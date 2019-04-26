住在普吉島外海小屋，為何被泰國政府認定「侵犯國家主權」？

文：Amy Gunia

譯：曾勢喨

根據《曼谷郵報》指出，泰國皇家海軍計畫要移除這座在普吉島外海12哩，建造在平台上的小屋。

美國籍的查德・愛德華托斯基（Chad Elwartowski）和他的泰國籍伴侶蘇帕妮・塔德（Supranee Thepdet），據報住在這個小屋裡，這個小屋由海洋建築者組織（Ocean Builders）所建造，推廣「海上家園」（seasteading）的概念。

「海上家園的概念是在所有國家的管轄範圍之外的海上建立一個永久的居所。」這個組織在其網站上如此宣稱。

在三月上傳到YouTube的宣傳影片中，愛德華托斯基與他的伴侶在他們的海上小屋的屋頂上舉起香檳慶祝，他說還有20個海上家園計畫在他們旁邊建立，加入他們的自由式社區，他們相信這樣的社區能讓他們遠離任何國家的法律管轄。

政府「在陸地上擁有壟斷的權力，但在海上沒有。」愛德華托斯基在影片中說，「我們在尋找熱愛自由的人們一同到海上來加入我們。」

在他更早的影片中，他說國際海域「沒有任何的規則，只有海洋的規則。」

《曼谷郵報》指出，但是泰國政府有不同的看法。他們提交了一份控訴，認為這對夫婦違反了泰國刑法有關侵犯國家主權與獨立的部分，這樣的罪刑最重可處以死刑。

一位泰國的海軍中將跟郵報說「我們已經準備了船隻、裝備以及人力要移除這棟建築，我們會試著在一個禮拜之內完成這項任務。」

愛德華托斯基說他們夫婦正在躲藏當中，「這真的很荒謬，我們只是住在海上房屋裡幾個禮拜，然後現在泰國政府就要殺我們。」他在臉書頁面上這樣寫道。

他用電子郵件告訴《時代雜誌》他跟他的伴侶「沒有回到海上家園的打算，那從來不是我們的，我們只是住在那並試圖推廣這樣的概念。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航