導致數十起死亡與嚴重傷害事件，美國FDA對三款安眠藥發出「黑盒警示」

文：Jamie Ducharme

譯：許睿洋

據最新數據顯示，美國使用處方安眠藥或任何能改善失眠及其他睡眠問題藥物的人數約有900萬人（占所有成年人的4%）。現在，幾款最熱門的處方安眠藥必須附上更嚴正的安全警示標語。

今（2019）年四月，美國食品藥物管理局（Food and Drug Administration，以下簡稱FDA）對三種鎮靜安眠藥物發出「黑盒警示」（black-box warning）——FDA僅將此種警示用於標示出「最嚴重或威脅生命安全的風險」。這三種鎮靜安眠藥為：eszopiclone（常見品牌名為Lunesta）、zaleplon（Sonata）和zolpidem（Ambien）。FDA稱，用於促進或維持睡眠的安眠藥至今已與20起死亡和46起非致命、但嚴重的傷害事件有關。

FDA表示，相關的傷害包含意外用藥過量、跌倒和幾近溺斃，而死亡事件則肇因於一氧化碳中毒、失溫、車禍、明顯自殺行為等。FDA局長奈德．夏普勒斯醫師（Dr. Ned Sharpless）在一則聲明中說道：「儘管這些事件很少見，但它們非常嚴重，讓所有病人與醫療專業人士意識到這樣的風險亦相當重要。」

以下是該研究對於處方安眠藥的安全與潛在危險性的看法：

多項研究指出，安眠藥確實有副作用

據梅奧診所（Mayo Clinic）稱，依照藥物的不同，不同的安眠藥有不一樣的副作用，但它們主要包括頭暈、頭痛、腸胃道問題、長時間昏沉、過敏反應、記憶問題及從事日常活動時呈現半睡半醒等。案例研究（包含分別發表於2017與2013年的研究）更指出，服用zolpidem可能與自殺行為有所關聯，甚至可能在睡夢中自殺。酒精或其他處方用藥也可能與安眠藥產生不良作用，引起更多副作用或併發症。

雖然多數服用處方安眠藥物的人並沒有遭遇嚴重的問題，但FDA多年來已對它們的副作用表示擔憂。2013年，FDA建議降低睡前服用zolpidem的劑量，以減緩隔日早上昏沉（可能引起車禍等事故）的症狀。這項聲明並未明確指出睡眠中的危險行為，據報導可能包含開車、使用鍋爐、甚至犯罪或暴力行為（將違法或怪異的行為歸咎於安眠藥物常被稱為「安必恩辯護」〔Ambien defense〕。這在2018年喜劇演員羅珊．巴爾〔Roseanne Barr〕發出歧視性推文後變得更耳熟能詳）。

安眠藥可能與威脅生命的疾病有關

一項2012年的研究指出，服用安眠藥物（包含zolpidem、eszopiclone、 zaleplon等）與早期死亡風險的上升有關，即使每年服用不到18顆的人也不例外。研究人員發現，相較不服用的受試者，服用最多處方安眠藥的人在2年半的後續追蹤中罹患新癌症的比率多出了35%。

該研究呈現的僅是關聯性，而非因果關係。然而，在可能的情況下，它也支持人們應避免每晚或長時間服用安眠藥的想法。另一項發表於2018年的研究回顧也總結道，「安眠藥與嚴重疾病和因癌症、嚴重感染（最常見為上呼吸道感染）、情緒失調、意外傷害、自殺與他殺而早期死亡有關。」

安眠藥可能讓你成癮

一項發表於2001年的報告警告：「任何用以促進睡眠的藥劑都能導致服用者必須倚賴該藥劑才能入睡。」這使得人們可能難以在沒有藥物幫助的情況下入眠，或必須用更高的劑量方能達到相同的效果。美國成癮中心（Addiction Center）表示，有些使用者在停止服用安眠藥後會出現戒斷症狀（據知名期刊《消費者報告》〔Consumer Reports〕稱，褪黑激素〔melatonin〕等非處方用藥及Benadryl等含有苯海拉明〔diphenhydramine〕的藥物也可能有類似的風險）。此風險對於每晚都服用安眠藥的人特別高，彰顯出偶爾使用較優於每晚服用。

但有所節制地服用安眠藥並非不可能！

雖然我們不可能準確地預測誰會在服用安眠藥後有副作用，但仍有一些方式能降低風險。人們應該在開始服用新藥物前了解可能的副作用與藥物交互作用，並在用藥時遵循醫生的指示。梅奧診所也建議，不應將酒精與安眠藥混用，且僅在擁有完整睡眠時間時再服用安眠藥，以降低副作用與危險行為的風險。

另外，與其一味地依賴安眠藥物，人們應該試著解決那些造成睡眠失調的根本壓力源或健康因素。專家建議，盡可能減少使用電子產品與盯著螢幕的時間、每天在固定時間睡覺和起床、在睡前從事一些能放鬆身心的活動，例如閱讀或寫日記等，都是能幫助睡眠的良方。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航