用瀏覽器就能玩《刺客教條》，Stadia可能永遠改變遊戲產業的未來

文：Peter Allen Clark

譯：劉松宏

Google正式宣佈將在電玩遊戲領域做出了一項重大改革，可能會改變這個市值約1350億美元產業的未來。

Google執行長桑達．皮查伊（Sundar Pichai）於週二在舊金山舉辦的年度遊戲開發者大會（GDC）上發表Stadia，這是一款傳聞已久的雲端串流遊戲平台。與傳統的電玩遊戲控制台或主機遊戲時必須在本地處理遊戲不同，Stadia的遊戲都是在雲端中處理，所有的操作都可以透過網際網路即時傳遞給玩家。只要擁有足夠快速的網路連接，Google承諾可以提供完全無卡頓的遊戲體驗。

皮查伊說道：「我們正在籌備下一個重大挑戰：為每個人建立一個遊戲平台。我認為我們可以透過整合遊戲社群——包括喜歡玩遊戲的人、喜歡觀看遊戲的人以及喜歡製作遊戲的人——的力量和創造力來改變電玩遊戲。」

將在今年稍晚推出的Stadia，遊戲玩家可以繼續使用他們已經擁有的設備及控制器（儘管Google也推出了自己的Stadia控制器）。Google副總裁、前索尼和微軟執行長菲爾．哈里森（Phil Harrison）表示：「沒有主機盒，雲端數據中心就是你的遊戲平台。」

Google及其合作夥伴明確表示，有了Stadia，Google的企圖心不僅僅是初探電玩遊戲產業的深層領域。相反地，Stadia是一個全方位的產品，將以四大優勢在該產業中充分競爭。透過Stadia，Google將會正面對決該產業最大的競爭對手：微軟、索尼和任天堂。加上與Google的YouTube緊密連結，Stadia也將會與Twitch等大型社群影音平台競爭。Stadia也將面臨與遊戲發行巨擘Steam及新貴Epic Games Store等公司的激烈競爭。最後，宣布將成為新興第一方遊戲工作室可能會讓Google與藝電（EA）和動視暴雪（Activision Blizzard）等其他大型遊戲發行商競爭。即使Google最終失敗了，Stadia很可能會永遠改變電玩遊戲產業。

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從微軟、索尼、任天堂到現在的Google

Stadia最大的影響將取決於目前市面上最大的遊戲機製造商——微軟、索尼和任天堂——面對Stadia上市的反應。因為今日的遊戲界中，連接串流媒體平台來到一個關鍵時刻，加上過去一年這兩大平台的下一代主機謠言風生水起，使PlayStation 4和Xbox One正處於衰退的階段。

Google為Stadia不斷宣傳的其中一個賣點是它作為一個遊戲平台的靈活性。Google承諾Stadia可以隨著時代的變化而成長。當Google發布Project Stream時，提供了有限數量的玩家在遊戲發布當天透過Chrome瀏覽器試玩《刺客教條：奧德賽》，並表示能夠以高達1080p的解析度和每秒高達60幀的速度下傳輸遊戲。在周二的演講中，Google副總裁馬吉．巴卡爾（Majd Bakar）表示，Stadia在發佈時將支持高達4K的解析度，甚至最後能夠以8K和每秒120幀的速度輸出。

Google表示，正因為Stadia並沒有接在用戶的電腦上，使其伺服器能夠隨著時間而升級，用戶無需手動升級自己的主機。巴卡爾說道：「我們已經建立了自己的遊戲平台，以擴大基礎設備的功能。」

此外，由於遊戲將使用Google的基礎設備，而不是獨立的家庭遊戲機，哈里森表示用戶將無須在Stadia上進行遊戲下載、更新或修復。哈里森表示：「我們希望降低用戶對遊戲的興趣和實際玩遊戲之間的落差。有了Stadia，花時間等待遊戲下載完成的行為將成為過去式。」

索尼執行長吉田憲一郎（Kenichiro Yoshida）和Xbox主管菲爾．史賓塞（Phil Spencer）都曾表示，兩家公司都在為接下來的計畫開發硬體設備，許多人認為這些硬體設備將在明年上市。兩家公司的主機盒外觀目前都還是未知數，但如果他們缺乏像Stadia這樣的新興體驗，Google可能會在下一個遊戲機世代開始之前就超越許多競爭對手。（當然，目前還不清楚Stadia會提供多少熱門遊戲，遊戲玩家往往會選擇提供優質遊戲的平台。）

索尼和微軟均發布了直接從各自遊戲主機向用戶傳輸遊戲的平台——索尼於2014年推出PlayStation Now，微軟則於去年10月宣布推出Project xCloud。很明顯地，兩家公司早就看出未來遊戲主機的趨勢，但目前還不清楚他們是否已建構一個可以支持未來無主機的基礎設備。Google現有的數據基礎設備和專業知識，則能夠為公司帶來巨大的優勢。

