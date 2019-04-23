蘇丹政變後，俄羅斯的「非洲門戶」依然替普亭敞開大門

文：Simon Shuster

譯：許睿洋

儘管發生於4月11日的政變已經使得蘇丹總統歐瑪爾・巴席爾（Omar al-Bashir）交出政權，但有三間在蘇丹營運的俄國礦業承包商在政變後告訴《時代雜誌》，作為蘇丹的盟友，俄羅斯的企業與合作會持續在蘇丹境內運作。

自2017年11月俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）與巴席爾達成一項牽涉範圍甚廣的合作協議後，這些礦業公司在蘇丹已斷斷續續經營了一陣子。巴席爾認為這項協議如同給了俄羅斯一把「通往非洲的鑰匙」，用以換取俄羅斯的保護，「防止美國在區域內具侵略性的行動。」

普亭也接受了這項協議，俄羅斯將對蘇丹提供武器、私人軍事承包公司及開礦承包商等。4月4日，《時代雜誌》報導，普亭和巴席爾的結盟，與俄羅斯當前在其他開發中國家進行的一系列增加自身影響力的活動如出一轍。過去幾年來，莫斯科當局一直在這些國家間建立一套「獨裁者網絡」。

這些承包商告訴《時代雜誌》，儘管蘇丹當前局勢混亂，但整體而言礦業公司將持續正常運作。一名俄羅斯礦業公司Broker Expert（該公司自去年起在蘇丹營運）的資深工程師表示：「當然，現在的處境或許有些不穩定，之後會有新的統治者上台。但就目前看來，我們還是會依照原先的計畫繼續前進。」而這名工程師要求不要公開他的姓名，因為其公司並未授權他代表公司向媒體發言。

說蘇丹現在的局勢「不穩」其實略顯保守。4月11日，蘇丹國防部長在一場電視聲明中表明巴席爾已遭軍方監禁，並宣布全國進入戒嚴狀態，未來兩年的「過渡階段」將由「軍事委員會」領導蘇丹。

蘇丹境內的民運人士與反對派領袖承諾要繼續示威行動至少到建立「文人統治」（civilian rule）體制後。反對當前蘇丹政權的「蘇丹國會黨」（Sudanese Congress Party）秘書長哈里德・歐瑪爾・約瑟夫（Khalid Omer Yousif）表示，即便是在目前的軍方統治下，俄羅斯在蘇丹發揮影響力的日子也不多了。他在電話訪談中提到：「現在的過渡政權曾暗示他們的策略將建立於與沙烏地阿拉伯和美國關係正常化的基礎上，因此俄羅斯毫無機會可言，他們已經失去他們的盟友了。」

過去，巴席爾時常親自上陣維繫與俄羅斯的關係。儘管國際刑事法院（International Criminal Court）對他祭出逮捕令（巴席爾遭控於2009年對蘇丹人民進行種族清洗並違反戰爭罪），他在過去兩年仍訪問普亭兩次。對於他的兩次到訪——第一次於普亭位於索契（Sochi）的宅邸、第二次則在克里姆林宮內——普亭都竭誠歡迎。然而，自巴席爾讓出執掌長達30年的大權後，俄羅斯當局仍在避免在這場正在上演的權力角逐中公開選邊站。

俄羅斯外交部發言人瑪麗亞・札哈洛娃（Maria Zakharova）呼籲蘇丹所有的政治勢力與軍方「以極度負責的態度行事，並以盡速恢復局勢穩定及避免任何衝突升溫之原則為依歸。」在與俄羅斯媒體的對談中，她補充道，由於蘇丹「安全局勢緊張」，在得到後續通知前，俄羅斯公民應盡量避免前往該地。

儘管俄羅斯當局已提出警告，但仍有兩名俄國工程師告訴《時代雜誌》他們計畫在近日回到蘇丹。其中一人甚至表示：「我連機票都已經訂好了！」

但目前確實有跡象顯示俄羅斯在蘇丹的企業或將因為政變的關係而受到中斷。俄國礦業公司Broker Expert的高階官員在與記者接觸後拒絕回答相關問題，其中一名員工表示，他本將隨著俄國開礦團隊前往蘇丹，但政變發生後他的行程便遭到延後。他說道：「我們本該在這個星期，也就是這一切發生之際回到蘇丹。現在我們只能等待命令告訴我們下一步該怎麼走。」此名員工由於害怕丟掉工作亦要求不公布其姓名。但就當前政變的情況觀之，當初巴席爾為俄羅斯敞開的「非洲門戶」似乎仍未關上。

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