少的組別低了46％。

但是像這樣的觀察性研究並不能證明因果關係，頂多找到一種規律。研究人員也無法調整影響受試者壽命的一些變因，例如飲食習慣和活動量的改變。儘管有這些侷限，該研究再一次強調了運動對身體的重要性，即使是非常少量的運動。

席波表示，「要達到政府建議的運動量可能不容易，但是即使是少量的運動仍對身體有益，能多動是更好。」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航