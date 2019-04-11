「阿茲海默症藥物試驗」突然終止，3000名實驗患者備感驚訝

文：ALICE PARK

譯：彭于庭

彼得・伍丁（Peter Wooding）說他於2016年被診斷出阿茲海默症以後，他和妻子瓊安（JoAnn）決定參加治療實驗來找出第一個可治療這種神經退化性疾病的方法，他嘗試了一種很有可能治癒阿茲海默症的藥物：aducanumab。雖然阿茲海默症仍然沒有有效的治療方法，但在早期研究中，aducanumab成功地「融化」了大腦異常的標誌性特徵──類澱粉蛋白斑塊（amyloid protein plaque），服用該藥物的患者的某些思考能力也有所提升。

不過一項分析顯示許多輕度和中度患者服用該藥物後，記憶和認知功能並沒有進步，因此該藥物的開發商Biogen和Esai決定停止兩項涉及aducanumab的實驗。

伍丁針對此新聞表示，「這簡直就是在給參加實驗的患者製造麻煩。」《時代雜誌》（TIME）從伍丁加入藥物實驗的第一天開始追蹤整個過程。伍丁是一位退休的工業和室內設計師，他和其他近3000位參與實驗的患者，發現這個實驗突然結束時都很驚訝。

在一系列針對類澱粉蛋白的實驗中，已經有很多失敗的測試結果，因此專家們開始懷疑是否要繼續朝著移除類澱粉蛋白的方向來找出治癒方法。目前仍然有針對其他蛋白質的療法正在測試中，但一直到最近，製藥商還是把焦點放在類澱粉蛋白上，因為它是阿茲海默症患者大腦中非常重要的病徵。

有關aducanumab的早期研究，發現該藥物可以移除像伍丁一樣中輕度阿茲海默症患者腦中的類澱粉蛋白斑塊，因此研究人員期望該藥物可以改善阿茲海默症患者的記憶力、方向感、判斷力、社交能力和進行日常活動。雖然Biogen和Esai兩家製藥公司將在未來幾個月進行更詳細的分析，但是他們在一份聲明中都表示，服用aducanumab和服用安慰劑的患者，在認知測試的結果差異不大。

目前包含伍丁在內，大約有40人在美國羅德島普洛威頓斯市的巴特勒醫院（Butler Hospital）參與此實驗，而該醫院的神經病學和記憶力項目主任史蒂芬・塞洛威（Stephen Salloway）博士對此聲明表示，「我非常、非常地失望。雖然我還沒仔細看過數據資料，但很顯然地，該藥物很可能無法帶來預期的效果，因此該實驗沒有繼續下去的必要。」

在Biogen和Esai宣布終止實驗的消息後，塞洛威和他在巴特勒的團隊於周四趕緊通知受試者，其中包括兩名預計於當天接受注射治療的患者。

伍丁連續18個月接受注射治療，不過他仍然不知道他注射的是藥物或只是安慰劑。在18個月的實驗後，所有的受試者都可以選擇是否要接受該藥物治療，於是伍丁從上個夏天開始使用該藥物。他原本預計於兩周內進行下一次的藥物治療，不過這肯定被無限延期了。

伍丁的妻子兼照護者瓊安表示，「這個消息像一顆震撼彈，我只是有點震驚，因為我們最新聽到的消息是研究團隊將取得美國食品藥品監督管理局（Food and Drug Administration，以下簡稱FDA）的核准，然後就聽到這個消息，實驗就這樣結束了。」因為有關aducanumab的早期研究都顯示不錯的結果，FDA讓該藥物走快速審核的程序，也就是說aducanumab能被優先審核，因為它可能是第一個可以治療阿茲海默症、而不只是緩解症狀的藥物。

儘管根據製藥商表示，該研究更詳細的分析資料要幾個月後才會公布，而阿茲海默症專家也還在等進一步的數據，不過aducanumab不如預期的測試結果，可能對研究和製藥商的療法策略產生更深遠的影響。在名為EMERGE以及ENGAGE的兩項特殊試驗中，研究人員掃瞄了患者大腦裡的類澱粉蛋白。因為這種正子斷層照影（PET）是較新的技術，前期的研究無法證明記憶力喪失或失智症患者的腦內都有類澱粉蛋白堆積，因此近期的研究則推論在前期研究中，約有30％因為記憶力喪失問題而判斷為罹患阿茲海默症的患者，腦內並沒有類澱粉蛋白堆積。針對ENGAGE和EMERGE數據的進一步分析，可以幫助研究人員更精確的掌握有多少病患腦內有類澱粉蛋白堆積，以及它如何影影響患者的認知表現，進而了解阿茲海默症和類澱粉蛋白的關聯性。

