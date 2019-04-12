祖克柏先生，請讓我們付給Facebook金錢，而非個資

文：JEFF JOHN ROBERTS

譯：劉羿欣

我上個月付了40美金給Hulu，15美金給《紐約時報》（New York Times）。另外還付給亞馬遜（Amazon）3.99美金使用Prime Music以及99美金的會員年費，我還花了99分美金向Apple購買額外的儲存空間。含Tinder、LinkedIn還有名為Headspace的冥想app在內，我可以付費使用多家公司的數位服務，但是我無法付費使用Facebook。

Facebook推出至今15年都是免費服務，旗下的軟體WhatsApp和Instagram各自有10億用戶，也都是免費的。就算你整天使用這些軟體，Facebook也不會向你收10分錢。

其原因顯而易見，那便是你使用Facebook服務其實是有付出代價的，只不過Facebook索取的是資料，而非金錢。這家公司一直以來就像是一隻對個人資料貪得無厭的禿鷹。這需要改變，Facebook需要讓消費者可以選擇付費使用它的平台，作為付費使用的交換，Facebook要關掉蒐集消費者個人資料的機器。

這筆費用應該相當容易計算，因為Facebook心知肚明用戶帶來多少廣告收入。Facebook不該有藉口推託轉型、或拒絕採用Netflix的收費方式。個人而言，我會很樂意付11美金的月費來使用無廣告版本的Facebook，只要想到連帶Instagram和WhatsApp也都可以不受廣告干擾，便覺得這筆月費相當划算。（11美金即是Facebook在2018年第四季度的北美每用戶平均收入）

執行長馬克・祖克柏（Mark Zuckerberg）本周（按：原文刊於3月9日）突然公布，Facebook的未來發展會以保護個人隱私為重心，若此聲明是真心的，那麼Facebook今年應該要推出付費使用的選項。若他「真的」重視隱私，就應該讓18歲以下的用戶得以使用免費且保有隱私的無廣告版本Facebook，待這些用戶成年之後，再讓他們選擇要付給Facebook金錢還是個資。

唉！這種願景的成真機率渺茫。在祖克柏描繪的未來中，用戶會透過加密訊息在較小的群組中交流，觸及的規模從城市廣場縮為客廳大小。但這並不代表他有打算關閉監控資訊的機器

如《華爾街日報》（Wall Street Journal）的克里斯多福・米姆斯（Christopher Mims），許多精明的觀察家早已識破祖克柏的計畫。他們指出，即便Facebook著名的「動態消息」功能不再是其營運模式的中心，即便Facebook未來無法得知我們加密訊息的內容，這都無關緊要，因為「未來就算Facebook不讀取我們的訊息，也可以精準掌握用戶，且其精準度驚人。」

你仍心存懷疑嗎？Facebook已經知道你的電話號碼、所有聯繫人、位置以及網頁瀏覽活動，它還可以將這些資料與你的離線購物活動結合。所以即使有更多用戶傾向使用加密訊息而非近況更新，Facebook強大的行銷演算法也不可能因此變得難以運行。

Facebook要讓用戶真正享有隱私的辦法，是一開始就停止蒐集所有資料。Facebook一定有相關技術，線上媒體The Verge的編輯凱西・牛頓（Casey Newton）在報導中指出，祖克柏曾建立過隱私保護功能，但後來沒有推出。

因此，若祖克柏不免費給用戶有實質意義的隱私保護功能，就應該讓用戶付費購買。而若他不這麼做，聯邦貿易委員會（FTC）應該要在新的和解令中，強制Facebook提供無廣告植入的產品。FTC目前忙於調查Facebook是否有違反先前的和解令。

Facebook是免費的，但它並不一定要如此。祖克柏先生，若您給我們真的可以保護隱私的產品，我們會付錢。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航