以「口服免疫療法」治療過敏，反而可能增強過敏反應

文：JAMIE DUCHARME

譯：劉松宏

一篇新發表在英國醫學期刊《刺胳針》（Lancet）的評論表示，研究人員在近期關於花生過敏治療的研究中，得出了一項令人失望的結論。他們發現「讓病童暴露於少量花生來治療過敏」的這種方法，雖然在幾項研究中取得了成功，但是實際上可能與增強過敏反應的風險有關，甚至包括過敏性休克。

這種被稱為「口服免疫療法」的方式，需要讓患者反覆暴露於那些引起過敏反應的物質──在此案例中過敏原是花生──以重新培訓免疫系統。當體內免疫系統以對抗危險病原體（如細菌或病毒）的方式來對抗良性物質（例如某些食物）時，就會引發過敏反應。該免疫療法的設計目的，即在於教導免疫系統降低對良性物質的敏感度。

多項研究發現給予對花生過敏的孩童少量花生化合物的口服免疫療法，可以幫助孩童增加對食物的耐受性。但根據期刊《刺胳針》檢驗了包含約1000名患者的12項試驗後的研究分析，這些令人振奮的結果可能不會隨著時間轉變為真正的保護力。該報告顯示，沒有接受口服免疫療法的花生過敏患者，經歷過敏性休克（一種嚴重的免疫反應，症狀包括血壓下降和呼吸道狹窄，使人呼吸困難）的風險有7％，服用口服免疫療法藥物的患者，反而有22％的機率併發嚴重藥物反應。

加拿大麥馬斯特大學內科醫師兼臨床免疫學和過敏學研究員德瑞克．朱（Derek Chu）博士說道：「減敏療法（在臨床試驗中成功）目前還不完整，也未臻完美。」朱博士表示小小的感冒甚至空腹服藥，都可能影響免疫療法的運作方式，「有太多太多因素會影響、破壞及干擾這種療法。」

藥物可能的反應範圍通常是基於免疫療法研究的各種結果。去年（2018年）11月，在《新英格蘭醫學期刊》（New England Journal of Medicine）上發表的一項三階段試驗發現，目前正在開發的一款免疫治療藥物，可以幫助大多數兒童受試者建立對花生蛋白的免疫力。開發該藥物的公司表示，這款藥物尚待食品和藥物管理局（FDA）批准，可能最快會在今年上市。

另一項於2017年發布的前瞻性研究表明，免疫療法與益生菌共同使用時可能會特別有效。

朱博士如同歐洲和北美境內估計約有600萬的過敏人口一樣，也對花生過敏，他表示接受口服免疫療法的患者，可能更容易發生過敏反應的原因仍尚待釐清。可能是患者未能正確依循藥物醫囑，或者是藥品本身的問題。但他的分析也發現，無論這些患者何時開始治療、患者的年齡、藥物劑量和服用時間長短，接受這些療法的患者發生過敏反應的風險和頻率，皆高於服用安慰劑或單純忌口花生的人。

儘管研究結果令人失望，但免疫療法背後的基本理念──建立免疫耐受性──仍為許多研究奠定基礎。3月時，美國兒科學會向那些希望孩子免於食物過敏的父母，發布了一項新指南。新的政策建議，父母可以在那些花生過敏風險較高的孩子4－6個月大時，給予一些含有花生的食物，這樣他們就可以提早開始建立免疫力。

但是已經發展出花生過敏症狀的人目前沒有太多選擇，只能完全忌口花生。朱博士表示其研究結果不應該是對免疫療法的譴責，只是為了表明該療法需要更多相關研究。

朱博士說道：「這是嘗試治療花生過敏症的第一項大突破，也是一個重要的里程碑，我們應該為此慶祝。但是就如同生活中其他的醫學或科技發展，第一次的經驗往往不一定會是完美的。」

朱博士認為研究人員應該繼續微調完善口服免疫療法，但他表示研究人員也應該研究其他治療和給藥方法，包括舌下給藥、外用藥或注射給藥。此外，朱博士也表示需要進行更多的研究，以確保在實驗室中看起來頗具成效的藥物，在實務上也能夠發揮作用，特別是由於食物過敏已經越來越常見。朱博士表示，在完成這項工作之前，科學界應避免過度誇大其初步結果。

朱博士問道：「每一次進食後我都能安然無恙嗎？當還不確定時就輕舉妄動，往往比什麼都不做更容易造成傷害。」

© 2019 Time Inc. 版權所有。經Time Inc.授權翻譯並出版，嚴禁未經書面授權的任何形式與語言版本轉載。

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航