島上葬著祖先的故事：力抗海平面上升威脅的托雷斯海峽群島

文：Madeline Roache

譯：彭于庭

2018年1月的水災沖毀了澳洲政府建來保護雅島（Yam Island）居民的堤防。澳洲沿岸的這座雅島面積只有一平方英里多（約三平方公里），在水災發生的時候島民只能趕緊渡水避難，能帶上什麼就帶什麼，但是海浪強大的力量幾乎把他們的東西都沖走了。這場災難摧毀了許多房子，有16人因此無家可歸。

洪患在該地區其實很常見，不過災情卻越來越嚴重了。托雷斯海峽群島（The Torres Strait Islands）的市長芳達・馬龍（Vonda Malone）表示氣候變遷對當地居民有「衝擊性」的影響。她說：「幾個社區快要被淹沒了。」

托雷斯海峽群島是澳洲最易受氣候變遷影響的區域。因為海平面持續上升，海浪的破壞力增加、海岸被侵蝕的速度更快，乾旱也更加嚴重，建築物、道路甚至墳墓都被沖走了。

托雷斯海峽就位於巴布亞紐幾內亞和澳洲北邊的約克角半島中間，而其中兩百多座小島就組成了托雷斯海峽群島。居民是島上的原住民，或是澳洲本島的原住民。托雷斯海峽群島有18個適合居住的島，共有4000人居住其中，另外還有4.2萬島民住在托雷斯海峽以外的島上，多數在昆士蘭北部。東部的托雷斯海峽群島多使用一種叫Meriam Mir的傳統語言，而西部和中部較普遍的語言是Kala Lagaw Ya。據估計，2500年前就有人住在這些島上了。

快速上升的的海平面不只威脅到這些島民，而是全世界都要面對的問題。美國國家航空暨太空總署（NASA）預估21世紀結束前，海平面約會上升30至60英吋（約76.2至152.4公分）。世界最大的前十大城市中就有八個位在海岸邊，如東京、孟買和紐約。約有40％的美國人較在人口密度較高的海岸地區，因為海平面上升造成的水災和海岸侵蝕現象是該地區的一大問題。根據托雷斯群島地區政府，托雷斯海峽群島海平面每年上升0.2英吋（約0.5公分），是世界平均上升幅度的兩倍。根據澳大利亞聯邦環境部（Australian Department of Environment and Energy），若海平面上升20英吋（約51公分），澳洲本島發生水災的頻率就可能增加300倍。

星期四島（Thursday Island）是托雷斯群島中心很重要的樞紐，出生於該地的馬龍於2016年10月當選市長，是該地區首位女性和原住民市長。她表示澳洲政府採取「國家統一政策」，但是對於這些受海平面上升威脅的偏遠小島，政府應考慮他們的特殊需要。已經上任兩年多的她說：「政府必須更密切地跟島民合作來理解、調解雙方的差異。」

原住民和非原住民之間有嚴重的醫療、社會、經濟不平等現象，例如島民的平均壽命較短，教育程度和就業率較低。馬龍表示，島民「最沉痛的」擔憂則是沒有乾淨的水可用，因為海平面上升汙染了地下水，所以能用的水井越來越少。

馬龍表示：「過去20年來托雷斯海峽當局不斷要求國家政府，提供更多支援以幫助我們對抗氣候變遷帶來的衝擊，讓我們更有能力應對氣候變遷，但我們尚須更多資源。」

托雷斯海峽群島中偏北邊的玻古島（Boigu）和賽巴伊島（Saibai）上約有1500位居民，他們面臨的情勢更加危及，因為這些島的部分區域海拔不到一公尺，且居民離岸邊也只有幾公尺。同樣處於極大危險的還有中部的約克島（Masig）、椰子島（Poruma）、蘇島（Warraber）和雅島。

環境非政府組織「地球之友」（Friends of the Earth）墨爾本分部的發言人派特・西蒙斯（Pat Simons）跟馬龍一樣呼籲政府應該有所行動。2018年10月發布的報告顯示全球暖化將為地球帶來巨大災害。派特表示：「各級政府應該擔起比社區更大的責任來打擊氣候變遷問題。」

島民在好幾年前就開始求救了。為了不讓六個托雷斯海峽小島上的350人被迫遷移，國家和昆士蘭政府終於在2014年撥出2620萬澳幣（約5億6700萬台幣），在幾個最危險的小島沿岸新建防護設施。

但是2017年完工後的6個月，玻古島的海堤就被巨浪打破了，而這個寬度4.8公里的小島約是260人的家。一位該地的長者丹尼斯・吉普曼（Dennis Gibumam）對《衛報》表示：「這些海堤耐不住強風加上巨浪。我們向上天祈禱，別讓我們失去家園，我們不想離開。」澳洲樂施會（Oxfam Australia.）的首席執行長海倫・史佐克（Helen Szoke）表示：「海堤無法在水災發生時保護居民。」

根據昆士蘭科技大學（Queensland University Of Technology）系主任馬克・吉伯斯（Mark Gibbs）所說，以前的氣候變遷的應變措施是要島民搬到離岸邊遠一點的地方，但是當地政府最後否決了這項提議，反之政府在易受侵蝕的岸邊建了小海堤。他還說：「沒有人監督和評估這項措施，也沒有人提出實際的執行計畫。重新規劃現有設施，讓它們變得更堅固是一種比較『實在』的方法。」

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氣候變遷也威脅了島民的文化和生活方式。現年55歲，出生在澳洲東岸麥凱（Mackay）市的吉塔諾・班恩（Getano Bann）是一位音樂家，他表示托雷斯海峽群島「從古至今都乘載著信仰和文化習俗，它是我們生活的一部分。」班恩的家人來自雅島，他說島嶼本身保存著「葬在島上的祖先的故事。」班問說：「你怎麼可以要人們移到別處海拔更高的地方，這樣他們就失去自我認同了。」

位於日內瓦的聯合國氣候變遷政府間專家委員會（Intergovernmental Panel on Climate Change）定期評估氣候變遷帶來影響和未來的風險。根據他們的資料，托雷斯海峽群島的海平面估計在未來100年會上升30英吋（約76.2公分），其造成的的影響會衝擊海洋業和人民身心健康，而且這個數字還只是保守估計而已，有些島嶼可能完全被淹沒，也就代表我們將喪失大量文化寶藏。

史佐克表示，長期的挑戰還包括讓島民移居他處，因為他們認為自己的根就在這裡於是非常排斥這種做法。但是馬龍也表示，如果其他辦法都沒用的話，移居他處對多數托雷斯海峽島民仍然是最後的非常手段。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航