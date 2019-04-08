2019矽谷7家新創獨角獸，正在尋找哪些領域的人才？

文：Prachi Bhardwaj

譯：李宓

獨角獸只存在於童話故事……還有高風險的矽谷新創產業。

2019年到現在，美國已經有7家新創公司成為了所謂的「獨角獸」，也就是市值超過10億美元的企業。他們多半靠著最近一輪的成功募資，躋身獨角獸之列。

獨角獸這個名詞最早出現在2013年，當時的新創公司要獲得10億市值是很不容易的一件事（只有39間公司達到標準）。不過5年後，情勢已大不相同。根據新創指南網 Crunchbase 旗下創投資金資料庫 CB Insights的企業追蹤列表 ，光是2018年，美國就有54間公司加入獨角獸的行列。這些公司多半維持私營很長一段時間（例如 Uber ），且今日的市場資金也比過去充裕。Crunchbase的資料也顯示，2019年新興獨角獸的總籌募金額已超過20億。當然，更多的資金代表更多的職缺。新創公司提供員工大量成長機會，如果（一旦）公司上市，員工也能分到一杯羹。

這些公司的職缺絕大部分都落在工程或數據科學領域，因為這些市值超過10億的企業或多或少都仰賴科技。此外，幾乎所有公司也都有業務、產品經理職缺，希望能進一步拓展事業，吸引更多投資者，達到下一個里程碑。不過根據各公司的特性，也有其他領域的人才需求。

以下簡單介紹目前討論度最高的7間新創公司，以及他們的人才招募狀態。

Photo Credit: Fortune X軸由左至右依序為：工程、業務、產品／專案經理、行銷／公關、策略／專員、客戶關係、數據師／分析員、人資、IT／演算、金融、設計、行政、法務、實習

Collibra

在這個大數據和資安問題盛行的時代，新創公司Collibra及其「數據管理科技」因而脫穎而出。Collibra幫助企業了解他們在蒐集、使用用戶數據（如電子郵件地址或社會安全碼）時，可以做到何種地步，而不致於超出法律規範。

Collibra創立於2008年，而去年數起重大資安事件（如 Facebook的隱私醜聞 ，以及歐盟更嚴謹的個資保護法）則讓Collibra一舉成為2019的第一隻新創獨角獸。先前，他們花了11年才籌得1億3400萬美元。但光是去年一年，他們就籌得了1億美元，市值在2019年1月達到10億。

Collibra總部設於紐約，在紐約市、布魯塞爾、倫敦、巴黎等歐洲、澳洲、美國城市都有 職缺 。他們目前正在招募工程師、產品經理、會計、客戶關係代表、行銷人員，以及業務。

Calm

新創公司 Calm 旨在幫助民眾透過冥想放鬆心靈，今年二月在眾多冥想App中突破重圍，成為首個市值達到10億美元的相關企業。

說來諷刺，Calm作為手機軟體，卻希望以增進心理正念的方式，對抗有害的螢幕時間。用戶可選擇支付每年60美元，或一次性300美元的費用，使用Calm提供的一系列服務，包括睡前故事（也就是成人的床邊故事， 馬修．麥康納 〔Matthew McConaughey〕也參與錄製）以及上千支冥想示範影片。用戶可透過App和網頁使用這些資源。

2012年，Calm創立，它並非這類App的先驅，但至今已成為市值最高的公司。今年二月，Calm結束第二輪募資（Series B funding），獲得1億1600萬美元資金，並同時開放大量職缺，工作地皆為舊金山。Calm現正招募工程師、數據科學家、行政人員、招聘人員、產品經理、業務主管及一般業務。

Aurora

當Google、Tesla、Uber三家企業的自動駕駛專家湊在一起， Aurora 就誕生了。Aurora致力於發展全自動汽車駕駛科技。自2016創始以來，現代（Hyundai）、福斯（Volkswagen）等汽車製造商都曾與Aurora合作。最新消息是Amazon成為了Aurora的投資者，也造就了Aurora的獨角獸成就。

Aurora在僅僅兩次的募資行動中募得6億2000萬美元，其中5億3000萬來自由紅杉資本公司（Sequoia Capital）主導的第二輪募資。這筆資金不只讓Aurora成為獨角獸，也讓其市值一舉超過20億美元，是2019年其他獨角獸的兩倍。

想當然耳， Aurora的勞動需求 正在快速增加。在灣區或匹茲堡共有50個職缺，橫跨7個部門：軟體工程、硬體工程、技術操作、策略、企業合作、產品，以及一般行政（包含財務、IT、法務和平面設計）。

Health Catalyst

二月，數位健康公司 Health Catalyst 也成為了「獨角獸」。Health Catalyst推出了數個健康照護分析App，幫助醫院更有效率地使用已知數據。舉例來說，數據操作系統便利用人工智慧提出建議。

自2008年起，Health Catalyst歷經多次募資，募得3億7700萬美元。目前在猶他州鹽湖城、賓州匹茲堡招募員工。除了工程師、少數主管缺額，Health Catalyst也招募實習生，以及內容行銷的資深寫手等工作。

Photo Credit: Reuters/達志影像

TuSimple

由中國出資的自動卡車貨運公司 TuSimple 旨在將自動駕駛貨車商業化，用於長程貨物運輸。現階段這些全自動卡車每天可以在不同路線上進行多趟運輸，只需兩名「安全工程師」——一位隨車，一位在總部坐鎮。

TuSimple計畫在今年擴編，而投資者也準備好了：二月份挹注的9500萬贊助金，讓該公司自2015年起的募資總額來到1億7800萬，市值則達10億9000萬美元。

TuSimple現正招募軟、硬體工程師數名、機械與電子工程師，也就是建造自動駕駛貨車所需的一切相關人員。除此之外，TuSimple也徵求研發專業人員（含實習生）、以及人資、會計、產品部門員工。

最棒的是，TuSimple位在陽光普照的加州聖地牙哥，及亞利桑那州的土桑（Tucson）。

Chime

銀行理財App Chime 在網站上稱他們的服務為：銀行本該像這樣。亦即無需額外費用的簽帳卡，並幫助你像存豬公一樣，存下小錢。Chime的美國聯邦存款保險（FDIC）也為使用者提供了財務上及精神上所需的安全感。

Chime表示，他們的純手機銀行目前有超過300萬個帳戶，跟去年夏天比起來足足增加了100萬，成長率達50%。Chime的市值在最近一輪募資之後翻了三倍，在三月第一週達到10億5000萬美元。

Chime的使用者友善策略代表了他們在 許多領域都有人才需求 ，包含設計與策略（例如借貸與信用策略經理人）。他們同時也招募產品經理、招聘人員，以及企業成長專員。Chime的所有工作都位在舊金山。

Hims

Hims最為人所知的是他們真誠的勃起障礙廣告。Hims自認是「男性健康」公司，生產五種不同類型的男性照護產品：頭髮、性、皮膚、幸福感、嘴。創辦人暨執行長安德魯．杜頓（Andrew Dudum）在11月推出姊妹網： Hers 。

直球式的行銷策略似乎很快吸引到投資人的注意。2017年，Hims在加州舊金山地區正式上線，一年半之後，Hims募得了將近2億美元，其中有超過一半都來自2019年1月份的募資活動，而那次募資也讓Hims躋身獨角獸之列。

這是2019年至目前為止，獨角獸新創中唯一「直接訴求消費者」（direct-to-consumer）、唯二早在一月份就成為獨角獸的產品公司。遺憾的是，這間男性健康電子商務公司目前似乎沒有任何職缺。《Money》已向該公司求證，但在文章刊載之前並沒有收到任何回應。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航