「蛋」有可能危害心臟健康，但相關研究仍矛盾重重

文：Jamie Ducharme

譯：劉羿欣

蛋是美式早餐的主食，但亦是極具爭議性的食物。蛋健康嗎？蛋會提高膽固醇嗎？你該只吃蛋白還是選擇蛋黃呢？

有一項新研究試圖要回答上述與蛋相關的問題，但也讓這個長期爭論不休的議題變得更加複雜。雖然聯邦膳食指南和眾多營養專家都視雞蛋為健康的食物，但是這篇刊登於《美國醫學會期刊》（JAMA）的研究表示，雞蛋中的膳食膽固醇會提高罹患心血管疾病和過早死亡的風險。最新版的聯邦膳食指南中，甚至取消了膳食膽固醇的每日建議攝取量上限，理由為缺乏特定上限量的證據。（過去的每日攝取上限為300毫克，或略低於兩顆蛋中的膽固醇含量。）

西北大學費恩柏格醫學院（Northwestern University’s Feinberg School of Medicine）預防醫學的博士後研究員鍾文澤（Victor Wenze Zhong）為該研究的共同作者，他在寄給《時代雜誌》的郵件中寫道：「膳食膽固醇是否與心血管疾病或死亡有關，數十年來爭議不斷，期間有正相關、負相關（和無關聯）的研究發現。但現有文獻仍有爭議且尚無定論，因此營養專家和研究人員無法就蛋的安全性作出定論。」

許多研究利用現有的科學證據來分析蛋的安全性，而結論眾說紛紜，部分原因是營養學研究向來很難有很高的精準度。儘管固有的觀念是蛋會提高膽固醇，一些研究則認為攝取膳食膽固醇不一定會讓血膽固醇升高。去年的一項研究發現，每天吃一顆蛋的人罹患心臟疾病和出血性中風的風險，比不吃蛋的人低。2016年的研究發現，蛋對罹患冠狀動脈疾病的風險影響不大。一些研究人員認為，食用蛋和健康問題間的關聯其實在於生活方式，攝取大量雞蛋的人通常喜吃有害心臟健康的食物，且通常缺乏規律運動。

但是，鍾文澤的研究調整了眾多上述因素後，仍發現蛋可能有害健康。

鍾文澤和同事調查的資料集合了6項不同的觀察性研究，有近3萬名受訪者，皆為平均年齡51歲的美國成年人。受訪者提供了他們的飲食習慣以及其他健康、生活方式和人口統計的相關資料，研究人員追蹤了受訪者的健康狀態，最長的追蹤期達31年。追蹤期間有超過6100人死亡，並有5400人罹患心血管疾病。

該研究發現，同來自蛋的膳食膽固醇一樣，總體的膳食膽固醇攝取（來源含雞蛋、肉和乳製品等）也與提高患心臟疾病和早死的風險有關。研究人員發現，若每天額外吃半顆蛋，即每周吃3到4顆蛋，罹患心血管疾病的風險會提高6％、早死風險提高8％。

風險上升幅度其實不大，研究人員估計，若有1000人每天額外吃半顆蛋，在未來30年內，這個族群會比一般族群多出11人罹患心臟疾病、並多出19人死亡。然而，該研究的飲食資料顯示，美國人通常每周會吃3到4顆蛋，所以該風險相當值得深思。每天都吃蛋的人需要額外注意，畢竟鍾文澤表示，「攝取量越多，代表風險越高。」

鍾文澤指出，「選擇健康飲食模式時，應限制富含膳食膽固醇的食物的攝取量，如雞蛋。建議只吃蛋白而非整顆蛋，因為蛋白富含優質蛋白質，且不含膳食膽固醇。」

但是，蛋黃是胺基酸、鐵、膽鹼等營養素的主要來源，所以不吃蛋黃也有不利的一面。蛋黃也是維生素D的唯一天然來源，而許多美國人都缺乏維生素D。

鍾文澤說道，蛋的相關研究目前仍矛盾重重，所以大眾和醫生必須自己決定吃多少蛋為攝取過量。具有罹患心血管疾病風險的人，應比無該風險的人更加注意，特別是家族病史有心臟疾病的人。醫生可以幫你決定最合適的攝取量範圍。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航