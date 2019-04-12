烏克蘭總統大選是一場普亭統治正當性的考驗

文：Madeline Roache

譯：王國仲

俄烏關係目前介於相互冷戰到爆發戰爭之間。2014年前，烏克蘭政府希望與俄羅斯建立戰略夥伴關係。2014年3月，莫斯科吞併克里米亞，改變了一切。現在，隨著烏克蘭總統選舉於3月31日舉行，對俄關係是關切要點。

兩國在頓巴斯地區的衝突將於今（2019）年四月邁入第六年。烏克蘭要求克里姆林宮歸還克里米亞與遭佔領的頓巴斯地區；從克宮的角度看來，烏克蘭政府不僅缺乏正當性，還由法西斯政權操縱。克里姆林宮前顧問，格列布・巴弗洛夫斯基（Gleb Pavlovsky）表示：「俄國或許會考慮停止烏克蘭側的戰事，但先決條件是要能把基輔抓得更牢。」同時，烏克蘭則想著從俄國桎梏中解放。

烏克蘭指責俄國透過假消息製造社會動盪；過去五年以來，國民對俄國態度日漸強硬，約有三分之二人民將其視為侵略者。烏克蘭國會議員謝爾基・列申科（Serhiy Leshchenko）告訴《TIME》雜誌：「烏克蘭想要和平，其代價則不盡相同。目前來說，任何想跟俄國建立關係的行動都會被視為背叛。」

來自倫敦智庫漆咸樓（Chatham House）的安娜・柯布特（Anna Korbut）表示：「克宮手握和平解決方案，但雙方紅線如何劃定則取決於烏克蘭。」

但政治分析人士認為，俄羅斯並不打算結束戰爭。羅格斯大學（Rutgers University）政治學家亞歷山大・莫蒂爾（Alexander Motyl）表示，控制烏克蘭是維持普亭統治正當性的一環。他不敢承認自己處於弱勢，甚至遭到擊敗：「這可能會危及他在國內的統治力量。」

烏克蘭的新科總統可能會帶來不小轉變。結果仍難以預測， 三位候選人——現任總統波洛申科（Petro Poroshenko）、政壇老將提摩申科（Yulia Tymoshenko）與喜劇演員澤連斯基（Volodymyr Zelensky）——中，沒人能取得民調絕對領先（譯註：3月31日第一輪選舉中，由於沒有候選人獲得絕對多數選票，因此得票最高的澤連斯基〔30.23％〕與波洛申科〔15.95％〕將於4月21日進行第二輪選舉）。他們對俄烏關係帶來的影響，以下是你必須知道的：

彼得・波洛申科（Petro Poroshenko）

列申科表示，波洛申科是克林姆林宮最「方便」與「舒適」的選擇：「他很好預測，俄國也深知其優勢和缺失。」凱南研究中心（Kennan Institute）首席研究員、《聚焦烏克蘭》（Focus Ukraine）項目主編米哈逸・米娜科夫（Mikhail Minakov）認為：「如果波洛申科再次當選，現狀改變的機率微乎其微。低強度衝突將持續、政府繼續假裝進行變革、要求經濟改革而產生的社會壓力將與日俱增。」

許多烏克蘭人認為，現年53歲的波羅申科未能履行他在2014年5月就任時的承諾：提高生活水平、確保經濟成長、加強法治和結束戰爭。現在，他不再談論停火時間表，克宮則表示在領導者換人之前不會和烏克蘭進行協商。

儘管波羅申科誓言剷除在維克多・亞努科維奇（Viktor Yanukovych）與前朝統治下蓬勃發展的裙帶資本主義，但圍繞腐敗精英的有罪不罰文化仍持續茁壯，至今還是國家改革的最大挑戰。烏克蘭人的平均月薪為350美元，每六人中就有一人移民歐洲，從事全職或臨時工作。根據拉祖科夫智庫（Razumkov Center）民調顯示，76％的烏克蘭公民認為國家正朝錯誤方向前進。

尤莉亞・提摩申科（Yulia Tymoshenko）

柯布特認為，政治作風激進的提摩申科自認有能力讓俄國重新坐上談判桌。

提摩申科是2004年民眾起義、反對選舉舞弊行動中的英雄，因2009年與俄羅斯的天然氣交易被暱稱為「天然氣公主」。此外，曾在亞努科維奇政權下入監服刑兩年半，具有強大政治聲譽。她在2005年擔任總理八個月，2007年至2010年間再次擔任總理。最近，這位58歲老將才在民調中取得領先。

她提出全新「布達佩斯+（Budapest Plus）」談判模式，意即與美、法、德、歐盟、中國和俄羅斯領導人舉行會談，結束頓巴斯地區戰事，並將克里米亞歸還烏克蘭。柯布特說明，談判過程能讓俄國做出讓步、不顯軟弱，在保住面子的同時順利退出頓巴斯。

不過，米娜科夫認為，提摩申科口中「和平的代價」，可能意味著失去加入歐盟與北約的機會。至少半數烏克蘭人民仍希望成為歐盟一員。

佛拉迪米爾・澤連斯基（Volodymyr Zelensky）

41歲的新面孔澤連斯基吸引了許多厭倦政客的烏克蘭人。不過，由於其政治經驗僅限於在一個受歡迎的電視節目中扮演總統，再加上他對俄羅斯的態度不明，許多分析人士擔心，他可能簽署有利俄國的雙邊協議。去（2018）年底的一次電視採訪中，澤連斯基表示：「我會問俄國想要什麼、烏克蘭又想要什麼，然後取個中間值。」他的發言招致批評，有些人則譴責他對烏克蘭主權的態度。

澤連斯基的言論震驚了許多烏克蘭民眾。柯布特問道：「烏克蘭會提出哪些讓步？他會放棄克里米亞嗎？他願意跨越哪些烏克蘭的紅線？很難想像，有什麼妥協不會在國內遭遇阻力。」

莫斯科高等經濟學院教授伊琳娜・布西吉娜（Irina Busygina）表示：「莫斯科會對澤連斯基感到滿意，因為他的勝選意味著統治菁英的不穩定與權力重組，這對莫斯科當然有益。」

俄羅斯想要什麼？

布西吉娜表示，克林姆林宮想在烏克蘭樹立讓國內民眾觀賞的樣板。俄國想證明顏色革命只會帶來混亂和崩潰；選擇和歐洲走在一起的後果是致命的。在這種背景下，俄國現在的道路既穩定又安全。

證明俄國的成功，對普亭來說從未如此重要。總部設於莫斯科的獨立民調機構列瓦達中心（Levada Center）表示，由於擔憂通貨膨脹、工資降低和社會福利減少，普亭支持率降至13年來新低的64％。和併吞克里米亞後，高達89％的支持率相比，可謂急遽下跌。2018年7月，有40％民眾表示國家政策方向錯誤，高於2014年5月的14％。

俄國政治學家安德烈・皮翁特科夫斯基（Andrei Piontkovsky）認為，只要普亭主義還存在，俄羅斯就會試圖掌控烏克蘭。他稱之為「普亭的準宗教、意識形態問題。」不過，大多數烏克蘭人不願放棄政治獨立。

目前，兩國陷入僵局。普亭似乎打定主意，不同意任何強化烏克蘭主權的談判，烏克蘭也拒絕做出任何削弱主權的協議。這代表著解決僵局的唯一方法，就是下任烏克蘭總統願意重新劃定自己的紅線。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航