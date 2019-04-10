時代雜誌內幕：台美軍購案，真會成為川普對中貿易談判的犧牲品嗎？

文：John Walcott、Justin Worland

譯：劉松宏

有三名政府官員於周四告訴《時代雜誌》，川普政府目前已暫停向台灣出售過去賣給台灣的戰鬥機，直到美國與中國達成貿易協議為止。

這一決定引起了政府內部某些人的擔憂，擔心川普總統可能會為了鞏固對中國的貿易協議而對中國態度軟化。目前正在談判的貿易協議草案將有助於川普的政治前景、緩解緊張的股市現況，但不太可能解決美中貿易爭端的核心問題。政府官員匿名發表這些言論，因為他們並未授權公開討論此事。

此舉也凸顯，要在美國和日益強大的中國關係與美國承諾協助台灣自衛間取得平衡，有多麼的複雜和困難。上個月底的報導顯示，白宮原本決定默許台灣購買60架洛克希德・馬丁公司（Lockheed Martin）建造的F-16V戰鬥機，這被大眾視為美國對中國的武力展現。

此次軍購將是美國自1992年以來首次向台灣出售F-16。儘管美國有法律義務在台灣與中國長達數十年的對峙中，幫助台灣進行自衛防務，但川普政府近日已經停止向台灣出售戰鬥機，因此川普政府對台灣軍售的明顯停擺可能被視為對中國伸橄欖枝的一種方式。

接受《時代雜誌》訪談的美國官員指出，川普政府暫時擱置對台灣軍售的決定並沒有使台灣感到不安。台灣官員仍然相信在美國和中國達成貿易協議後，軍售將會如期完成，並表示相較於這兩國之間的貿易戰爭造成連年的經濟損害、彼此報復性的提高關稅，中美的緊張局勢放緩將對台灣更有利。

美國若要對台軍售，國會也必須同意，但川普政府尚未向國會提出此一要求。根據政府官員聲稱，國務院反對還在擬議中的對台軍售案，並要求舉行跨部會會議，以決定美國能否對台灣出售M1坦克。

對此，國務院在周一（4月8日）以Email回應《時代雜誌》，表示「雖然在規範上，我們不會在向國會正式報告前就針對潛在或進行中的軍武銷售案發言，但最近部分不具名官員對美國政府軍售內部流程的發言，並非事實。」

While as a matter of policy we don’t comment on potential or pending arms sales cases before they are formally notified to Congress, some recent reports citing anonymous administration officials regarding internal USG arms sales processes are not factual.

話雖如此，國務院並未明確指出，信中所說的錯誤軍售報導，是哪一則。

Credit: Reuters / Jonathan Ernst

川普總統於週四表示美國政府與中國達成貿易協議「已經非常接近」，並預測美國和中國將在「未來四週或更短時間內」達成協議。該協議將為兩國之間的元首高峰會鋪路。川普和中國國家主席習近平將於今年晚些時候簽訂協議。

川普於週四在白宮總統辦公室說道：「我們正在迎來轉機…我們還有一段路要走，但相去不遠了。」

雖然該協議的細節尚不清楚，但預計中國將會同意購買美國某些產品，包括天然氣和大豆，同時也會允許美國企業在中國擁有完全獨資權。相對來說，預計美國也將同意對中國取消某部分關稅。

週四晚上尚未解決的問題大部分集中在哪些關稅將繼續維持，以及將何時開始以何種形式實施該貿易協議。兩名官員於週四表示，川普似乎對中國設定的2025年計畫期限持開放態度，這個時間超出川普的執政期，並且可能使貿易協議執行變得更困難。許多中國強硬派人士表示，如果沒有強而有力的執法措施，這項協議就會毫無意義。兩位政府官員也表示，2025如此遙遠的時間點將會使利用設立新關稅或提高現有關稅來懲罰中國違反協議的行為變得更加困難。

這些政府官員也表示，其他一些重要問題——如智慧財產權盜竊、網路間諜活動和國家特定扶植某些產業——可能都無法獲得解決，即使這些議題基本上導致了關稅相關的爭論。

民主黨和共和黨的國會議員一致批評川普政府與中國達成的貿易協議草案。佛羅里達州共和黨參議員馬可・盧比歐（Marco Rubio）週四在推特上表示，一項完善的貿易協議須具備「真正的強制執行機制」，並強調「讓我們能在中國做他們能在美國境內做的事」。

Last week @POTUS told us he would not sign a “good” trade deal with #China he would only sign a “great” one.



I believe him.



But to be a “great” deal it must allow us to do in China what they can do in US & it must have real enforcement mechanisms. https://t.co/ZmRvErbCPH — Marco Rubio (@marcorubio) April 4, 2019

馬可・盧比歐（Marco Rubio） 上週總統告訴我們他不會與中國簽訂一份「好」的貿易協議，而是會簽一個「完善」的貿易協議。 我相信他。 但一項「完善」的貿易協議，必須允許我們在中國做他們在美國可以做的事情，也必須有真正的強制執行機制。

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責任編輯：丁肇九

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