仇恨後的人生：臉書宣布禁止「白人民族主義和優越主義」言論

文：DANIELLE ABRIL

譯：劉松宏

臉書將禁止支持白人民族主義和優越主義的相關言論，因為臉書正試圖肅清其社群媒體的內容。

臉書公司於週三（3月27日）宣布了新的政策，卻因為先前允許仇恨團體在其網路上分享仇恨言論而受到輿論壓力。就在最近，仇恨社群媒體因為前陣子一名在紐西蘭兩間清真寺殺害50人的持槍兇嫌，在臉書上大膽直播行兇過程，而受到大眾強烈抨擊。

臉書表示長期以來一直禁止基於種族、民族或宗教方面的仇恨內容。該公司現在計劃將該禁令擴大範圍到包括「白人民族主義和白人優越主義的言論」，這些言論過去並不在禁止範圍之內。

臉書在一份聲明中表示，「很明顯地，這些觀念言論與有組織的仇恨團體有關，並且未來將不會於我們的服務平台上出現。」

根據新政策，臉書還會將經常搜索與白人優越主義相關詞彙的用戶頁面，連結至「仇恨後的人生」（Life After Hate）的網頁，這是一個協助脫離種族主義等仇恨的團體，並提供危機預防、教育、支持團體和相關活動的組織。

以下是關於這項新政策的五件事。

1. 禁令涵蓋內容

新政策包括臉書用戶發布或創建的所有內容，包括文章、影片、回覆、發文、頁面和社團。

2. 新禁令會如何執行

新禁令的執行，將會大大仰賴用戶回報檢舉的內容。臉書發言人表示，該公司的技術無法精確識別支持白人民族主義或優越主義的內容。因此，必須依靠手動來刪除任何違法內容。該公司在其聲明中表示，「我們還需要更好、更快的方式來找到並排除臉書平台上的仇恨言論。我們目前有了一些進展，但我們知道我們還有很多任務需要完成。」

3. 發文 vs. 用戶

臉書將會刪除違反其新政策的內容，但不會封鎖發布該內容的用戶。這代表一個自我認同為白人民族主義者的用戶，可以繼續使用臉書，但任何讚美、支持或代表白人民族主義或優越主義的內容，無論其來源為何，都可能被刪除。一位發言人表示，臉書會根據與利益相關方的對話來調整政策，包括民間社會團體和種族關係專家。

4. 以自己的「民族」為榮

臉書在發佈公告時表示，用戶「仍可以表達自己對其自身民族傳統的驕傲。」根據臉書發言人表示，這意味著用戶仍可以表達自己對美國的驕傲情感，或者紀念自己的愛爾蘭祖先。但只有單純推崇白人民族主義和優越主義的內容，將會被禁止。

5. 待改進的計劃

臉書表示，隨著對白人民族主義行為有更多更深入的了解，將能夠加強執行新政策的力度。例如臉書發言人表示，該公司正試圖找出更多與白人民族主義和優越主義相關的標語和符號，以便臉書可以更好地監控自己的服務平台。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航