錯過智慧型手機革新的Intel，如何重新贏回投資人信心？

文：AARON PRESSMAN

譯：許睿洋

晶片製造巨頭英特爾（Intel）的新任執行長司睿博（Bob Swan）持續進行他的宣傳活動，以期改變人們對英特爾的期待，但目前看來成效有限。

近日（原文發表於5月8日），在其睽違2年的「投資者日」活動中，英特爾邀請了華爾街的分析師與基金管理師，到它位於加州聖塔克拉拉（Santa Clara, Calif.）的總部，進行為期3小時的簡報與演說。該活動的目標在於說服投資人，英特爾有十分健全的長期計劃，來和英偉達（Nvidia）、超微半導體（Advanced Micro Devices）等正逐漸奪走其霸主地位的晶片廠競爭。

司睿博第一個上台，而等到他結束談話時，英特爾的股價下跌了2.5％至49.24美元，然而該公司今年度的股價整體而言依然上升6％，但仍落後於標普500指數（S&P 500 Index）約15％的成長，更不消說超微半導體高達47％、英偉達30％的股價大幅增長。

作為當日最能代表「華爾街風格」的回應，美國財務研究與分析中心（CFRA Research）分析師安吉羅．奇諾（Angelo Zino）在活動後表示，這些簡報與演說「令人感到失望」，而英特爾給出的財務指導「毫無生氣可言」。

過去幾年來，英特爾發展得相當掙扎，因為它不僅錯過了智慧型手機的革新，又一直無法推出晶片製造的新一代技術。司睿博的前一任執行長是布萊恩．科再奇（Brian Krzanich），他去年（2018年）在業績表現持續下降，以及與員工傳出「兩廂情願」的緋聞關係後辭去執行長一職。而在今年4月，司睿博披露英特爾無法達到先前估計2019年25億美元的營收預測。

聲音柔和的司睿博周三在其開場演說中表示：「現在，我必須承認，我們讓各位失望了，我們也讓自己失望了……我們是一個奠基於信任的團隊，而我們也知道必須要贏得並維持各位的信任。」

司睿博是英特爾前財務長，該公司在長達7個月的觀察與評估後，決定將他提拔為執行長。他表示，他一直密切關注過去幾年來公司為了促進成長而採行的措施。英特爾目前已關閉其智慧型手機數據機晶片（modem chip）業務，截至2018年它仍是蘋果iPhone生產線的唯一晶片來源。司睿博表示自己仍在評估是否應停止對記憶體晶片（memory chip）繼續投注資金，因為這項業務的利潤可能永遠不會和英特爾想像得一樣。

在蘋果與同為數據晶片製造廠的高通（Qualcomm）達成協議並決定向其購買晶片後，英特爾便停止其手機數據晶片的生產。演講的最後，司睿博認為「自己看不見生財之道」。

他接著表示，儘管記憶體晶片的業務2018年是有盈餘的，但這項利用最先進3D NAND技術的業務，預計在今年就可能虧損。他說道：「我們正認真評估是否要持續發展NAND。」同時他補充道，公司今年不會將資金用於加強記憶體晶片的製造能力。

做出這種困難的決定或許是華爾街樂見的，而英特爾的股價也在周三司睿博表示將削減記憶體業務後短暫地微幅上漲。摩根史坦利（Morgan Stanley）分析師喬．摩爾（Joe Moore）隨後寫道，他樂見英特爾將更多重心放在製造電腦與伺服器晶片等核心業務。他在活動後寫道：「給那些重視數據中心的客戶一個好的理由更新手上的數據中心，會比將大筆的錢投入自己完全沒有優勢的業務得到更高的回報。」

但他接下來的談話可能是最令所有投資人失望的部分。

司睿博表示，未來3年，英特爾的營收每年將以「低個位數」（low single digit）的比率成長，而毛利率可能下跌。每股收益所增加的速度可能和營收差不多。

在他做出這樣的預測後，英特爾的股價應聲下跌。伯恩斯坦研究公司（Bernstein Research）長期對英特爾進行分析的分析師史黛西．雷斯根（Stacy Rasgon）在活動後指出：「儘管我們不必然會反對英特爾為自己設定的路線，但事實或將證明，這樣的路線在投資人詳細了解之後可能沒有那麼容易讓他們接受。」她寫道，就此預測來看，英特爾的毛利可能縮減至10年來的最低點（甚至更多）。

儘管如此，司睿博與英特爾的其他高階主管，仍持續宣傳該公司即將推出的創新產品，對於個人電腦與伺服器何時將採用以新技術所生產的晶片，他們僅是重申了先前公布的時程表。消費者的個人裝置今年年底就能使用新晶片，而伺服器與雲端供應者則須等到2020年的上半年。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航