皮查伊說道：「如果你仔細想過就會發現用戶玩高端遊戲時會遇到很多障礙，美觀的畫質確實需要依賴高端主機或電腦才能呈現。而且遊戲大多無法即時傳輸。」

Twitch的直播平台根基，會不會被動搖？

像Twitch這樣的社群影音平台同樣被Google鎖定。Google及其合作夥伴展示了Stadia和YouTube之間的廣泛整合。在發表會其中一個例子中顯示，觀眾可以邊觀看多人對戰的直播影片，同時加入與直播主影片中相同的遊戲進行競賽。

Stadia控制器可以透過Wi-Fi與任何設備配對，也可以直接與YouTube綁定，並且設有專用的按鍵可將你正在遊玩的內容發送到YouTube個人頁面中。

對當今的直播主們來說喜歡「觀看遊戲影片」的人，和喜歡玩遊戲的人一樣多。顯然Google一直在關注近年來爆發的大規模串流媒體市場。

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Steam的遊戲市集堡壘，會不會被顛覆？

「Stadia商店」一詞只被哈里森提及一次，雖然還沒有進一步的說明，但可能在暗示Stadia將會有一個完全獨立於過去傳統遊戲市場、可以讓玩家購買遊戲的場所。

儘管Stadia遊戲似乎與平常我們對「電腦遊戲」的理解完全不同，但Stadia遊戲可以在桌上型電腦和筆電上使用的特性似乎可能使這個神秘的Stadia商店成為Steam的競爭對手。

在過去幾年中，Steam已經成為電腦遊戲界的主宰，也是大部分遊戲出售的大宗平台。去年年底遊戲《要塞英雄Fortnite》的開發商Epic Games宣布推出Epic Games Store，並在該平台推出世界上最受歡迎的電玩遊戲，才開始撼動Stream在電玩市場的巨擘地位。

有了Stadia的加入，原本逐漸發展停滯的個人電腦遊戲市場有機會再次沸騰，也將顛覆玩家對電腦遊戲的認知，並從新思考他們將如何「取得」這些遊戲。

當Google成為遊戲發展者

最後，Google週二的公告使其開始與其他遊戲開發商和出版工作室競爭。哈里森發佈了Stadia Games and Entertainment，並稱其為「Google自己的第一方工作室」。

雖然其中細節還不清楚，但除了宣布其新的負責人是潔得．雷蒙（Jade Raymond）之外，還展示了內部設計的多重遊戲概念。

該工作室似乎會開始爭奪與其他開發工作室的合作夥伴關係，但也創造了大量的自產遊戲。這可能會使Google晉升成與動視暴雪和藝電等公司匹敵的頂尖電玩遊戲工作室。

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Stadia無論成敗，都將為遊戲產業帶來徹底改變

Google的發表會留下了大量尚未解答的疑問，其中許多問題都是哈里森承諾將會在今年夏天處理的。未知數之中：Stadia顯然要求用戶擁有快速的網路連接，但在美國各地使用高速寬頻的便捷程度是不平等的。Google也還沒有宣布這項服務的價格。而其他發過類似豪語的公司（雖然沒有Google的影響力）也幾乎無法成功提供類似的服務內容。

Stadia將會提供哪些遊戲？這是一個新興遊戲平台，開發人員還沒有太多時間為它發明新遊戲。Id的《毀滅戰士：永恆Doom Eternal》和發行商兼開發商育碧軟體娛樂（Ubisoft）在Google發表會上均被提及，但實際推出哪些遊戲將直接影響到這個遊戲平台的成敗。儘管如此，Google決定在遊戲開發者大會上宣布Stadia——觀眾主要由業界人士和開發商組成——毫無疑問是一個戰略，意圖在這群可能讓此遊戲平台邁向成功的群眾中引發其興趣。

哈里森說道：「今天，我們的產業擁有來自世界各地超過20多億名的玩家，在這個社群的中心、促使社群活躍的心臟，就是遊戲開發者。這個房間裡的人們創造了最令人讚嘆的遊戲體驗，透過令人目眩神迷的科技、藝術和魔法畫面，將玩家帶入了引人入勝的故事、角色和遊戲世界。」

雖然Google的Stadia影響還未實際發生，但它可能會永遠改變電玩遊戲的規則。本著未來遊戲串流媒體的趨勢，免於下載時間以及對大量本機硬體處理能力的需求，Google為未來的遊戲玩家所期望的遊戲模式設定了更高的標準。「隨想隨玩（instant access）」是許多遊戲玩家的期望，而這正是Google所承諾的。遊戲產業最大的廠商肯定會關注此事，而且他們若還沒有因為Google承諾的多樣性、靈活性和性能方面而有危機意識，他們現在肯定會如坐針氈。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航