關於「刺青」你應該知道的幾個健康風險

文：JAMIE DUCHARME

譯：彭于庭

平均每10個美國人中就約有3個人有刺青，但是社會仍對刺青有某些負面觀感。許多求職者和上班族選擇把這項人體藝術藏起來，避免引起主管或老闆的反感。

研究也發現社會普遍對刺青有著負面觀感。最近發表在《汙名與健康》期刊（Stigma and Health）上的一項研究發現，假設有一組愛滋病患和肺癌病患有刺青，另一組沒有刺青，社會偏向責怪有刺青的的那一組花了高昂的醫療費用，作者表示該研究初步證實了有刺青的人面臨著醫療上的歧視。

刺青也可能帶來健康風險，以下是關於刺青的研究發現。

刺青使用的墨水，可能對人體產生不良反應

根據美國皮膚病學會（American Academy of Dermatology，簡稱AAD），刺青後有紅腫、發炎、痠痛這些輕微不適是正常的，除此之外大部分的人都沒有其他不適反應。ADD指出有些人在刺青後幾天、幾個月甚至幾年內，可能會有感染或過敏反應。注意身體發出的警訊，因為這些症況可能代表著更嚴重的健康問題，例如疼痛感增加、長疹子、起水泡或出現腫塊、發燒、畏寒、刺青處化膿或出水。

雖然不適現象有時是因為設備不乾淨或刺青方法錯誤，但是若墨水不乾淨也可能是個問題。刺青用的墨水基本上不受管制，因為在美國刺青用墨水被歸類為化妝品。美國食品和藥物管理局（the Food and Drug Administration，以下簡稱FDA）只會在出現問題時介入，因此很難預先知道墨水的成份和安全性。被細菌感染的墨水已經造成許多健康問題，例如皮膚疾病或經血液傳染的疾病。FDA在2004年至2016年，共收到363起與刺青相關的問題通報。

刺青可能跟癌症有關，不過此說法尚未獲得證實

目前沒有足夠的證據可以證明刺青會導致癌症，但是醫生已注意到有少數皮膚癌的黑色素瘤長在刺青的地方。2018年的一項研究，調查了約30個以上的案例，不過仍無法證明刺青是否真的會導致癌症，或只是剛好發生在同一個部位。2015年的一項案例分析，調查了一位被診斷出有黑色素瘤的男子，不過黑色素瘤只有長在他胸口的紅色刺青處。據推論有可能是沾有紅色墨水的針頭，觸發了原本就存在他身體裡的癌細胞，並在刺青過程中擴散到周遭皮膚。

2017年的一項小型研究，還發現刺青墨水所含的二氧化鈦顆粒，可能擴散並堆積到淋巴結中。雖然該研究沒有提到堆積在淋巴結中的二氧化鈦對健康有何長期影響，不過因為二氧化鈦已被列為可能致癌的物質，該研究仍引起了刺青和癌症的疑慮。專家也表示淋巴結裡的墨水，跟透過淋巴結散播的轉移性癌症看起來很像，因此不容易正確診斷出疾病。

不管如何，專家學者仍需要做更多研究。

刺青可能引起某些併發症

雖然案例非常少，但是有些人在刺青之後出現罕見且嚴重的健康問題。一位模特兒在2017年用試圖用白色墨水刺進眼睛以改變眼球顏色，之後眼睛嚴重感染差點失明。於隔年，蘇格蘭的醫生表示女性大腿大範圍的刺青，可能是導致四肢發炎和劇痛的罪魁禍首。根據2017年的研究統計，很多人因為刺青產生嚴重的過敏反應，需要去除刺青或就醫。

以上案例很少見，大部分刺青的人都不會遇到以上這些健康問題。話雖如此，刺青之前還是衡量一下潛在風險吧。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航