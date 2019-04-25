寶萊塢「莫迪劇場」：總理傳記電影如何影響印度大選？

文：Abhishyant Kidangoor

譯：吳舜文

在近期發佈的自傳式電影《納倫德拉・莫迪總理》（PM Narendra Modi）預告中，飾演印度領導人的演員維克・奧貝歐（Vivek Oberoi），憤怒地直盯攝像機並聲明：「我在此嚴正警告巴基斯坦，若你們再次伸出雙手阻撓印度人，我們也會毫不猶豫地砍下那雙手。」

此時，這部電影的上映是造成話題的最佳時機。然而，就在不久前幾週，印度當局治理的喀什米爾在2月14日發生一起致命攻擊，導致40名印度軍方人員死亡，而印度與擁有核武的鄰國巴基斯坦，雙方之間的緊張情勢也攀升至令人擔憂的程度。據稱，這起攻擊事件與2016年造成17人死亡的印度陸軍襲擊事件，是同一批巴基斯坦恐怖組織所為。

2016年襲擊事件與隨之而來的印度報復行動，亦成為寶萊塢電影題材之一，即今（2019）年1月11日上映的《喀什米爾：外部攻擊》（Uri: The Surgical Strike），而電影中同樣出現莫迪總理形象的虛構角色。這些在4月11日大選前上映的寶萊塢電影，引來印度反對黨抨擊，並批評如此手段已不僅是電影宣傳。儘管4月5日出爐的報告顯示，總理莫迪並未與所屬印度人民黨（Bharatiya Janata Party，BJP）有財務上關聯，但演員奧貝歐仍是莫迪的忠實支持者，而印度人民黨主席亦出席電影宣傳活動。

《印度報》（The Hindu）的電影評論人娜拉達・喬西（Namrata Joshi）對《時代》（TIME）雜誌說道：「這些電影理想化了現實生活中的人物，而未去思考其中對於政治的微妙差別。」

《喀什米爾：外部攻擊》是2019年迄今票房最高的寶萊塢電影，勢必在印度國內激起一股愛國主義浪潮。電影中，一句廣受歡迎的勸勉「熱情何在？」，如病毒般廣傳於社群媒體，也曾在公開場合中被莫迪與其他高階部長使用過。在喀什米爾事件發生後，電影製作的參考亦被提出，莫迪作為一個願意承擔敵國挑戰，且德高望重的電影形象，引發許多呼籲對巴基斯坦採嚴厲手段的人們共鳴。

此外，也有攻擊莫迪政治對手的電影出現。與《喀什米爾：外部攻擊》同一天上映的電影《意外總理》（The Accidental Prime Minister），嚴厲刻劃了任職於2004年至2014年，出自印度國民大會黨（Indian National Congress）的前任印度總理曼莫漢・辛格（Manmohan Singh）。這部電影同時深入描寫莫迪主要的政治對手，即現任印度國民大會黨主席拉胡爾・甘地（Rahul Gandhi），他在電影中被描繪成既糊塗又缺乏信心，而電影不出所料地被印度人民黨大肆吹捧。

專家表示，對於印度眾多未受教育且嗜看影視內容的成年消費者而言，這些電影起著相當作用。

反對黨領袖甘地的支持者們亦不甘示弱，紛紛支持即將在四月上映的傳記電影《我的名字是拉胡爾・甘地》（My Name is RaGa）。預告片中，揭示了甘地喚起父親與祖母同樣作為前任印度總理，但卻都被暗殺的記憶，並稱他們是為國家奉獻生命的殉道者。

英國伯明罕大學（Birmingham University）文化研究教授拉吉德・杜德羅（Rajinder Dudrah）向《時代》雜誌表示：「寶萊塢電影不僅是一種娛樂型態，也是以視覺素養（個人對視覺影像的理解及運用能力）提供印度中低階層相應資訊的方式。」

電影產業在印度流行文化中扮演相當重要的角色，一些著名演員甚至在寺廟中被偶像化並崇拜著。許多演員也充分將他們的螢幕名聲，運用在現實生活中的政治生涯，即便有人批判這是一種剝削。

《印度快報》（The Indian Express）的電影評論人舒布拉・古普塔（Shubhra Gupta）對《時代》雜誌說道：「這一切都在於集中宰制觀眾的思想，以電影作為敘事的模式已在不知不覺中，清楚且聰明地被建立起來。」

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