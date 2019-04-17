土耳其不是俄羅斯，用選票扳倒強人總統並非不可能

文：Ian Bremmer

譯：劉松宏

土耳其政治強人、伊斯坦堡前市長雷瑟普・塔伊普・艾爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）在地方選舉中輸掉了伊斯坦堡。在3月31日的市政選舉中，艾爾多安及其政黨也輸掉了首都安卡拉和其他幾個主要城市。由於執政不善而引發的經濟急劇衰退，艾爾多安受到了大眾譴責。他的政黨自2002年以來贏得了土耳其的每一次全國大選，現在卻面臨著一個令人堪憂的未來，艾爾多安可能會被迫轉向國際貨幣基金組織尋求援助。

這並不代表艾爾多安的正義發展黨（AKP）已被擊潰。事實上，正義發展黨在全國各城市的總體得票率僅稍有下降。多虧其極端民族主義的友黨民族行動黨（MHP），正義發展黨仍然贏得了全國51％以上的選票，與去（2018）年6月選舉的表現相比僅下降了2％。艾爾多安仍然掌握著在2017年公投通過而制定的強大總統制度。

但反對黨共和人民黨（CHP）現在掌控了土耳其國內生產總值60％以上的大城市，艾爾多安的損失因其擁有的內在優勢以及競選方式而變得更加尷尬。首先，土耳其的媒體幾乎由政府控制，過去三年來土耳其政府監禁的記者數量遠超過其他國家。儘管艾爾多安有能力帶動大眾媒體的風向，仍有一半的投票人反對艾爾多安及其政黨。

其次，艾爾多安竭盡所能地將這次選舉定位為土耳其對抗反對派聯盟的生存戰，並聲稱該聯盟受煽動分子、外國人和恐怖分子所控制，並提出了美國人和歐洲人破壞土耳其經濟的陰謀論。但其卻在選舉造勢活動上反覆播放紐西蘭基督城恐怖襲擊的影片片段，而激起了大眾對競選活動的爭議聲浪，影片中有50名穆斯林在兩座清真寺內被射殺。當澳大利亞和紐西蘭政府對此事提出抗議時，艾爾多安反過來譴責兩國在第一次世界大戰期間派遣軍隊攻擊鄂圖曼帝國。

艾爾多安的確有其建樹。他主導土耳其在本世紀頭十年經濟急劇增長的時期，某部分是透過授權該國中心地區的政治家和企業領導人來反制國內主要城市——伊斯坦堡、安卡拉和伊茲米爾——對土耳其政治和經濟生活的控制。他還擊退了來自軍方的威脅，軍方長期以來一直在削弱民選政府的權威以保障自己的政治和商業特權。2016年7月的政變幾乎擊垮了艾爾多安的政權，但卻讓艾爾多安有了一個強有力的論點，即他的陰謀論不僅僅只是幻想而已。

近年來，他為了爭取更多權力和鎮壓異己的行為被大眾拿來與普亭（Vladimir Putin）進行比較。土耳其的選民再次提醒其政府和全世界：土耳其並不是俄羅斯。無論艾爾多安總統是否願意，競爭性的多黨民主將在土耳其繼續存在。

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責任編輯：羅元祺

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