美中貿易戰反映世界新局勢：有人崛起迎向未來，有人渴望回到過去

文:Peter Frankopan(著有 The New Silk Roads: The Present and Future of the World 及The Silk Roads: A New History of the World。目前在牛津大學擔任世界史教授。)

譯:李宓

「我坦白告訴習主席和我所有的中國朋友,如果不達成協議,中國會受到很大的傷害。」美國總統川普(Donald Trump)於5月31日在推特(當代外交新平台)如此說道。

中美貿易戰進入了新的階段,價值2000億的商品關稅從10%提升至25%。市場對此措手不及,畢竟自去(2018)年底開始,茶葉廣泛被當做一種代表商品,且再再顯示美國總統就要在這場邊緣政策之戰當中,拿下勝利,為美中茶葉貿易取得更好的交易條件。

如同川普政府一向的習慣,瘋狂的背後其實有其策略。非常明確的是,美國經濟不只在中國的關口遇到阻礙,在中國境內的發展和競爭,也和中國企業在美國的狀況完全不同。同樣地,兩方對智慧財產的保護並不同調,且亟需改善。雖然有許多人指出,貿易逆差本身不是一件壞事,但很少有人認為,設法讓中國多買一些美國產品是錯誤的選擇。

美方公開指控中國代表團在協商時居心不良,意圖違反先前的承諾,這類在最後一刻抽掉對方腳下地毯的作法,被許多談判人員視為一種策略,以強勢身分迫使對方陷於不利。

代表中國進行談判的中國國務院副總理劉鶴,在接受中國官媒新華社訪問時則說道:「中國不怕,中華民族也不怕。只要有信心,什麼困難都不怕。」

雖然把一切推給川普相當誘人,但他只是其中的一小部分,事件的全貌更加龐雜。過去三十幾年,這個世界歷經了驚人的轉變。新科技改變了我們溝通、學習、分享的方式。然而,全球經濟也在這期間重新分配。變化的速度和節奏讓人瞠目結舌。世界銀行的數據顯示,光是在中國,就有8億人脫離貧窮線。此外,同一時間,中國國內的建設計劃蓬勃發展,案子既密集又大量。有人推估,中國在2011-2013年間所使用的混凝土量,比美國20世紀所使用的總量還多。

但事情不止跟中國有關。目前全世界成長速度最快的20大城市當中,有17座位在印度,而且前10名都由印度包辦。而這些城市的GDP總和將在2027年與北美並駕齊驅,2035年,估計可比北美高出17%。新的世界正在成形——而且早已不是新鮮事。

這個新世界充滿了雄心壯志。高價藝術品在拍賣會上販售,頂尖足球隊易主,而新的主人多半來自印度、沙烏地阿拉伯、阿布達比、俄羅斯,或是中國。

除此之外,這個新世界最重要的特色,是日益增加的關係和連結。各國政府積極建立或鞏固經濟合作、促進貿易,並在政治上尋求妥協。要達成這些目標,理論上可以仰賴像是一帶一路這樣的計畫。一帶一路是中國最具代表性的經濟與外交政策,最早由習主席在2013年提出。雖然比起周延的正式計畫,一帶一路更像是數個小型計畫的總和,沒有那麼嚴謹,但仍然在最近幾個月引起廣泛的討論。在美國,許多政府官員都曾大肆批評這項計畫,例如美國前國防部長馬提斯(Jim Mattis)就曾在2018年評論道:「這是一個全球化的社會,世界上有很多帶、很多路,沒有任何一個國家有資格跳出來規定只能有『一帶一路』。」

中國的主要投資包括道路建設、鐵路、港口、發電廠,以及諸多地區型計畫。目的是為了移除障礙,並且改善經濟、政治和軍事合作計畫,由俄羅斯、印度、哈薩克、越南等周邊國家發起、推廣。

新的結盟正在成形,而它們所在的世界不同於西方,而且它們也不急於複製歐美的民主模式。在亞洲,自由不但沒有獲得提升,甚至還向後退。那些違抗政府的人,無論是政治上的敵手、記者,還是慈善機構員工,全都被官媒噤聲、威脅,甚至遭遇更慘的後果。

新科技扮演了重要的角色,使得威權政府得以掌控大局,而諷刺的是,他們仰賴的多半是美國和西方世界的創新軟硬體。古絲路周邊的這些國家之所以團結起來還有一個原因:大概自30年前柏林圍牆倒塌以來,民主變得不再那麼具有吸引力。巴黎街頭的抗議份子、加泰隆尼亞爭取獨立的大規模遊行、英國和美國川普所帶來的紊亂和紛爭完全不是團結、希望和樂觀的好例子,無法吸引其他國家效法。

亞洲經濟之所以蓬勃發展,有賴人口的增長、往來連結的增加,以及豐富的天然資源——中東、俄羅斯和中亞握有將近四分之三的已知原油蘊藏量;東南亞、東亞的米產量則占了全球的85%。這與歐洲停滯的經濟形成驚人的對比,在歐洲,人們的日子越來越不好過。

也難怪英國、歐洲和美國的輿論開始導向保護主義,時局在變,各國都想找到應對和磨合的方法。同樣不足為奇的是,也有許多國家從過去得到安慰,試圖回到以前的美好時光。從這個角度來看,川普的競選口號正是最能代表這個世紀的完美標語,不是「讓美國偉大」,而是「讓美國再次偉大」:當世界的一個角落開始崛起、迎向未來,另一個角落卻渴望撥動時鐘、回到過去。

© 2019 Time Inc. 版權所有。經Time Inc.授權翻譯並出版,嚴禁未經書面授權的任何形式與語言版本轉載。

責任編輯:羅元祺

核稿編輯:翁世航