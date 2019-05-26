浴室裡細菌最多的地方，其實不是你家馬桶

你是否曾在公共廁所的馬桶座旁猶豫徘徊，希望自己如廁時不需要碰觸到它？

你可能有過類似經驗。根據2013年的一項調查顯示，美國人非常討厭在公共廁所中碰觸物品，以致於有64％的人用腳踩沖水按鈕，60％的人會隔著紙巾來打開廁所門。多年來的數個研究表明，令人聞之喪膽的細菌和病毒散佈在浴室的各個表面。

但是還有很多細菌潛藏在浴室裡，而你卻不曾察覺。以下是你在家中或外面的廁所可能遇見、有關細菌的4個驚人事實。

細菌最多的地方不是馬桶

實際上細菌最多的地方是牙刷架。在2011年由美國國家衛生基金會（NSF International）進行關於家中病菌的研究中，研究人員測試了30項器具的表面──有6項位於浴室──其中22項存在有細菌、酵母和黴菌。雖然馬桶座表面有27％受黴菌和酵母覆蓋，但牙刷架表面有64％。在牙刷架中，有27％含有大腸桿菌群（潛在糞便污染的指標），14％含有葡萄球菌。

美國國家衛生基金會的微生物學家麗莎．雅卡絲（Lisa Yakas）說道：「牙刷架通常具有助長細菌孳生的眾多因素：陰暗、潮濕、不常被清洗，儘管我們應該常常清洗牙刷架。」

位於西雅圖的非營利性研究機構，系統生物學研究所的助理教授尚恩．吉本斯（Sean Gibbons）表示，這並不代表著你應該要畏懼家中充滿細菌的浴室。大腸桿菌可以用來檢測糞便污染，但通常不會致病。

浴室充斥病毒

在2014年《應用及環境微生物學》（Applied and Environmental Microbiology）期刊中的一項研究顯示，吉本斯和其同事測試了大學校園內兩間女廁和男廁的各個角落──馬桶座、皂液器和廁所周圍的地板──以了解微生物菌落隨著時間的發展及變化。他們在公共廁所中發現了葡萄球菌、人類乳突病毒（HPV）、皰疹病毒、大腸桿菌以及其他病菌。

在參考了《居家微生物菌落計畫》（Home Microbiome Project）中家庭浴室的相關研究及過去的數據之後，吉本斯和其同事觀察到了相同的分布趨勢。吉本斯說道：「浴室表面上的大多數病菌都來自人類本身。幾乎每個人都是人類乳突病毒和皰疹的帶原者。」他們發現只有約15％的病菌來自於糞便中。

這些細菌存在著健康風險，並且其中一些可能是致病性的。但是正如過去研究顯示，你不太可能會因此得到任何疾病。吉本斯解釋說，大多數腸道菌在離開身體後都無法存活，因此出現在浴室等地方的糞便細菌早已死亡。吉本斯說道：「如此一來，這些病菌的致病風險小到甚至趨近於零，大多數人都足以免疫。」

細菌會散布在浴室的所有角落

在大眾的想像中，大多數浴室裡的細菌都是源自於馬桶，但這些細菌很容易擴散到浴室的其他地方（例如牙刷架）。吉本斯說：「經過一整天後，首先出現的是糞便細菌──來自你的腸道中的微生物──會藉由如廁行為散播到馬桶座上或其他類似的物品上。但這些細菌實際上難以存活在這些物品表面。」

如果你在沖馬桶時沒有蓋上馬桶蓋，細菌可能會因為噴霧器效應而四處紛飛，並落在潮濕陰暗的地方成長茁壯。吉本斯說道：「如果暴露的表面過於乾燥，那麼細菌可能無法生長。但是一個陰暗潮濕的環境，如牙刷架，則會讓更多的微生物孳生。」

在美國國家衛生基金會的研究中，水龍頭把手是浴室裡第二髒的地方。27％的水龍頭把手的酵母和黴菌測試為陽性，另外9％為大腸菌，還有5％則為葡萄球菌。

即使把手擦乾也會散播細菌

數個研究表明，使用自動烘手器時會助長細菌散播。2018年發表的一項研究發現，熱風乾手機會從空氣中接收細菌，接著再將這些細菌吹到剛洗過的手上。而2015年的一項研究得出結論：噴氣式乾手機比熱風乾手機傳播的細菌多了60倍，比擦手紙多1300倍。此外，根據2019年發表在《微生物抗藥性防治和感染控制》（Antimicrobial Resistance and Infection Control）上的研究表明，公共廁所的乾手設備被驗出含有對至少一種抗生素具有抗藥性的細菌。

但根據美國科技媒體The Verge的報導，關於擦手紙是否真的更衛生還有待商榷。約翰．霍普金斯大學健康安全中心的傳染病醫師阿米什．艾達佳（Amesh Adalja）博士則表示這可能並不是那麼重要。

艾達佳博士說道：「有研究表明，乾手機會在廁所中瘋狂散播細菌。然而我們都被誤導了，因為我們在日常生活中本來就難以完全避免接觸『細菌』。我個人使用擦手紙不是出於任何衛生原因，而是因為這樣比較快速方便而已。」

重要的是，你應該養成經常洗手的習慣（並且使用來自感應式衛生紙機的擦手紙）以避免傳播這些細菌，特別是在準備食物之前。根據美國疾病控制和預防中心（CDC）聲稱，如果你如廁後卻沒洗手，糞便細菌更容易四處傳播並使自己生病。

儘管如此，科學家仍然認為沒有必要過於擔心浴室內的細菌。艾達佳說：「許多對於浴室中存在病毒和細菌的過度擔憂都是錯誤的，浴室裡頭的大多數細菌都不會造成任何傷害，並且與家中其他地方或個人體表皮膚上的細菌沒有太大差別。」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航