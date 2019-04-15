傳說小威廉絲每場比賽都穿同一雙襪子——職場專家建議你也可以仿效

文：Julia Glum

譯：劉羿欣

網球名將小威廉絲（Serena Williams）參加錦標賽時，每天都穿同一雙髒襪子；超模海蒂．克隆（Heidi Klum）隨身攜帶一袋乳牙；歌手泰勒絲（Taylor Swift）在大型演出登台前，習慣在手上畫數字「13」。

這些迷信的舉動也許聽起來有些好笑或土氣，但是擁有自己的幸運護身符並不奇怪。塔妮亞．卡坦（Tania Katan）建議大家能夠有自己的幸運護身符，並在工作時隨身攜帶。

卡坦的新書《創造性入侵》（Creative Trespassing）最近剛出版，她花了數年悄悄將想像力注入辦公室，並運用創意打破規範。書中提及的職場訣竅為，善用可以讓你「釋放出沉睡的超能力」的力量護身符或有情感連結的物品。雖然你不會因此馬上變成梅根．馬克爾（Meghan Markle）的閨蜜，但是護身符帶來的勇氣可以讓你在職場無往不利。

卡坦向《Money錢》雜誌表示：「在我準備好掌控內在的力量和魔法前，護身符的作用就像是一個通道。」

卡坦的護身符理論可追溯回她的童年經驗，在童年時代，父親給了她幸運兔腳作為護身符。當時，只要揉揉幸運兔腳的絨毛，這位四歲的小女孩便覺得自己無所畏懼、有勇氣表達意見。年紀漸長後她意識到，幸運兔腳本身並沒有魔法加持，但是可以讓她「覺得」受魔法眷顧。

卡坦在書中寫道，大家不應該因為是在職成年人便認為「虛幻的力量」沒有效。每當有需要完美表現的重要會議或報告時，只要攜帶護身符上場，便可以喚醒你內在潛藏的天才。好比小威廉絲的襪子，口袋裡帶著護身符可以讓你精神奕奕、靈思泉湧。護身符會帶給你滿滿的衝勁，讓你可以表達意見、協助同事或推銷專案。

卡坦表示：「信心並不是一覺醒來便擁有的，建立信心是一種練習。若這些物品可以讓我們習慣力量充盈的感覺，那麼未來某一天，我們自然而然會有自信，屆時便不再需要這些物品了。」

除了護身符之外，還有許多可以將創造力融入工作的方式。以下是卡坦最青睞的方式：

打造專屬自己的工作頭銜

「副理」或「業務主管」等頭銜不可能精準描述出你的工作內容，那麼為何不為自己打造嶄新的頭銜呢？不論是否為官方頭銜，特製的頭銜可以以趣味十足的方式展現出你的職責和目標。

卡坦表示：「其實大家的工作內容絕對都比頭銜所描述的還要有創意，有時候你只需要說『管他的』，然後給自己新的頭銜，再把新名片印出來。」

創造頭銜有多項優點，卡坦在書中寫道，用「派遣女神」等類似的頭銜稱呼自己可幫助你更了解工作目標。科學證明這麼做不僅可讓身為員工的你感覺更好，還可以幫助你脫穎而出。

卡坦陳述道，對在大大小小的會議上收到的大量普通名片，人們通常不會有印象，但是他們不會忘記頭銜別出心裁的人。

她建議：「向他人介紹特製頭銜時說，『我們都不太滿意自己的頭銜，我創的這個頭銜才能代表我對工作還有自我定位的看法。』這樣一來，人與人間的連結便加深了。」

（實踐性相關說明：雖然卡坦在新書中花了一整個章節來鼓勵大家向公司取得更改頭銜的許可，她亦坦承公司可能不會允許你隨心所欲更改頭銜。若公司不允許，卡坦建議將自創的職銜附加在原頭銜上，如「朱莉婭．格魯姆，記者與《Money錢》常駐單身漢專家」。這也可以作為打造團隊凝聚力的活動，不一定要真的把新頭銜印出來，重點在於創意思考。）

Photo Credit: Reuter/達志影像

利用搞怪作為優勢

卡坦在書中探討了挖掘「內在T（Inner T）」的重要性，所謂的「內在T」是某一兩個領域的專業造詣（即T的一豎）與其他領域的基本知識（即T的一橫）的交集。卡坦建議大家邀請具有各種技能組合的人，一起集思廣益來解決工作上的問題，在這過程中，應該要秉棄所有懷疑，並提出各種搞怪的想法。

卡坦說道：「當我們真正深掘人們提出的想法時，收穫的甚至會比預期的還要豐盈。我們會找出可以橫跨的領域，並培養相關技能，這些適合自己的廣度發展通常都不是顯而易見的。」

這點相當重要，因為人們工作時通常會對事情的後續發展有特定預期。當你丟棄先入為主的觀念時，創造力便會如花綻放了。

卡坦建議在尋找解決辦法的過程中，要以「若是」來假設問題。例如問你的團隊「若是我們可以在外太空推出品牌宣傳活動該怎麼做？」，他們的回答也許會讓你眼睛為之一亮，並幫助你得到更理想的成果。

卡坦說道：「這麼做可讓未知的可能性有發展空間，畢竟你也預料不到，說不定你的團隊中就有受訓中的準太空人呢！」

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航