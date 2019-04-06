《英國烘焙大賽》七位料理明星，告訴你在廚房裡的省錢秘方

文：Julia Glum

譯：劉松宏

如果你是個錙銖必較的人，還是可以在廚房做出蛋糕並好好享用。

沒有人能比《英國烘焙大賽（The Great British Bake-Off）》的明星更知道如何在精緻的烹飪和合理的消費當中取得平衡，而這個輕鬆有趣的英國競賽節目，最近在美國培養了一群熱情的粉絲（Netflix上目前出了六季，標題為《英國烘焙大賽The Great British Baking Show》）

根據報導指出，雖然製片商會支付一些食材費用，但大多數參賽者最終還是花了很多錢在自家實驗食譜。當這些明星不在螢光幕前時，他們也都是經驗豐富的廚師，因此他們深知食品雜貨店的各種優惠和折扣。

《財經雜誌》訪問節目中的七位明星，向他們詢問在廚房裡省錢的最佳建議。以下是他們的祕方：

Kim-Joy Hewlett

「購物前盡量先寫好購物清單，這樣你就不會浪費太多食材或者購買你不需要的東西。此外，如果要購買調味料可以選擇去亞洲超市而不是普通超市，因為他們會以更便宜的價格出售調味料。」

Sandy Docherty

My nutty wholesome soda bread and my new Donegal knit jacket and scarf. Thanks to @knitting321 @ahoy_killybegs @rte. Soda bread spread lovely with smoked salmon (Irish or Yorkshire) @Welcome2Yorks pic.twitter.com/jQJ17YIYiM — SANDY DOCHERTY (@SANDYDbakes) August 24, 2018

「我有關如何烹飪和烘焙節省預算的建議很簡單：用眼睛購物。不要從烹飪書中學習後才去購買原料。考慮一些其他選擇，並以開放的心態購物，好好善用市面上提供的食材。

多買當季的食物、水果和蔬菜可以降低成本，也可以批量採買和大量烘焙或烹飪來降低成本。

想想夏天的番茄：大量的新鮮番茄醬或番茄湯，在一個低溫的烤箱裡搭配岩鹽和迷迭香烘乾，製作美味的「番茄乾」。而秋天的蘋果：常見的有蘋果派，但是如果佐卡士達奶油醬會不會更好呢？或者用一塊文斯勒德起司（Wensleydale ）替代？」

Antony Amourdoux

「我喜歡在廚房裡保持簡約，這種作法通常可以節省口袋裡的錢。「一鍋煮」是我最喜歡的烹飪方式——例如印度雞肉飯或鮭魚香料飯。所有這些料理的食材都可以在5英鎊（約200台幣）內解決。

我之前從一位主廚身上學到的最佳秘訣就是冷凍……我喜歡冷凍新鮮香料（通常是咖哩葉）和蛋白漿（例如蛋白糖霜酥餅、馬卡龍等）。前一天晚上拿出來解凍也能保有原來的風味。」

Ian Cumming

The wonderfully talented @Tuck_Shop has got an amazing book out showing how to create crazily small food models like these showstoppers of mine from #GBBO. Steady hand required! pic.twitter.com/lSNgTCXMyX — Ian Cumming (@iancpix) November 25, 2017

「『熱』和『肉』是我會在廚房裡試著節約的兩件事，這一部分是為了省錢，同時也出於對環境的關心。不幸的是，烘焙是需要能量最高的烹飪方法之一，所以這會讓一切變得很棘手！然而，我經常做的是嘗試同時烘焙。所以我會一次烘烤多種食材，或者如果食材必須處於不同的溫度下烹煮的話，則盡量同時烘焙。」

Yan Tsou

「要學著如何製作基本麵包。這個食譜可以製作一條長麵包或12個貝果或4個小披薩，這取決於你如何使用麵團。

這個配方的成本約為50便士（約20元台幣）。如果你在家自製披薩餅皮，四個小披薩餅皮的價格大約為5英鎊（200元台幣）——同樣的外賣披薩花費要到20至30英鎊（800元台幣）。我的烹飪方法稱之為煎鍋披薩，可以克服家用烤箱不像專業披薩烤箱一樣高溫的問題，從而減少了能源和燃料成本。」

Stu Henshall

「祕訣就在於副產品，親愛的！當你要製作鷹嘴豆泥時，盡量保留汁液，那可以拿來當做雞蛋的替代品，並且製作富含蛋白質的蓬鬆蛋白酥餅。只要確保你使用的是無調味的鷹嘴豆即可。」

Val Stones

「如果你需要添購一些廚房設備，請先逛逛看一些二手商店。我用這種方式入手了不少低價品。你會驚訝於有些商品在進到二手商店之前，甚至從未被開封過。

貨比三家不吃虧，有很多報章雜誌上都會列有本週的大減價活動。你可以規劃一間超市周圍的路線來購買一些便宜貨——但是要確保花費的里程數不會超過購買廉價品的成本。

如果你需要購買大型的廚房設備，請務必等到大拍賣。通常你可能會買到去年的顏色或款式，但沒關係，今年的型號到明年也會是過時的。」

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航