如果數據顯示aducanumab能夠如預期的減少類澱粉蛋白，但是患者整體的認知能力仍沒有進步，那我們就得考慮是否要繼續將焦點放在類澱粉蛋白上來找出治療方法。梅約診所阿茲海默症研究中心（Mayo Clinic Alzheimer’s Disease Research Center）的主任羅納德・彼得森（Ronald Petersen）博士表示，「這不代表說類澱粉蛋白跟阿茲海默症毫無關係，兩者顯然是有關係的。問題在於它是否可被移除，是否可以用藥物治療，這反而比較不容易找到解答。」

到目前為止，有關類澱粉蛋白的治療記錄都不如預期。研究人員嘗試了許多抗體來移除類澱粉蛋白，其中當然包含aducanumab，這是一種在沒有類澱粉蛋白堆積的健康老人身上找到的化合物，不過這些方式都沒有成功阻止阿茲海默症惡化。用來抑制類澱粉蛋白生成的γ-分泌酶抑制劑（Gamma secretase inhibitors）在實驗中也沒有達到預期效果，其他類似的化合物，例如β-分泌酶抑制劑（beta secretase inhibitors）也同樣令人失望。（不過Biogen和Esai仍繼續研究β-分泌酶抑制劑）

阿茲海默症藥物研究基金會的首席科學家兼創始執行主任霍華・菲力特（Howard Fillit）博士表示，「所有利用抗體來移除類澱粉蛋白的方法都失敗了，我們不能說大型製藥商或科技公司沒嘗試過，他們已經冒了很大的風險了。時候到了，我們就應該要知道這條路走不通。也許我們能證明某藥物可以起到去除類澱粉蛋白的作用，但在臨床上就是沒效果，那麼實驗就可以終止了。」

彼得森認為，類澱粉蛋白不是治療阿茲海默症的正確方向，而且蛋白斑塊出現的時候病程已經無法被逆轉了。「我猜（類澱粉蛋白）可能是觸發一系列讓大腦萎縮的病理過程的導火線。可能在症狀出現之前的幾十年，患者腦內並沒有類澱粉蛋白，因此在症狀出現後再去修改它產生的斑塊已經太晚。不過這種推論很難證明，也不容易做研究。」

如果基於類澱粉蛋白的療法可以在發病初期發揮作用，那麼這代表醫生必須知道哪些病人已達好發阿茲海默症的年齡，最好在幾十年前就先發現，否則病人若已出現記憶力喪失或認知能力下降等症狀，就為時已晚了。接著醫生必須指示患者長期服藥並且持續追蹤病人的思考能力，這將會耗費許多時間和金錢。彼得森說，「大家都相信類澱粉蛋白就是主因，但也許類澱粉蛋白不是我們開發療法的方向。」

另一種Tau蛋白是在類澱粉蛋白斑塊形成後常見的蛋白質，彼得森則認為從Tau下手比較可行。Tau會破壞大腦非常細緻的神經網絡，但是因為Tau存在於神經細胞內，所以它比在神經細胞外堆積的類澱粉蛋白更難作為藥物標靶。

有更多的專家正在從治療癌症的經驗著手，他們相信同時服用不同的標靶藥物，例如針對類澱粉蛋白和Tau的藥物，有可能有效，但是至少要其中一種藥物證明有效後才能嘗試這種策略。阿茲海默症協會的醫學和科學高級主管海瑟・辛德（Heather Snyder）表示，「我們應該嘗試所有的可能性，考慮除了藥物外不同的治療方法，例如調整生活方式，然後進行臨床實驗。」

例如伍丁就很希望可以加入其他的實驗，他說，「這真的很討厭，但是你必須調整心情，然後想辦法再試試別的方法。我肯定會參加其他實驗，任何有建設性的方法我們都願意試試看，希望能找出治療方法。」

伍丁繼續大量閱讀、定期畫畫和運動，這些都可以幫助保持大腦的靈活度。雖然伍丁知道自己的記憶力正在退化，但瓊安說，「他還是他，雖然他的短期記憶力的確下降了，但是就他的個性方面、社交方面，幾乎沒有改變，他仍然熱愛閱讀和看電影，也記得他的親朋好友。」

雖然無法證明aducanumab是有效的，但她和伍丁並不覺得他們參與研究的最後兩年是浪費時間。瓊安說：「你永遠無法知道正在測試中的藥物是否有療效，但希望永遠都在，而希望對任何疾病的患者都非常重要。」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航